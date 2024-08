Perro Sucio, un productor enojado y rebelde

A José Sandoval lo conocimos por su trabajo como El Catorce, cuando andaba de lleno en los ritmos tropicales. El proyecto llegó completamente a su fin después de un remix a “Sexo, pudor y lágrimas” de Alex Syntek en reggaetón, hace un año cuando empezó el mame del viejo contra los reggaetoneros, a lo que El Catorce respondió con guante blanco haciendo un gran edit que se viralizó rápidamente en la Internet. Después hizo una gira por Monterrey con canciones publicadas en Rebajado.

En búsqueda de una idea con más identidad y menos random (pero siempre sombrío), le dio vida a Perro Sucio, algo que consideró más acorde a su personalidad y al mensaje que ahora trata de proyectar, con más crudeza y suciedad que nunca.

En poco tiempo ha pasado de experimentar con grime y kuduro a producir beats de hip hop lo-fi para su hermano el rapero Octavo. Últimamente se le ha visto cómodo pasando de un ritmo a otro y ahora también está haciendo live sets.

Hoy estamos de estreno nuevamente en asociación con la gente de Mov Mag presentando en exclusiva el video que prepararon para el tema “Colmillo” de Perro Sucio, mediante su serie Sounds Good que nos encanta y que en esta ocasión refleja algo de nostalgia citadina y algún tipo de chamanismo futurista. Para saber más detalles de este proyecto, le hicimos unas preguntas al Nasty Doggo.

Noisey: Cuéntanos de ti.

Perro Sucio: Soy José Sandoval, vivo el en Estado de México. Llevo un par de años dándole, primero con un proyecto de global bass, El Catorce, el cual maté hace alrededor de año y medio para comenzar otro llamado Perro Sucio, en el que trato de plasmar mejor una expresión propia y con el que he publicado 3 EPs (Perro Sucio, Perro Sucio 2 y Perro Sucio 3), dos en Cintas Coagula y uno a través de Dealer Of Illusions. Estoy en el proceso de publicar mi cuarto EP del cual dos tracks ya se encuentran en SoundCloud.

¿Por qué el nombre?

Pues antes de elegirlo no buscaba algo en especial, solamente que fuera un nombre en español. Ya después me vinieron a la mente los perros callejeros que suelen rondar por los pueblos límite como el mío. Creo que encuentro similitudes entre los perros sucios edomexas y yo.

¿Qué está pasando con la música en este lado del mundo?

No tengo puta idea. Pienso que la cultura global ha secado parte de la identidad musical, por lo que ahora la tendencia mundial es el “hacia dónde vamos” realmente en la mayoría de los países occidentalizados.

Esto me bajonea un leve porque creo que la tendencia no responde a una novedad o a algo ingenioso, y el control de masas sigue acabando con la diversidad a través de productos mediocres fabricados, incluso ahora en la era digital. Con la Internet creemos que tenemos el control de decidir qué sigue, pero la verdad es que no. Por eso es que pienso que se ve bien borroso lo que pasará, eso lo deciden los de arriba.

¿Qué onda con este video que te hizo Mov Mag?

Es la primera vez que aparezco en un vídeo musical, no soy una persona que guste mucho de salir aquí o allá, pero la verdad es que me sentí muy cool. Me escribieron directamente de MOV para proponerme el video. Supe que ya habían trabajado con Oly, Caguamas y Navajas, me gustó mucho la propuesta y pues dije “se arma”.

¿Cómo haces tu live set?

Ocupo un launchpad para disparar clips de Ableton y un Yamaha Tenori-On para hacer las batacas, percusiones y uno que otro lead. Soy muy nuevo en eso de los lives, lo estrené en el festival Trópico de Cáncer en Puebla hace unos 3 meses y ha ido mutando bastante cada que toco. No me gusta repetir el mismo vibe siempre, por eso le agrego nuevos tracks que voy armando o elementos adicionales como Octavo montándose al beat con sus raps o mi voz a través de pedales.

¿Qué has estado escuchando ahora? ¿Qué nos recomiendas?

Creo que P. Adrix es lo que más me ha gustado últimamente, también otro vato de Portugal que se llama DJ Firmeza, su trip se me hace una onda percusiva muy loca, los dos salen en el famosísimo sello Príncipe Records. De la ciudad mi gallo es el Radeco Domar. Creo que está haciendo unas ondas bien voladas.

¿Qué sigue para el Nasty Doggo?

Pues publicar mi cuarto release, seguir trabajando en la producción con Octavo y después creo que una ida al tianguis a pensar (risas). Quiero replantear mi tirada y tomarme un tiempo para preparar algo más entero o que me haga sentir satisfecho.

¿Cómo definirías al Perro Sucio en una frase?

Algo así como: “estaba muy enojado cuando pensé en hacer ésto”.

