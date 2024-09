Peregrino y la diáspora del folk

La censura activa nuevas formas de lenguaje, formas con o sin letras, palabras desconocidas, explorando nuevos sonidos y, claro, con el lenguaje más universal de todos: la música.

Conozco a Peregrino desde antes que existiera, cuando Tato y Jairus tocaban y cantaban al filo donde la noche se volvía día al sonido de una armónica. Un día Jairus me dijo que el amor es la meta en la vida. No pude estar más de acuerdo con él. Eso sólo pudo haber venido de un cantautor que siente el folk en la sangre.

«Tuve la idea de escribir una canción sobre un niño que escribe cartas a su familia durante la guerra civil estadounidense –se refiere a esa parte en la historia de Estados Unidos que al resto del mundo le importa un culo llamada guerra de secesión–, que pelea por el sur y en las cartas se da cuenta que está peleando por los malos» me decía Jairus mientras hablábamos de folk. «Ahí hay un concepto». Conceptos y no temas es la esencia de sus letras. Amor, gloria y libertad, conceptos tribales o actuales que no marchitan con el tiempo.

Videos by VICE

Platiqué con Tato Grageda y Jairus McDonald, integrantes de Peregrino, sobre su música, racismo, fronteras, la industria del vinilo, Oklahoma, Wadley Records y, por supuesto, de folk. Junto a Ian Vázquez y Eric Slim Miller forman Peregrino, una banda de folk americana creada en 2014 en la Ciudad de México con raíces en la música de protesta, no solamente del folk proveniente de Irlanda a los Estados Unidos, sino de la música vernácula mexicana, el country sureño norteamericano y las leyendas mexicanas como La Llorona.

Una banda formada por mitad mexicanos y mitad gringos: uno chilango, otro de Nueva Orleans, otro de Oklahoma y otro del desierto de San Luis Potosí. Con influencias de Townes Van Zandt, John Fullbright, Other Lives, Fleet Foxes, Beach Boys, Neil Young, Father John Misty, Harry Nilsson, Roy Orbison, Old Crow Medicine Show, Bob Dylan, Leon Russell, Woody Guthrie, Peregrino surge como una consecuencia del sincretismo cultural entre dos países, respondiendo a esa división de fronteras entre México y Estados Unidos sobre un muro que se pretende construir y de cómo cuando gringos y mexicanos se unen pueden hacer algo chingón.

Podrían pensar que es otra banda más de blancos jugando a ser negros cantando temas de protesta, canciones de esclavos, segregación, sectarismo, apología a los indios nativos, oda al gospel, crítica al apartheid sudafricano, contracultura hippie, etcétera.

«Abordamos lo actual, lo que nos corresponde. ¿Cómo vamos a hablar de esclavitud cuando nosotros no la vivimos? No pretendemos hacer música de situaciones que no vivimos. Ese es el pedo con el blues hoy en día, muchos se creen negros en el patio de los años 30 tratando de ganar centavos y componen letras que hablan de eso. Tampoco vamos a hablar de la revolución mexicana ni del indigenismo cuando no nos tocó vivirlo, no tenemos que inventar. Simplemente lo que nos rodea está lleno de quejas, de información y de eso es de lo que hay que hablar.» Me dice Tato.

Jairus es gringo. Nació y creció en Oklahoma en el pueblo más conservador, republicano y cristiano de los Estados Unidos. Su único contacto con la música era el coro de la iglesia del pueblo. Tato por su parte es fotógrafo de San Luis Potosí, llegado hace 7 años a la Ciudad de México en busca del sueño chilango que es el nuevo sueño americano. Eric nació en Nueva York y creció en Nueva Orleans, llegó a México donde fue atrapado por el blues y el soul. Ian… pues Ian es chilango.

De pocas bandas se puede decir que suenan tan bien en vivo como en estudio y Peregrino es una de ellas. Para ellos representa el respeto que todo músico debe a su propia música y al público que los va a escuchar.

Peregrino tiene una idea de folk muy clara: El folk es más de la letra y del espíritu, no de banjos. «No se trata de instrumentos. Si metes un violín y le dices fiddle no significa que es bluegrass. Eso significa nada más que tienes un amigo que toca violín y ya güey, tu letra todavía se trata de lo difícil que es cuando tu novia no te marca a cada hora. Ok, está bien escribir de lo que quieras, pero no le digas folk». Checa lo que nos dijeron abajo.

¿De qué manera dialoga la música de Peregrino con la situación actual de los migrantes y la tensión que hay, no entre las personas, sino entre los gobiernos de Estados Unidos y México por un muro que quieren construir?

Tato: No pretendemos ser abanderados de nada, pero si la gente lo puede sentir así pues qué chido. El otro día una chica nos decía que pasó por un momento de su vida en donde la estaba pasando muy mal y que cuando se ponía a escuchar a Peregrino se sentía peor. Qué chingón.

La gente no somos gobiernos. Ahí está Trump y decimos «pinches gringos», pero eso es ponerte en el mismo papel que él, pero de este lado. Para que alguien te ofenda tiene que ser más inteligente que tú. Si tú te sientes ofendido por Trump, estás en el hoyo. La gente gringa es chida, no es ese concepto que tenemos de Estados Unidos. Cómo es posible que yo me sienta más a gusto con un gringo que con mi vecino que me caga la madre y es mexicano. Hay que dejar de pensar en ese patriotismo absurdo. Dejar de pensar que tu país es tu identidad.

¿Peregrino es pionero del folk en México?

Tato: No conocemos a nadie que se haya tomado el folk en serio en México. Por ejemplo, ahorita está de moda una mamada que le llaman el folkie, que la gente piensa que por agarrar un banjo ya está haciendo folk, o ahora les ha dado que porque tocan acústico: «¿Qué tocas?», «Folk». No güey. Y esa es la diferencia de Peregrino, hay un background, un entendimiento del género.

¿Quién los produce y quién les gustaría que los produjera?

Jairus: Hoy es Wadley. En un futuro nos encantaría que fuera Wes Sharon de 115 Recording en Norman, Oklahoma.

Tú, Jairus, vienes de la parte más racista y discriminatoria de los Estados Unidos. ¿Cómo desarrollaste esa conciencia, tomando en cuenta que no eres negro ni latino ni perteneciente a un grupo segregado, sino lo contrario: blanco, rubio, alto?

Jairus: Oklahoma es el Estado más más rojo. En 2008, 2012 y 2016 fue el único Estado que votó el 100% de los condados por el partido republicano. Estadísticamente es el Estado más de la derecha. En esas situaciones sale buen arte, buenos artistas. De ahí es Woody Guthrie, que es como el padrino del folk gringo. El arte suele venir de la izquierda. Nombra a un artista grande que no sea de izquierda. Entonces, entre más de la derecha sea el lugar, los de la izquierda tienen más que decir.

¿Se han puesto a pensar cómo hubiera sido sus vidas si hubieran sido negros?

Tato: Sí, hubiéramos tenido una banda de hip hop.

Antes existía la vieja fórmula de que si una banda quería brillar tenía que tocar en bares, grabar sus propios discos hasta que una disquera se fijara en ellos. Eso ha cambiado gracias al Internet, Spotify, YouTube, Soundcloud, las redes sociales, etc, donde las propias bandas pueden crear sus propios sellos. ¿Cómo combaten contra el viejo método?

Jairus: Ya no hay pretextos para sacar algo malo. En 2015 el vinilo cerró con más ventas que la venta digital. Porque el tener tu música, ver el arte, es una pieza de arte. Si ves portadas de hoy contra las de los años 80, siempre era cosa de vanidad, de ego, posando: ésta es la persona, ahora míralo, ahora escúchalo cantar. Ahora sí son piezas de arte. Por ejemplo, si ves el disco que acaba de sacar Father John Misty es una obra, todo es una obra. Y es ahí donde vale la pena comprar el disco físico. También ya hay más formatos.

Peregrino está punto de lanzar su segundo EP tras A younger man’s game de la mano de Wadley Records, sello discográfico con base en la Ciudad de México que apoya a esas bandas talentosas que están por ahí y que quieren salir a la luz para posicionar a México como un país con la capacidad para el mercado internacional. «Siempre hemos estado muy clasificados de que lo producido en México es para Latinoamérica. ¿Por qué no podemos producir algo que se vaya a tocar a Glastonbury?» me dice Tato.

(Sigue a Noisey en Facebook).