Personas de sangre O reducirían el riesgo de contraer COVID-19

Después de meses de ansiedad y estrés por el virus que se ha apoderado de 2020 y nuestras vidas, investigadores afirman que cierto grupo sanguíneo podría no ser tan vulnerable al COVID-19.

Según dos estudios recientes publicados en Blood Advances, las personas con grupo sanguíneo O pueden ser menos vulnerables al COVID-19 y también tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente. Sin embargo, los expertos dicen que se necesita más investigación para establecer esto firmemente.

La investigación proporciona evidencia que puede influir en la susceptibilidad de una persona a la infección y en su probabilidad de tener un episodio severo de la enfermedad. Sin embargo, las razones que explican esta relación aún no están claras.

Para llegar a estos hallazgos, investigadores daneses estudiaron una muestra de 7.422 personas que dieron positivo a coronavirus y se encontró que solo el 38.4 por ciento eran del grupo sanguíneo O. Por otro lado, el 44 por ciento de las personas con tipo de sangre A habían dado positivo.

Según los resultados del estudio, las personas con los tipos de sangre A, B o AB tienen más probabilidades de dar positivo en la prueba de COVID-19 que las personas con tipo de sangre O.

En otro estudio realizado en Canadá, los investigadores descubrieron que entre 95 pacientes que estaban críticamente enfermos con COVID-19, aquellos con tipo sanguíneo O requirieron una estadía promedio de 9 días en la unidad de cuidados intensivos. Pero las personas con sangre A o AB permanecieron 13.5 días. Aquellos con el grupo sanguíneo O también tenían menos probabilidades de tener consecuencias graves, como ser conectados a un ventilador o tener que someterse a diálisis por insuficiencia renal.

“Como médico… me siento mal cuando miro a los pacientes y los estratifico. Pero en términos de un indicador definitivo, necesitamos hallazgos repetidos en muchas jurisdicciones que muestren lo mismo”, Mypinder Sekhon, médico de cuidados intensivos en el Vancouver General Hospital y autor del estudio canadiense le dijo a CNN. “No creo que esto sustituya a otros factores de riesgo como la edad y las comorbilidades, etc. Si uno es del grupo sanguíneo A, no es necesario entrar en pánico. Y si tu tipo de sangre es O, tampoco puedes ir a los pubs y bares”.

Aunque ha habido varias teorías al respecto, los investigadores no están seguros de qué mecanismo podría explicar el vínculo entre los diferentes grupos sanguíneos y el coronavirus. Hubo a un estudio que salió de China en marzo y encontró que las personas con sangre tipo A tenían más riesgo de contraer el virus, aunque ese estudio no fue revisado por pares.

Sin embargo, también se han realizado estudios para demostrar lo contrario. Según investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard en el Hospital General de Massachusetts, el tipo de sangre no está relacionado con síntomas más severos en las personas que dieron positivo a COVID-19. Sin embargo, la nueva evidencia ofrece más pistas sobre la investigación del virus.

