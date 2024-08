Perra Vida: Hardcore punk feminista desde Perú

Herederos del punk ochentero que hacía Narcosis, Leuzemia, Kaos o G3, Perra Vida es banda originaría de Lima, Perú que mantiene el espíritu rabioso que ha hecho de los viejos grupos de este país, todo un culto y una naturaleza para la música de protesta. Su pasado manchado de sangre por una dictadura, la brutalidad del terrorismo y, también, las épocas más negras del Fujimorismo, dice este cuarteto que apenas se formó a principios de 2018, y el cual está conformado por Diana (voz), Noelia (bajo), Alejandro (guitarra) y José (batería), son motivos que los impulsan para crear canciones.

Perra Vida es un proyecto de hardcore punk proveniente de otros grupos que ellos mismos tienen como Alias la Gringa, The Underground Parties, Kusama y Venganza!

“En la escena de acá hay muy poca presencia femenina. En una tocada el 80% son hombres y el otro 20% son las flacas [novias de los que tocan]”, explica José, baterista de Perra Vida, y quien con Venganza! se encarga de los gritos. “Esta banda surgió por querer hacer algo distinto dentro de nuestra movida, tratando de diferenciarnos de las bandas de siempre, y así tener una voz femenina que es algo sumamente necesario por el contexto en el que viven las mujeres en Perú”.

Dadas las circunstancias de este país, por todos sus problemas políticos que ha tenido de corrupción, dicen que tal vez por eso la sociedad peruana tiene una reacción enfermiza, ya que actualmente, y por desgracia, ocupan uno de los primeros lugares mundiales en violencia contra la mujer.

“Como en varios países de Latinoamérica, acá también están matando a las mujeres. Las cifras de feminicidios, niñas violadas, explotación sexual, entre otras cosas horribles son para llorar y, sobre todo, para querer hacer algo” dice Diana, quien escribe las letras perspicaces de Perra Vida. “Nosotros, por ejemplo, donaremos lo recaudado de nuestro show presentación del EP, a la Asamblea de Mujeres y Diversidades del Perú, y planeamos hacer más conciertos benéficos para seguir apoyando. Pero aparte de lo benéfico, también tocamos temas como el acoso, el machismo, curas pederastas, etcétera”.

Y precisamente, a la par del sonido primitivo que crea Perra Vida, tal vez muy influenciado por bandas incluyentes de la escena punk de los Estados Unidos como G.L.O.S.S. o Limp Wrist, y que va de la mano con la agraciada voz de Diana (que me hace pensar en algunas canciones de White Lung), dan a conocer temas con los que fácilmente se pueden identificar millones de chicas, recordando el movimiento riot grrrl de los noventa, debido al mensaje vinculado con la feminidad y el género que somete a este cuarteto.

“Desde un principio tratamos de diferenciarnos de las demás bandas de Lima, y la manera de diferenciarnos, aparte ser una banda mixta, es tocar temas que merecen ser gritados”, explica Diana. “La movida de rock en general está totalmente dominada por bandas de puros hombres, y lo que es más masivo está dominado por las agrupaciones de chiki punk [pop punk] y, como sabrás, la mayoría de esas letras no ayudan en nada”.

Por ello, el EP debut de Perra Vida que lanzaron hace poco tiempo, ha tenido gran aceptación dentro y fuera de Perú, gracias a canciones como “Acoso”, haciendo que así haya más presencia de mujeres en sus tocadas, bajo su letra que dice: “No señor de usted no me fio, no me mira con respeto / Acoso callejero, acoso doméstico, acoso en el colegio, acoso en un concierto / Quiero ser libre, es mi derecho”.

Incluso, ya un sello estadounidense como lo es En Tu Kara Records, está planeando sacar trescientas copias.

“Para nosotros esto nos motiva en seguir gritando lo que sentimos, lo que nos jode día a día, dando a conocer que el punk peruano existe, es actual, y es consecuente con lo que predica”, dice José.

Sin embargo, la escena punk y hardcore de Perú, tal vez no tarde mucho en tomar mayor fuerza, crecer sin pausa alguna y rejuvenecer casi por completo como ha pasado en México, Colombia, Chile u otras partes del continente americano, ya que en esta zona de Sudamérica también existen compilados como el de Hardkore punk Perú: Muerte a los 80’s, es nuestro tiempo (2015), que dan a conocer lo que sucede en un movimiento que es mundial, y que en esta parte del planeta se popularizó en años recientes gracias a Los Saicos, quienes son un emblema proto punk, y quienes seguramente, a lo largo de los años, han venido motivando a personas para crear distros, colectivos y distintas bandas que se dedican a hacer ruido por todo el país, como ahora ocurre con Perra Vida.

“Acá una banda tiene que pasar los cinco años para que recién le presten un poquito de atención. Hay muy poco sentido de colectividad entre los mismos grupos y en general así es la sociedad. Te puedes estar muriendo en la banqueta y la gente te pisa”, comenta José. “Pero bueno… entre todo eso también están Aeropajitas, Apagón y Tomar Control que también son bandas que se están encargando de hacer algo de punk, cada una a su propio estilo”.

Perra Vida, mientras tanto, con este EP lleno de inconformidad y con un mensaje que trata de hacer un cambio entre la sociedad peruana, para que la mujer tome su lugar que debe, mencionan que sólo están tratando de poner en practica todo lo que han aprendido de sus otras bandas.

“El punk no tiene reglas, pero para nosotros es más punk hacerte tus propias reglas… Si funcionan, pues bien. No importa lo demás”, dice José.

Para su futuro, y así comenzar bien el próximo año, planean hacer un LP y también algún Split; igualmente, buscarán irse de gira, ya sea por los Estados Unidos (si no hay ningún problema con las visas) o visitar México o algunos otros lugares de Latinoamérica o Europa.

La presentación del EP de Perra Vida es este 15 de septiembre en Lima. Acá más info.