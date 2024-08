Cuál de los reguetoneros del vídeo del perreo masivo eres

Mira, no pasa nada con mover el culo y plantarlo delante de genitales ajenos. No pasa nada. Este no es el debate. Bien. Miremos este vídeo un momento:

Esto sucedió en la discoteca Bora Bora, nada realmente especial. La gente lleva siglos bailando en locales con la única intención de poder arrancarle un polvo a la noche, moviéndose de forma erótica para generar una falsa imagen que oculte las desastrosas vidas que nos asolan a todos, todo eso de tener solo tres tomates podridos en la nevera, tener que compartir piso con un señor de 45 años y su supuesta esposa o tener una innata capacidad por mantener amistades o relaciones.

Videos by VICE

De todas formas, es interesante analizar la conducta de cada uno de estos individuos que salen en el vídeo, pues resumen bastante bien los varios prototipos de personas y comportamientos que habitan en las discotecas nocturnas. Seguramente todos nosotros podemos sentirnos identificados con alguien de este vídeo, un vídeo que primero visualizamos con sorna y desprecio pero que luego se nos revela como un agudo reflejo de nuestras almas.

Bien, estas son Lorena y Maite. Hará cosa de dos años se compraron unas chupas rockeras, que son las que se ponen para salir, a modo de pacto de amistad. No salen mucho por las noches porque sus novios (uno es ingeniero y el otro profesor) no son muy de la fiesta y muchas veces se quedan en casa viendo películas o haciendo alguna cena con amigos. A ver, estos planes caseros les gustan pero de vez en cuando necesitan salir, partirse una pizza barbacoa entre las dos, beber mucha cerveza e ir a mover el culo en alguna discoteca para intentar sentirse deseadas de nuevo pese al irremediable y devastador avance del envejecimiento sobre sus cuerpos y rostros.

Las chaquetas estas representan tanto su amistad como sus ganas de desfasar, son como un artefacto mágico que las predispone a pasarlo bien. Toda la gente a su alrededor les importa una mierda, en el fondo solo bailan para ellas y para sentir que aún sobrevive dentro de ellas un poco de esas chavalas de 20 años que se lo podían follar todo en el momento que quisieran (coches, parques, RENFE, playas…). Sus resacas son bestiales pero por eso tienen novios, para que les cocinen alguna mierda y les coman el coño un rato.

Este tipo va solo a las discotecas y lleva como 17 condones repartidos entre su cartera, sus pantalones, su camisa y su chaqueta. Incluso se comenta que guarda un par en la visera del coche. A ver, está bien ir preparado y tomar ciertas precauciones pero joder, cuando llevas dos años con 17 preservativos repartidos por la vida y no has utilizado ni uno, habría que empezar a plantearse ciertas cosas. Aquí el tipo está intentando perrear a una tipa (Maite) que está perreando a su amiga (Lorena). Lo intenta, pero no lo hace. Solo se ha acercado y ahora mismo en su cerebro está aconteciendo una guerra fatal entre la vergüenza, el miedo y la valentía que probablemente no terminará nunca. En fin, 17 preservativos.

Este tipo está muy concentrado, se toma todo esto de las discotecas muy en serio. No es tontería, el ocio nocturno se merece cierta profesionalidad. Sale de casa completamente niquelado y no deja ni un solo detalle al azar. Sabe perfectamente que dentro de ocho minutos se tendrá que pedir su tercer cubata, Red Bull con vodka. Esto es lo que pone en su librito de notas titulado “Bora Bora 02/02/2019 Schedule”. Tampoco es que se lo pase bien, pero es que en sus notas tampoco pone que tiene que pasárselo bien, sabe perfectamente que esto de las discotecas es una obligación social que como mucho tendrá que alargar hasta los 33 años.

A esta tipa le ha tocado lidiar con “el profesional” por lo que está tan tremendamente aburrida que su única opción para insuflar un poco de felicidad a la noche es charlando un rato con la tipa que tiene al lado y que no conoce de una mierda. Mientras, se va repitiendo una y otra vez que tiene que dejar de tener citas con peña que ha conocido en la cola del paro.

El destino ha vuelto a unir a estas dos chavalas. Ellas no son conscientes pero hace siete años se encontraron dentro de un bus y al bajarse a una se le cayó al suelo el móvil y la otra se lo recogió y se lo devolvió. “Oye, perdona, se te ha caído esto”. A la otra le costó darse cuenta de que la llamaban porque iba con los cascos puestos pero un ligero toque en la espalda le hizo percatarse de que algo estaba pasando. “Ostras, muchas gracias, me has salvado la vida”, contestó. Se sonrieron y ambas pensaron algo parecido a “joder, aún hay buena gente en este mundo” y no han vuelto a coincidir hasta ahora, moviendo sus culos delante de un tipo que se está volviendo literalmente loco porque dos tías le están perreando. No recuerdan ese momento del bus pero algo en su subconsciente les genera una extraña y agradable familiaridad.

Este puto loco. Ahora mismo está flipando porque está siendo perreado por “dos pibonacos”. Por fin, cinco años de Bora Bora están dando sus frutos. A lo largo de todo este tiempo el tipo se ha gastado en entradas y cubatas unos 8500 euros, y creedme que considera que cada jodido céntimo invertido ha valido la pena si ha servido para poder llegar a este preciso momento. Va a colgar fotos y vídeos en sus redes sociales, a partir de ahora le llamarán “Lil’ D.P.” —“D.P.” por “Doble Perreo”— , y ya está proyectando un futuro maravilloso en el que nada podrá salir mal.

David es un buen amigo, sabe que su colega está ahora viviendo el momento de su vida y solo quiere que esta experiencia sea lo más placentera posible. Le sujeta a su colega una botellita de agua y se la va administrando poco a poco. Todo tiene que ser perfecto. En el fondo, toda esta bondad solo responde a un criterio de sustitución. Realmente cree que en algún momento le tocará a él, y que su colega le dará agua mientras disfruta de ese baile explosivo. Pero no, esto nunca sucederá, su colega exprimirá este momento hasta que se disuelva en la más absoluta nada.

Aquí otro motivado. Dice que siempre entra gratis al Bora Bora porque “tiene un contacto”, dice que conoce a uno de los camareros y a los DJ. Dice que conoce a todo el puto mundo. En realidad siempre que saluda lo hace hacia una masa informe que no le devuelve el saludo, pero nadie se da cuenta y su farsa se engrandece. Nadie se da cuenta de que siempre paga la entrada y las copas, claro, siempre entra solo y siempre pide cubatas solo. Se trae tres o cuatro cubatas porque “la Carla le ha invitado” pero la camarera no se llama Carla y sus cubatas le han costado 27 euros. El tipo se pasa los domingos haciendo números y se desespera. Tiene que parar esta tren de vida o contar la verdad, cosa que ve absolutamente imposible.

“Toda una vida escuchando a Comet Gain, Huggy Bear y Heavenly y ahora me tengo que ver moviendo el culo delante de un palurdo. Es que yo ya no entiendo nada”.

Esta es la amiga de la de Comet Gain. Es su cumpleaños y está tremendamente aburrida. El día ya está finiquitado, ya se lo ha pasado bien, no hace falta alargar la broma. Han entrado al Bora Bora para cachondearse de todos estos “palurdos” pero, poco a poco, han empezado a pasárselo bien y a disfrutar de la noche, embriagados por el jolgorio general. Incluso han empezado a despreciar la fría escena indie de Barcelona y a considerar esta discoteca como el auténtico emporio de la cultura de clase obrera y de la diversidad. Unos cubatas más tarde y tras ver la ropa que lleva la peña han pensado que no, que esto era una mierda, y de repente se han visto involucradas en un perreo masivo que consideran que no las está empoderando una mierda.

Señoras y señores, este es el tipo más aburrido del mundo. Joder, tendríais que verlo follar, parece un insecto palo de esos intentándose camuflar mediante la completa anulación del movimiento y de la personalidad.

Este tipo se ha memorizado todos los bailes de los traperos y de las estrellas del reguetón. La discoteca, para él, solo es la tarima donde poner en práctica sus conocimientos. Una vez intentó bailar lo que le salía del corazón, dejándose llevar, pero perdió tanta autoestima que se prometió ceñirse a los movimientos camaleónicos el resto de su vida.

Esta tipa está disfrutando fuertemente de su perreo. Hacía años que no bailaba así porque en la cárcel no les dejaban mover el culo. Pero da igual, esto es como ir en bici, aunque no lo hayas practicado en diez años por alguna razón te acuerdas perfectamente. El cerebro es un órgano maravilloso.

Esta pareja llevan toda la noche intentando robar cubatas. Nueve euros por un whisky cola es indecente, como si esto fuera una jodida coctelería. Han visto que con esta movida del perreo la gente se está distrayendo bastante así que es el momento ideal de acercarse, camuflarse y empezar a agenciarse vasos de tubo. No es algo inmoral, consideran, es una cuestión política, el acceso al ocio no debería estar filtrado por los valores del capitalismo.

Este individuo simplemente se ha acercado a la zona de perreo para ver si le cae algo, como una gaviota que picotea lo que puede de los barcos de los pescadores. Sus manos alzadas denotan cierta sumisión aunque no puede evitar ser un baboso y acercarse a escasos centímetros de la peña, casi como amenazando con sus genitales. Mítico “aliado” que, de repente, sucumbe al machismo que tiene incrustado en los huesos.

Esta chica hace escasas semanas que ha empezado a salir con un chico y le gustaría estar con él pero ha tenido que ir al Bora Bora porque sus compañeros de curro han planificado una noche de fiesta. El tema es que cada dos minutos está mirando el teléfono y hablando por WhatsApp con él y cuando cada cierto tiempo se queda sin cobertura sufre de forma desmedida, como si le hubieran comunicado que toda su familia hubiera muerto quemada en el interior de un burdel. Así de lamentable es la gente enamorada.

Luego está este grupito de peña que no tengo ni idea de qué coño están haciendo. Esta gente está apartada, hacinada al lado izquierdo y renunciando a toda relevancia. Ellos no quieren ser el foco de atención, van a su rollo, se lo pasan bien a su manera, con sus bromas y sus mierdas. Muy probablemente estén de cachondeo riéndose del resto de la gente e imitando este perreo masivo, desmarcándose de esta masa de gente y posicionándose intelectualmente por encima de ellos, cosa igual de despreciable.

Sigue a Pol Rodellar en @rodellaroficial.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.