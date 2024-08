“Perdí mi virginidad con ‘Entrégate’”: ¿Qué canciones de Luis Miguel usas para coger?

La disputa sobre qué canciones son mejores para coger ya me hartó. O sea, ¿hay gente en el mundo que tiene playlists preparadas por si de suerte pueden mojar su ropa interior? Ya me imagino el nombre: “Fire In The Hole”. Todos hemos usado música para tener relaciones sexuales. Es una manera de no escuchar nuestros torpes gemidos y hasta de poder sincronizar nuestros movimientos con el beat de alguna rola que esté sonando y por un pequeño momento lograr que parezcamos humanos con amplia experiencia cogiendo.

Siempre he pensado que la música que seleccionas para coger, o mientras estás cogiendo, o si estás en tu chamba y tu cuerpo siente unas señales liberadas por tu cerebro que indican “esto es para coger”, dice muchísimo de quién eres como ser humano y puede dar una buena pista de cómo vas a comportarte en la cama, o al menos así me gusta pensarlo.

¿Qué puedo decir de Luis Miguel? Nada. Luis Miguel es el jardín donde vuelan los mares, el cabello de Sansón antes de perderlo, el primer traje de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, los condones rotos perdidos de Fred Trump dentro de algún basurero de Queens en 1945.

Luis Miguel: La serie ha logrado que personas que jamás habían escuchado la voz corpórea y afinadísima del “Sol de México” (obviando fiestas de sus tíos o primas segundas), ahora la tengan presente en sus días, en sus tuits o en sus discusiones en ácido en algún rooftop de Latinoamérica. Así que para conocer mejor a esas personas, la manera más real y efectiva es preguntándoles con qué canciones de Luis Miguel cogen o cogerían, si tuviesen la gloriosa oportunidad.

Daniela, 28 años

Me gusta hacer algo parecido a un “grandes éxitos” de Luis Miguel pero sexuales. En la época de Romances, sacó muchísimas rolas para hacer el amor. No para coger, nada de eso. Siento que las que son más para coger (como animales) son las de Soy como quiero ser, o por esa época. Ya si luego te quieres poner más romántico, pues puedes poner mi lista de grandes éxitos de Luis Miguel sexuales. Comienzas por “Entrégate” (obviamente); luego le dices a la personas todo lo que la necesitas al oído (“Te necesito”); más tarde “Si nos dejan”; y ya con “Por debajo de la mesa” vas a estar teniendo el tercer orgasmo. Cierras con “Amarte es un placer” para descansar tocándose, y con “La gloria eres tú” terminan su último round.

Juan, 32 años

Solo utilizo una. Pero no porque no haya más, sino porque con esa canción logro una conexión psíquica, sexual y hasta espiritual: “cómo es posible que a mi lado” saca de mi cuerpo algo muy raro y primitivo. La canción hace que me concentre de una manera sobrenatural. No sé si será por lo que dice la letra (el engaño), o por los ritmos de la canción. Me hace sentir activo, viril, como si necesitara estar sudando o elevando mis palpitaciones cardíacas a su máximo nivel. Los metales logran que trate de dar mi máximo esfuerzo, y como no es una canción romántica —como las que nos ha tenido acostumbrados—; es otro feeling totalmente distinto. Y lo agradezco. Muerdo mis labios, aprieto mis dientes, y mis manos se tornan fuertes y fijan en el cuerpo de la persona con la que esté cogiendo. También me gusta usarla para el gimnasio, a veces.

Laura, 31 años

Escuchar “Cuando calienta el sol” es casi una manera segura de excitarme. Tiene que ver mucho con el video y los cuerpos tonificados que salen ahí y que, cuando la escuché por primera vez en mi vida por decisión propia, estaba en una piscina con los rayos del sol literalmente sobre mis senos y cara; entonces me hacían sentir mucho más sexy que de costumbre.

Además es una canción mega feliz, que hace que me sienta elevada, como si la letra y la melodía se metieran dentro de mis venas y lograran excitarme. Me dan ganas de caminar por la calle y besar a cualquier chica o chico que me parezca guapo, dar una vuelta bailando y sonreírles mientras les guiño el ojo: como si fuese Julia Roberts en Pretty Woman. Y cuando tengo visitas en mi casa y suena la canción, me prendo y la mayor parte e las veces termino cogiendo. Bien feliz.

María, 28 años

Creo que la pregunta que deberíamos hacernos es: “¿Qué canción de Luis Miguel no es para tener sexo?” Todas sus canciones son muy románticas y tienen como finalidad absoluta terminar de alguna manera con dos (o más) cuerpos desnudos, la forma más pura del sexo y el amor. Ya dejando en claro eso, pues si me toca elegir, comenzaría por “No sé tú”, ya que me gusta empezar con cosas románticas antes de coger directamente. Me gusta el foreplay, pues. “Hasta que me olvides” sería perfecta para seguir con el acto, y empezar a coger pero suavemente. “El día que me quieras” para cuando no aguantamos más la excitación, y cerraría obviamente con “Entrégate”. No hay canción interpretada por Luis Miguel más obvia para lograr que alguien tenga sexo con nosotros.

Alex, 29 años

Cuando vi que tuiteaste que estabas buscando testimonios canciones de Luis Miguel para coger, supe que mi momento había llegado. Muchos de mis conocidos no lo saben, creo que nada más mi mejor amiga sabe de esta anécdota, pero tu tuit me hizo entender que era el destino. Perdí mi virginidad escuchando “Entrégate”, en el auto de mi madre como a las ocho de la noche por Reforma. Estaba con mi pareja de ese entonces, mi primera novia, y habíamos llegado de una fiesta en una piscina. Estábamos con poca ropa, en traje de baño, y nos estacionamos dentro de su edificio. Lo que yo no sabía es que ella se me iba a lanzar encima y a tocarme el pene, luego de decirme “estoy lista”.

Como andábamos en el auto de mi mamá, y ella es muy fan de Luis Miguel, estaba sonando el 20 años. Recuerdo que ya estaba acabando la última canción del disco, y cuando empezamos a juntar nuestros genitales el disco volvió a sonar (“Entrégate” es el primer track). Literalmente penetré a mi primera novia a ritmo de: “Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor”. Desde ahí mi vida quedó marcada junto a la de Luis Miguel para siempre. Quisiera conocerlo y contarle.

Mario, 30

Desde que salió Luis Miguel: La serie las redes sociales no hablan de otra cosa que no sea de Luis Miguel, y nunca antes había visto a tantos chavos y chavas admitir que les gustan sus canciones. Hace días, ligué con una persona por Tinder y en algún momento de la conversación salió todo este boom de la serie. Dijimos en broma “habrá que Luis Miguel N’ Chill”. Llegó el día de la cita y cuando volvimos para su casa luego de comer y beber, sonamos todo el Aries y terminamos cogiendo. Fue algo natural, o al menos se sintió así. El alcohol, “Suave”; y “Hasta que me olvides” lograron su efecto.

