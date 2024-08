Performances, expos, bazares y pedas: este fin en la CDMX

CARTELERA

24 – 27 / JULIO / 2017

Para Creators es difícil delimitar el comienzo y el final de un fin de semana, hay martes que tienen cara de viernes y sábados con gestos de jueves vespertino. Debido a esto, y para evitar trastornar tu tranquilidad con eventualidades espontáneas, hemos creado esta agenda para que le des forma y color a tus fines de semana con lo más trascendente dentro de diferentes categorías y disciplinas del arte.

Jueves 24 de agosto

El Imperial

Álvaro Obregón 293

Camille Mandoki

Músico, productora y cantante poseedora de una voz de fuerza y expresividad privilegiadas. Comenzó su actual proyecto musical hace aproximadamente cinco años y desde entonces la exploración del potencial de sus propias posibilidades vocales ha sido central en sus actividades.



Actualmente prepara su segundo disco y tiene ya uno publicado en Static con el título de «We Used To Talk For Hours», un compendio de trabajos de su primera etapa donde a partir de voz, piano y electrónica despliega un universo completamente personal, lleno de profundidad, texturas, y complejas estructuras armónicas, que estremece al mismo tiempo que cobija a quien decide adentrarse a este espacio de formas muy poco convencionales, siempre en perfecto balance entre abstracciones experimentales y desarrollo musical.



Concepcion Huerta



Fotógrafa y realizadora audiovisual. Inició una destacada labor de documentación al retratar la escena de improvisación y ruido en la ciudad de Guadalajara en 2009. Ha colaborado con diversos colectivos y en diversos conciertos representativos de la escena experimental, arte sonoro e improvisación en la Ciudad de México (Volta, Desbordamientos y Audition).



Se ha involucrado en el ámbito de la creación sonora manipulando distintos medios y materiales que transitan de lo objetual a lo residual (grabadoras y cintas procesadas). Radica en la Ciudad de México desde 2009.

Más información aquí.

+INFO

2da Edición Bazar Fusion-Michoacan

Viernes 25 a domingo 27 de Agosto

Bazar FUSIÓN

Calle Londres 37

Artesanias Michoacana y Comida Tipica

+INFO

Umbral XXXVI

Viernes 25 de agosto 20:30

Actividades Mercurio

Álvaro Obregón 240, Roma

«Filter» de Joshua Adam Acosta (EU) actualizada por Cinthya García Leyva (MX)y Timothy Leonido (EU)

Andrea Alzati (MX)

«Iterar las Ausencias» de Alejandro Franco Briones (MX)



+INFO

Sábado 26 de agosto 2:30 pm

El Centro Cultural del Bosque presenta en colaboración con la Embajada Real de Tailandia en México Festival de Tailandia en el CCB.



La cita será el sábado 26 de agosto de 14:30 a las 18:00 horas y es apto para toda la familia, en él se presentarán diversas manifestaciones culturales del país invitado como tallado de frutas, exhibición de masajes, degustación de platillos típicos, exhibición fotográfica en los pasillos del Centro y presentación de danzas tradicionales.

+INFO

« Yves Klein » , MUAC

Desde el Sábado 26 de agosto 10:00 am

MUAC



Retrospectiva del trabajo de Yves Klein con más de 75 piezas.

+INFO

Sábado de Galerías

Sábado 26 de agosto 2017

CDMX

El último sábado de cada mes, las galerías de la Ciudad de México se unen para crear un circuito de 11 am a 2 pm. Entre las galerías participantes se encuentran: Lulu, Celaya Brothers Gallery, Karen Huber, PROYECTOSMONCLOVA y más.



Con esta liga de Google Maps puedes guiarte en tu recorrido.

Por Detroit (vol. 6)

Sábado 26 de Agosto 10:00 pm

Gutiérrez Nájera esquina con La Viga (Ex Fábrica de Hielo)

Por Detroit es un espacio incluyente que busca generar una comunidad libre de cualquier tipo de violencia o prejuicio. Homofobia, transfobia, o cualquier mala onda no son bienvenidas ni serán permitidas.

+INFO

