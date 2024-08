Acabas perdido en el monte

La naturaleza, las excursiones, el furgoneteo, ir descalzo por los ríos helados…. esto es lo que verdaderamente te motiva en tu vida. Te sientes completamente libre cuando estás en el monte con tus latas de atún y de garbanzos, acumulando mugre en tu ombligo y tu pelo y cagando detrás de un árbol mientras un grillo salta hacia tu ropa interior. Para ti la desconexión es estar en sitios en los que no haya cobertura, es intentar encontrar un punto wifi al cabo de tres días para subir todas tus fotos al Insta y que tus amigos no crean que has muerto. Lo que no esperabas es que acabas en un sitio sin cobertura ni nadie en varios km a la redonda, sin nada que hacer porque no te va el google maps para ver qué excursiones puedes hacer. La has bien jodido.