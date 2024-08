Consejos de autocuidados para las personas negras que están pasándolo mal durante esta dura semana

Amigos, no hace falta decir que han sido unas semanas especialmente difíciles para la comunidad negra. Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Chris Cooper, George Floyd, manifestantes bombardeados con gases lacrimógenos mientras protestaban en todo su derecho por un asesinato racista. Todo esto mientras miles de negros mueren de manera desproporcionada a causa de la covid-19. Es agotador.

Con todo este sufrimiento, es difícil creer a Audre Lorde cuando decía que el cuidado personal es una forma de supervivencia y, por lo tanto, “un acto de guerra político”. Pero es verdad y es importante. Si estás triste, abrumado y enfadado, aquí tienes una lista de cosas que quizás te sirvan de alivio.

Videos by VICE

Asegúrate de satisfacer tus necesidades básicas

Es muy fácil tirarse horas en Twitter o en los grupos de amigos y olvidarse completamente de beber agua, ir al baño, comer o dormir. Pero cuando estás mal, descuidar tus necesidades básicas solo te hace empeorar. Crea recordatorios a lo largo del día para tomar un café o un té, estirar, comer o prepararte para dormir —o cualquier otra cosa que necesites hacer para funcionar correctamente—.

Presta atención a lo que sientes

Dos terapeutas que entrevisté recientemente para un artículo sobre cómo gestionar la ira me dijeron que evitar los sentimientos no te ayuda a procesarlos. Así que si estás enfadado —una emoción que a menudo está anclada en la tristeza o el miedo— no pasa absolutamente nada. Si tienes vacaciones pagadas o un horario flexible, aprovecha medio día para reiniciar y recargar o simplemente para sentarte y asumir el dolor sin tener que preocuparte de ser productivo. Si no puedes, saca tiempo cuando tengas la ocasión para cuidarte emocionalmente, durante el fin de semana, una tarde o, aunque sea, una hora.

El terapeuta Ryan Howes dice que moverse suele ser una buena forma de procesar la ira. Por ejemplo, hacer algún tipo de ejercicio, bailar mientras escuchas música agresiva, dibujar, cocinar o limpiar con rabia. Howes también dice que es buena idea pensar en lo que te molesta al mismo tiempo. “Sácatelo del pecho mientras te mueves y te aliviará. Esto ayuda a que tu cerebro vuelva a conectar y sea capaz de pensar ‘v ale, ¿qué voy a hacer?’”, dice.

Busca formas de conectar con otras personas negras

En tiempos como este, no hay mucho espacio para la gente que no lo entiende. Si sueles interactuar con gente blanca a diario, trata de ponerte en contacto con otras personas negras o de color en las que confíes, y con las que puedas ser tú mismo. Si estás en cuarentena con gente blanca, o si la mayoría de tus amigos son blancos, únete a algún grupo de Facebook o de Slack para gente negra donde se hable de cosas que te interesen (como una comunidad de gamers negras, de negros amantes de los libros o un grupo de padres negros), o escucha podcasts con un presentador negro. Lo que sea que te ayude a recordar que no estás solo.

Si puedes, cambia la forma en la que consumes las noticias

Muchas personas negras se sienten obligadas a ver todo lo que está pasando: leer artículos, ver las fotos y los vídeos de las protestas, tragarse cada hilo de Twitter.

Creo que es importante ser conscientes y estar al día con lo que está pasando. Pero hay un límite de cosas que nosotros, la comunidad negra, podemos soportar ahora mismo. Además, mucho de lo que se comparte ahora es para concienciar a la gente blanca.

Si puedes, lee las noticias solo dos veces al día, no más de 30 minutos. Cambia los ajustes de Twitter para que los vídeos no se reproduzcan automáticamente y plantéate eliminar la aplicación para que no la abras sin darte cuenta. Recuerda que puedes seguir estando informado sin tener que leer todas las noticias y comentarios que se publican a cada minuto.

Establece unos límites claros a la hora de hablar con gente que intenta entender la situación

Tener que lidiar con los sentimientos de otras personas en este momento —ya sean bien intencionadas, posibles aliados o con malicia— es demasiado, y no es tu trabajo como persona negra. No siempre vas a poder evitarlo, claro está, pero hazlo en la medida de lo posible.

Quizás decidas dejar de conversar o debatir con gente que claramente tiene malas intenciones, que no está dispuesta a leer nada o que intenta empezar una discusión con clásicos como: “Mmm, me parece que tú no estás siendo tolerante conmigo”.

Si quieres hablar, pero sin tener que agobiarte más, guarda varios enlaces que puedas enviar cuando te pregunten cosas con sinceridad —lo que implica que te alegras de que quieran saber más, pero no tienes por qué darles una lección de tres horas cuando además ya existe muchísima información—. (Aquí tienes uno general sobre aliados con su vídeo correspondiente; una lista de las formas en las que la gente blanca puede ayudar y mi lista de recomendaciones de lectura. De todas formas, no olvides que es perfectamente normal que no te apetezca hacer nada de esto).

Quizás ahora sea el momento de mirar por ti mismo y decir: “No creo que yo sea la persona adecuada para escuchar esto”, cuando alguien quiera procesar contigo cómo se siente ante el racismo. Busca pequeñas formas de ahorrar tiempo y energía y mantente en esa línea.

Repite un mantra o una afirmación positiva que te ayude a centrarte

Los mantras no son para cualquiera, pero si la idea te atrae —o ya has llegado a ese punto de la tristeza en el que piensas vale, a estas alturas pruebo cualquier cosa—, puede que sea un buen momento para buscar una verdad que te ayude a pensar en ti mismo en estos momentos. Me encanta esta lista de afirmaciones que Araya Baker escribió para The Mighty. Aunque la lista se hizo teniendo en cuenta la covid-19, la mayoría sirven para lidiar con la violencia generalizada contra la comunidad negra. Además, mucha gente negra sigue muriendo por la covid-19, así que… ya sabes.

Recuerda celebrar y consumir la cultura y el arte negro

Ver fotos de gente negra muerta (o furiosa, amenazando a personas blancas) es traumático. En momento así, en los que me cuesta concentrarme, me parece que las imágenes positivas, alegres o graciosas y el arte inspirador, conmovedor o simplemente bueno me ayudan a mantener los pies sobre la tierra y a estar conectada a algo mucho más grande que yo y que el dolor.

Pon Moses Sumney, Megan Thee Stallion, Thundercat, Whitney Houston o Tracy Chapman (o esta lista de reproducción); ve fotos antiguas del Afropunk; disfruta del amor negro; ve Homecoming, episodios antiguos de Living Single, tus vídeos favoritos de Vine o este increíble vídeo de Tandi Iman Dupree.

Como dijo la escritora Hannah Giorgis durante una semana particularmente mala del verano de 2016: “En cada lugar del continente, del mundo, la gente negra me sostiene. Nos sostenemos los unos a los otros. Llevamos nuestra comunidad con amor, con el compromiso de ignorar a todo aquel que diga que no valemos nada”. Este tipo de apoyo mutuo es posible solo cuando hacemos todo lo que podemos para cuidarnos a nosotros mismos en los tiempos difíciles. Cuidar de otras personas negras también significa cuidar de nosotros mismo.