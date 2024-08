Perera Elsewhere evita el aburrimiento quemando pistas de baile con sus DJ sets

Uno de los conciertos más hipnóticos y seductores de toda la jornada del Carnaval de Bahidorá que recién se llevó a cabo en Las Estacas, Morelos, fue el de Perera Elsewhere. En formato unipersonal, la artista británica de origen srilanqués Sasha Perera se armó de sus máquinas electrónicas, teclados y su voz para envolver a la audiencia en un hechizo sonoro en forma de canciones discretas pero estimulantes que son producto de su afinidad por el ambient, el trip-hop, el pop y la experimentación. Así fue dejando caer una a una selecciones de sus dos álbumes, Everlast, de 2013, y su reciente All of This, editado el año pasado, ambos de la mano del sello Friends of Friends Music.

Pero, habiendo crecido en Londres en medio de la cultura rave, los sound systems y la radio pirata, y estando radicada desde hace años en la capital de la electrónica, Berlín. Perera tiene un lado ligado a la bass music que solía explorar como parte del proyecto Jahcoozi –junto a Robot Koch y Oren Gerlitz– y que ha drenado con tremendos DJ sets que incendian todas las pistas de bailes que se atraviesen. Con una selección bien cuidada de temas con fuerte afinidad por los ritmos británicos como el grime y el garage, además de otros géneros como el footwork y el dancehall, Perera incluso fue resaltada por Resident Advisor como uno de los actos clave del CTM Festival de este año.

Videos by VICE

En esta nueva visita a México, Perera demostrará su destreza detrás de los platos en la próxima fiesta JAM010 del colectivo Ensamble, en la que además se presentarán Mosca, rRoxymore, No Light y Baby Vulture. La artista nos concedió unos minutos justo después de aterrizar en Puerto Vallarta para una escapada de surf, para conversar sobre los puntos en común entre sus música original y sus DJ sets, su enfoque al seleccionar temas, y su perspectiva sobre la visión internacional de las escenas musicales en Berlín.

Thump en Español: Te presentaste recientemente en Bahidorá tocando en vivo tus canciones, que tienden hacia lo experimental, el ambient, y hasta el pop y el folk, y ahora vienes a la Ciudad de México a participar en la fiesta JAM de Ensamble con un DJ set de bass music. ¿Hay alguna razón por la que sientas la necesidad de separar estas dos sensibilidades?

Sasha Perera: Como todos, mi personalidad tiene todos estos lados, ¿sabes? Todo el mundo tiene distintas facetas en su vida. Crecí con la bass music; soy de Londres y vengo de la cultura de los sound systems. En mi vida siempre hubo dancehall, garage y jungle, y la radio pirata; siempre estuvieron ahí. Es una de las mejores cosas que tiene Londres como ciudad.

De cierta forma, creo que lo que pincho es diferente de lo que produzco, pero al mismo tiempo otras personas me han dicho, “No (es diferente). En realidad tiene la misma vibra. Al final tal vez está sólo a una velocidad diferente”. Tienen una vibra similar, porque ambas cosas son una forma de «escapismo», así que para mí están relacionadas.

Yo no entiendo realmente cómo alguien puede producir la misma música que pincha y cómo puede hacer todo dentro de un solo género. Puedo entender por qué lo hace, pero yo me aburriría si produjera house, pinchara house, me la pasara en el club de house… Me aburriría muchísimo (risas). ¿Por qué mejor no vendo seguros? Es decir, sí puedo entender por qué la gente lo hace, pero me aburriría estar en un ambiente con un sólo BPM, con la misma estética sonora. Así que para mí y para muchas otras personas en realidad tiene sentido.

Llevas un buen tiempo viviendo en Berlín, donde justamente existe la imagen mainstream internacional de que la mayoría de los productores de electrónica son puristas que se enfrascan en uno o dos géneros y en unas reglas estrictas de cómo hacer y pinchar la música.

Has dado justo en el clavo. Son conocidos internacionalmente por ser así, pero no es necesariamente cierto. La imagen de Alemania es así; son funcionales y hacen las cosas de una manera enfocada, y luego ensamblan carros y hacen música funcional y blablablá. Pero en realidad, en Berlín hay mucha música diferente y muchas escenas que se solapan entre sí, así que no es sólo house y techno –hay muchísimo de eso, pero de verdad hay de todo.

Las personas tienen una cierta capacidad de atención para cada lugar, y siempre necesitan unas dos palabras para describir la ciudad a las que están yendo; no pueden lidiar con 10 (risas). Entonces, para ellos es sencillo decir, “Ok, Berlín. Funcional, Kraftwerk, techno”, o lo que sea. Y obviamente hay algo de cierto en eso, pero también hay mucho que se desvía de eso. Hay demasiada música en Berlín. Y como con todo, lo que tiene un nivel de reconocimiento internacional usualmente es solo la punta del iceberg, porque la gente no tiene la concentración para lidiar con más información más allá de la punta del iceberg. Entonces sí, creo que es verdad y no es verdad (risas).



Mencionaste que creciste con la cultura de los sound systems. Uno de los géneros de Jamaica que conectó directamente con tus canciones propias es el dub, por el uso del espacio.

Sí, (por el) espacio, el tiempo y la manipulación del sonido, totalmente.

¿Crees que esa influencia también informa la manera en la que desarrollas la dinámica de tus sets de DJ y como seleccionas la música que pinchas?

Supongo que pincho también como consumidora, en el sentido de que pongo la música que quiero bailar. Al final, cuando digo que vengo de Londres y de esa especie de cultura del sonido, me refiero a que solía ir a fiestas a oír los sonidos. Creo que estoy muy influenciada por las texturas sonoras. Algunas personas piensan que (lo que importan son) este tipo de beats, o aquél tipo de ritmos. Me gustan los ritmos, pero también me interesan mucho las texturas sonoras. Es igual en mis producciones; nunca vas a escuchar una caja totalmente limpia o algo así, siempre me gusta jugar con eso.

Cualquiera que sea la música que la gente escuche, lleva en sí un elemento de espacio, tiempo, textura y ritmo, así que pienso en esos elementos cuando estoy seleccionando qué voy a pinchar; decido si me llegan o no, si encajan en mi set. Y cuando pincho, intento ser variada y también crear un tipo de viaje, ¿sabes? No puedo nada más poner y quitar cosas todo el tiempo, tengo que entrelazar las cosas. A veces puedes hacer breaks grandes, pero igual intento de hacer que todo tenga algún tipo de continuidad, no (que sea) como pinchar en un karaoke de borrachos (risas). Sí, intento que sea diverso y tener continuidad.

También, cuando interpretamos la diversidad en la música, también hay muchas diferencias en la manera como están producidas y masterizadas las cosas. Así que, cuando estoy escogiendo los tracks, puede algunas veces haber alguno que me guste mucho y que me encantaría que funcionara en ese momento, pero al final no funciona debido a la estética sonora, ¿sabes? No puedes hacer muchos cambios si una canción está masterizada mucho, mucho más agresivamente que la otra. Hay muchos elementos involucrados en la forma como escojo las canciones y cómo las voy a pinchar.

Nunca te he visto pinchar en una fiesta, pero por lo que he visto y escuchado en grabaciones en internet, se ve que tus sets son increíblemente divertidos. Espero poder verte en la fiesta de Ensamble.

¿Sabes qué? Me haces pensar en cuando voy a India a tocar, y le pregunto a los periodistas durante las entrevistas, “Oh, ¿vas a venir a la tocada?” ¿Sabes qué dicen? “No, estoy muy ocupado, tengo que ir a una boda” (risas). Ni siquiera se les ocurre una mejor excusa. Y pienso, “Ok, guao, suena a que te gusta mucho la música” (risas). No, estoy bromeando; si estás ocupado, estás ocupado.

¡Para nada! No puedo esperar. ¿Cómo se hizo la conexión para que vinieras a tocar a este evento de Ensamble? Sé que has colaborado anteriormente con el colectivo Platoon . ¿Tuvo alguna relación?

Sí, exactamente, (fue) a través de un amigo que trabaja para Platoon (Marcello Data]). Índigo (director de Ensamble) estaba en Berlín y ha programado a gente que trabaja con mi agente de booker. Aparentemente, lo que Índigo hace con Ensamble es muy variado y (sus eventos) son donde la fiesta underground está realmente. Lo conocí por casualidad en un evento del Festival CTM y platicamos un rato. Me alegra mucho tocar (en la fiesta JAM). Platoon nos juntó, básicamente. Oh, y fui a la noche de Ensamble en Berlín, eso fue muy divertido, me gustó mucho.

Para terminar, has dado indicios en tu Facebook de que has pasado tiempo en el estudio trabajando en nueva música. ¿Podemos esperar algo nuevo de Perera Elsewhere este año?

Sí, voy a sacar un EP nuevo en mayo. Tiene colaboraciones con la cantante y baterista Madame Gandhi, ente otros. Va a salir por FoF Music.

Genial. Disfruta mucho tu estadía en Puerto Vallarta.

Tal vez te vea el fin de semana. Sino, ¡disfruta la boda! (Risas).

Algodón Egipcio está en Twitter .

***

Si quieres un pase doble para asistir al JAM010 de Ensamble, contesta lo siguiente:

1. Inscríbete a nuestro newsletter.

2. ¿Cuál fue el line up del primer JAM de Ensamble?

3. Comparte nuestra publicación en tus redes sociales.

Envía un screenshot de tu publicación junto con tu nombre y apellidos a nuestro correo: thump@vicemexico.com, mencionando en el asunto del correo «Thump me llama al JAM010».

Recuerda que debes seguirnos en Facebook y Twitter para hacer valida tu participación.