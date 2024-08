Personas a las que les caga el futbol nos cuentan qué harán durante el Mundial

Amo el futbol, fue una parte importantísima de mi crecimiento como ser humano de bien (eso espero) y probablemente haya pasado más horas viendo partidos de futbol en mi vida que leyendo libros o escuchando música. De niño me pintaba la cara con las banderas de mis equipos favoritos; mi primer email (historia 100% verídica) fue: «b3cks_23@hotmail.com», y en mi recámara en casa de mis padres tengo una foto de la presentación de David Beckham en el Real Madrid firmada por él. David salía bien guapo, con su cabello largo y rubio y sus zapatillas de más de trescientos dólares.

Soy de esas personas intensas, necias cuando se habla de futbol, y eso significa que entiendo el mal rato que puedo hacer pasar a los demás cuando escucho algún comentario negativo sobre el futbol o algún tipo de indiferencia con el Mundial. Hay gente que vive su vida sin futbol, es más, que le caga a todo dar. Y es lógico: las personas que amamos el futbol podemos convertirnos en los seres humanos más desagradables de la cuadra en cualquier partido o evento importante como el Mundial.

¿Qué harán las personas que les caga el futbol durante el Mundial? Está en todos lados: Twitter, Facebook, Instagram y bares. Es hasta una excusa entendible durante junio y julio cada cuatro años para «enfermarse» y no asistir a la chamba. Pero entiendo a las personas que odian este deporte; estos dos meses pueden convertirse en una terrible pesadilla para ellos.

Contacté a varias personas a las que les caga el futbol para que me contaran qué harán durante este mes y medio que dura el Mundial.





ME BURLARÉ DE LOS QUE LLOREN

El futbol me da hueva, me parece absurdo tener a un grupo de imbéciles persiguiendo una bola por un campo. Quizá mi desprecio viene de haber pertenecido al equipo de futbol en el último año de primaria, equipo en el que yo era la única niña, los demás eran vatos tratando de decirme cómo jugar. Me cagan los jugadores con ínfulas de grandeza tipo Cristiano Ronaldo (hace un año mi bio en Tinder era «Cristiano Ronaldo me da asco» y me ayudó con muchos matches). El mundo del futbol me parece una mafia más en la que obviamente muchas personas basan sus intereses.



Respeto el gusto de otros por el futbol, pero a mí me aburre. Lo único que me agrada es cómo une a las personas, aunque me cagan lo intensos que gritan, se enfadan, se tiran al suelo y lloran. Para mi desgracia veré estas reacciones de la gente durante el Mundial y ya las he estado viendo, ya que una de mis chambas es en un Taproom de chela y ahí tengo la mayor representación de pasión, sudor, testosterona y futbol mezclados; los vatos se encabronan si pierde su equipo y a mí eso me da gusto, ja já. Estoy lista para ver las diferentes reacciones de los vatos esperando que alguien llore para reírme en su cara. —Dan, 23

ESCRIBIR UNA PELÍCULA

Nunca me ha gustado el futbol. No soporto la idea del empate y se me hace el deporte más aburrido de todos. Desde niño he intentado que me guste, pero nomás no es lo mío. Antes sufría los Mundiales porque es imposible hacer cosas con amigos, pero desde la edición pasada descubrí que puedo ocuparme con un montón de cosas que me cuestan más trabajo cuando existen obligaciones sociales. En la edición del 2014 me dediqué a ver The Shield y Veronica Mars casi en su totalidad, dos series que tenía pendientes desde hace años. Mientras todos gritaban cosas como «¡no era penal!», yo nomás pensaba en Shane Vandrell. Para este Mundial, me puse de objetivo terminar de escribir una película en la que llevo trabajando algunos meses. De hecho tengo que registrarla en Indautor un día después de la final. Esté como esté. —Chema, 36



VER SERIES DE NETFLIX

Si se me cruzan los partidos más mamadores (los de la Selección o donde los países tienen buenos jugadores) me quedo a verlos, sobre todo si hay botana (porque me gusta la comida gratis). Si no se me cruza algún partido, seguramente estaré trabajando o viendo series de Netflix. El futbol me caga porque se me hace super aburrido, muy pocas veces he visto que se ponen buenos los partidos, sobre todo los de México son como una telenovela para hombres, puro pinche drama y nada de acción, hasta se me hace ridículo cómo hacen los jugadores sus actuaciones de lesiones, me dan risa. También me caga la afición.

Mi mamá era muy fan del futbol cuando éramos niños, se lo tomaba demasiado en serio, todos los domingos veía los partidos y gritaba mucho, nos espantaban sus gritos. Además si su equipo perdía, con su mal carácter se desquitaba con nosotros. De otros fanáticos, me caga que se vistan de los colores feos de los equipos de futbol, me cagan sus gritos, sus peleas, cómo unos se sienten superiores a otros a pesar de que casi nadie juega en la vida real, solo siguen los partidos. Son bien cochinos, siempre dejan un buen de basura en los estadios y fuera de ellos. Normalmente si conozco a alguien que sea muy fan del futbol, en seguida lo juzgo de mediocre promedio, aunque he conocido a unos cuantos que sí les late genuinamente y no solo para andar mamando. —Cinthia, 27

NO TENGO DÓNDE ESCONDERME

No me gusta el futbol, pero lo jugué durante un año cuando era niña; aún así prefiero otros deportes. Tuve un novio súper futbolero; veíamos los partidos y después todos esos programas que dan resúmenes y hacen comentarios de los partidos. Él decía que el futbol es como una tragedia griega, yo lo veo más como una mala telenovela o mejor aún, como Sabadazo… cuestión de perspectivas, creo. No entiendo su pasión, no entiendo que la gente llore y se pelee por un partido, por un equipo; no le encuentro el chiste a 90 minutos de fabuloso aburrimiento. Me asombra la hipnosis que causa y lo primitivas que puede volver a las personas; tengo una teoría pacheca de que a los mexicanos les raya el fútbol porque es una resonancia del juego de pelota prehispánico, ja já. Pero bueno, también lo odio porque lamentablemente vivo en un departamento donde todo se escucha y puedo presenciar el momento en el que mis vecinos se sienten directores técnicos omnipresentes, así como sus conmovedores gritos de «¡Gooooool!», sin olvidar que en oficinas, clubes sociales, escuelas y demás durante el próximo mes habrá un único tema de conversación reinante. Durante el Mundial no hay mucho qué hacer ni dónde esconderse, esto no es una —Denisse, 27

IR A SIX FLAGS

Yo lo que hago cuando es el mundial es aprovechar cuando juega México para ir a Six Flags. El futbol me parece aburrido y me molesta mucho lo mal que se pone la gente, me estresa el hype excesivo. Pues la verdad nadie me dice nada, ni me critican; pero tampoco me rodeo de gente que le guste el futbol como para tener problemas. A la mayoría de mis amigos les vale madres. Nunca he tenido novios fanáticos del futbol. Porque es como un dealbreaker para mí. No necesariamente me dejan de interesar cuando sé que les gusta el futbol, más bien siento que la gente muy muy fan del futbol es un tipo de persona que nunca me ha atraído. —Andrea, 22

CONTINUARÉ CON MI RUTINA NORMAL COMO SI NADA

Durante el Mundial, continúo con mi rutina normal como si nada, tengo algunos momentos extra para reflexionar o trabajar en proyectos que el resto del tiempo no puedo, ya que baja el nivel de reuniones. Seguramente vea algún partido de costado mientras los mire mi novia o mis socios. Otros mundiales me comprometía un poco más, pero este, creo que también por la coyuntura, me es bastante ajeno.



Me cuesta concebir el fanatismo que se genera alrededor de este deporte, no puedo no pensar (por lo menos en el caso de Argentina) el “valor” que tiene cada jugador y cómo idolatramos personas que muchas veces ni conocemos que valores tienen. Ojo, también me cuesta en la música y creo que hoy por suerte desde ciertos lugares se está replanteando.



Por ejemplo, mañana se vota la ley de la legalización del aborto en el congreso de Argentina y yo no lo vi a Messi diciendo nada al respecto, no sé si es un tarea, pero para mí un ídolo tiene que representarme con ciertos valores.



Cuando saben que soy argentino y no me gusta el futbol; se genera cierto extrañamiento y muchas veces no hay opción que hablar de futbol como para no quedar como inadaptado. Trato de llevar un conocimiento mínimo para poder sobrellevar ciertas charlas en las que no hay alternativa. En otros momentos recibí algo de bullying pero lo llevo sin problemas. —Nicolás, 30

