Personas drogadas nos cuentan el significado de la vida

Este artículo fue publicado originalmente en Vice.

Ya sean los druidas que acuden a los Healing Fields o los devotos que no quieren perderse el sermón pronunciado desde lomos de una gigantesca araña que escupe fuego, cada año peregrina a Glastonbury todo tipo de gente en busca de la iluminación. Y parece que ya la encontraron, es hora de juzgar a todos esos círculos de personas entregadas a la percusión y a los abrazos en los que se funden los mamados del gimnasio y los asalariados a las cuatro de la madrugada.

Videos by VICE

Al alcanzar ese estado de iluminación, me pregunté si serían capaces de responder al mayor enigma de todos: ¿cuál es el significado de la vida? También sentí curiosidad por saber si las drogas les harían responder de forma distinta. Sólo había una forma de saberlo.

Relacionados: Pedimos a varias personas que ordenen las drogas de menos malas a más malas

Alcohol

Chica: ¡El significado de la vida es libertad!

Chico: ¡Y felicidad!

Chica : ¡Y hacer amigos y el bien!

Chico: ¡Hay que ser feliz y vivir el momento!

Chica: No, tienen que hablar con desconocidos porque la verdad es que todo el mundo es muy agradable.

Chico: Sí, todo el mundo está muy contento. Sólo tienen que romper ese cascarón externo.

Chica: ¡Hay que llegar a la yema!

Chico: ¡Eso, vamos a llegar a la yema! Esa es la parte importante. Nadie quiere la clara.

Chica: No, yo siempre tiro la clara.

Chico: ¡Todos quieren la yema!

Chica: ¡Coman huevos!

Chico: ¡Pero sólo las claras! ¡No! Sólo las yemas.

MDMA

«La vida, los festivales, ponerse hasta el culo de todo. ¿Cuál sería mi consejo para alguien que quiere llevar una vida mejor? Que tome MDMA. Vive la vida, toma MDMA y pásatela bien».

SOBRIOS

Hombre: Disfrutar, pasarla bien y conectar con los seres vivientes que te rodean.

Mujer: Eso es.

Hombre: Mira, cuando yo tenía más o menos tu edad, se me acercó un tío en una fiesta en Goa y me dijo, «¿Quieres que te dé un consejo?». «Sí, está bien», le respondí. En aquel entonces tenía 22 años. «Búscate un trabajo que te guste y un colchón de muy buena calidad, porque vas a pasarte media vida trabajando y la otra media durmiendo», me dijo.

Relacionados: Los hongos son la droga más segura que puedes consumir

KETAMINA

«Supongo que el significado de la vida es encontrar un entendimiento entre las personas y el progreso. Eh, sí… Lo voy a dejar ahí. Sé amable y compasivo con todo el mundo».

GLOBOS Y SETAS SINTÉTICAS

Con voz muy aguda: «¡Esta es mi vida! ¡Sus almas serán mías!».

ÁCIDO

«¿Quién sabe, amigo? Maldita sea, ¿por qué escogí un domingo para meterme un ácido? Tenía ganas, pero estaría chido que pasara algo interesante que pudiera ver. No me dan ganas de estar solo mirando un árbol durante tres horas».

Lee el artículo completo en: Vice