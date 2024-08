Todos los personajes de mis caricaturas favoritas eran gays

A mis 8 años, como cualquier niña de los suburbios de Michigan, crecí viendo a Lindsay Lohan saltando desnuda desde el muelle en la película Juego de gemelas. En ese momento, sentí lo que hoy reconozco como un despertar sexual prematuro. Cuando el personaje de Annie tuvo que sumergirse en bola en aguas frías por haber perdido una apuesta, me escandalicé aún sin comprender lo qué estaba pasando, porque me excitó muchísimo. No recuerdo con exactitud cuando fue que reconocí ser gay pero tengo clarísimo a cada uno de los personajes de mi infancia que me llevaron a cuestionarlo.

Crecí a finales de los noventa y principios del nuevo milenio, así que no crecí con ningún personaje famoso que me gustara que se considerara gay —tanto en la ficción como en la vida real—. De hecho, no recuerdo una sola representación de lesbianas en el universo pop de mi niñez, y no conocí a ninguna que lo proclamara públicamente hasta mis 18 años. Esto contribuyó a mucho fanfiction secreto de mi autoría y a muchos años de encierro innecesario en el closet.

Según el Pew Research Center, en promedio los niños definen sus preferencias sexuales a los 12 años, y en promedio lo reconocen en público alrededor de los 16. Esto es un progreso frente a los años ochenta, cuando los 21 años era la edad promedio de salida del closet. Hoy, es cierto que existe más exposición a personajes homosexuales ficticios presentados en series populares como Modern Family o en dibujos animados como los de Loud House de Nickelodeon.

Según el informe 2016-2017 presentado por GLAAD (alianza gay contra la difamación), 4.8% de los personajes de series de primetime se identifican como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero o queer, el porcentaje más grande hasta la fecha. Además, la aprobación colectiva hacia la comunidad LGBTI también está en alza: el porcentaje de personas que apoyaban el matrimonio igualitario en 2000, cuando desarrollé mi traga secreta hacia Lindsay Lohan, era de 30%. Hoy en 2017 es de 62%.

Así que sí, hay que reconocerlo, las cosas mejoran. Pero entre el Babadook siendo de facto un ícono gay en las marchas de Orgullo Gay de este año, y la primera representación de un personaje gay en Disney, con Gastón de La bella y la bestia explorando sus posibilidades, es claro que todavía hay mucho espacio para codiciar por representación. En cualquier caso, aquí les dejo algunos de los personajes de mi infancia que siempre supe (por lo menos en mi mente) que eran absolutamente gays.

Pocahontas y Nakoma

Mi más temprana y duradera traga gay de niñez la tuve cuando vi Pocahontas. Mis sentimientos románticos por la nativa americana no se despertaron con el primer beso entre ella y Smith. No, se despertaron cuando Pocahontas y su sexy amiga Nakoma fueron a nadar en las cataratas. En mi versión fantasiosa de esta historia, las dos amigas devuelven a Smith a Europa y se quedan viviendo felices para siempre con su sabia y lesbiana abuela árbol.

Kim Possible y Shego

Es im-posible que Kim Posible y su némesis Shego no quisieran comerse en secreto. La tensión sexual entre esta adolescente que combate el crimen y su archienemiga es palpable. Además, no olviden que Shego obtuvo sus poderes después de ser golpeada por un COMETA ARCOIRIS… ¿necesitan más evidencias?

Debbie Thornberry

Con su camisa de cuadros, su apatía, y sus pantalones cargo, Debbie es la hipster queer original. Es la arepera que definitivamente encontrarías en el bar lésbico de tu barrio, desdeñando el movimiento gay mientras igual participa de el.

Macie Lightfoot

Ese pelo verde y esas gafas cuadradas hacen a Macie jodidamente gay. Como adulta, Macie podría convertirse en la lesbiana que estudia diseño en Pratt, hace match contigo en Tinder cientos de veces, y aún así nunca aparece para parchar.

Francine Frensky

¿Necesito decir algo más?

LaCienega Boulevardez

Siempre tuve la sospecha de que Lacienega era un poquito no heterosexual. Cuando me sumergí en google para confrontar las ondas gay que me trasmitió esta chica, me sorprendí con la tonelada de fantasías de fans que la mostraban sosteniendo un apasionado romance con Penny. Ha decidido no compartir esta alarmante evidencia dado a que por ahí hay niños de 14 años (en serio, no sean así). Pero siempre reconoceré que mi pequeño y gay corazón de 9 años palpitaba más fuerte cuando Lacienaga entraba en escena.

Spinelli

La versión adulta de Spinelli podría conseguir mi número en una fiesta gay, solo para nunca llamarme.

Reggie Rocket

Y finalmente, tenemos a Reggie Rocket: una skater ruda que por cierto se parece muchísimo a una de mis ex novias, dejando en evidencia que mi gusto no ha cambiado mucho desde mis tragsas más tempranas.