Personas nos cuentan su significado del amor

Tener pareja, salir con amigos, pasar tiempo en familia, decir “te quiero”, un sentimiento, una construcción, también a ti te preguntamos ¿qué es el amor? La RAE tiene más de 10 definiciones sobre esta palabra, pero decidí preguntar a distintas personas en la calle cuál es su propio concepto.

Las primeras reacciones que recibí fueron gestos de confusión o risas nerviosas. A veces me respondían con un “no sé” y en otras ocasiones tardaron varios minutos en poder expresar su idea.

Todos sentimos amor, pero pocas veces se piensa en su significado. Desde su experiencia estas son algunas perspectivas del amor.

Aurora, vendedora de periódicos y revistas

VICE: ¿Cuál es tu definición de amor?

Aurora: Ninguna. No lo sé. No puedo definirla de una sola manera. El amor viene de un “te quiero”, de un “te amo”. Es cuando das todo por una persona, se vuelve lo más importante de ti y te alegras de estar con ella.



¿Quién es la persona que más quieres?

Mi esposo porque me ha acompañado en momentos difíciles.



¿Qué piensas de San Valentín?

Es un día bonito. A veces mi esposo y yo lo celebramos. Nos damos regalos y salimos a cenar. Creo que así lo celebran todos y está bien.

Jaime, dueño de miscelánea

VICE: ¿Cuál es tu definición de amor?

Jaime: El amor es unión… y más que eso, son los sentimientos buenos que te dan tus padres y cualquier otra persona a cambio de nada.

¿Quién es la persona que más quieres?

Mi familia. No existe ninguna persona en concreto.

¿Qué piensas de San Valentín?

Me gusta pero es un día dedicado a la mercadotecnia, más que al amor.

Margarita, tamalera

VICE: ¿Cuál es tu definición de amor?

Margarita: Para mí es lo máximo. Soy muy romántica, entonces el amor me encanta. Es todo, está en todos lados y nos llena. El amor es comprender a la persona, ayudarle en la buenas y en las malas, pero también representa confianza en lo que somos con nosotros mismos.

¿Quién es la persona que más quieres?

A mi esposo y mis hijos

¿Qué piensas de San Valentín?

Me gusta mucho pero me parece que todo está en celebrar el amor. A veces piensan que con un regalo es suficiente, cuando debería festejarse con palabras bonitas, pensamientos y sentimientos honestos.

David, empleado de Oxxo

VICE: ¿Cuál es tu definición de amor?

David: No sé cómo explicarte. Estoy seguro de cómo es, pero no sé expresarlo… El amor es un sentimiento que cuenta mucho cuando estás con otra persona. Es sentirte chido y en confianza con otra persona.

¿Quién es la persona que más quieres?

Pues mi novia.

¿Qué piensas de San Valentín?

Me gusta celebrarlo porque creo que es una fecha importante, para algunos sí, para otros no. Depende de cómo estés y qué sientas, pero no creo que deba dejar pasarse.

Lucía, vendedora de tacos de canasta

VICE: ¿Cuál es tu definición de amor?

Lucía: En general creo que nosotros lo hicimos, es una construcción en la que necesitamos dar pero también recibir. El amor varía porque puede venir de tu familia, tu pareja o tus amigos. Pero al final, creo que si vas a dar de más, tienes que revisar que también te den más. Todo en el amor siempre debe ser parejo.

¿Quién es la persona que más quieres?

A mi hijo. Sin dudas.

¿Qué piensas de San Valentín?

Igual me parece una construcción histórica. No creo que necesitemos dedicarle una fecha al amor, al contrario, deberíamos de vivirlo todo el año. Yo no lo celebro porque me gusta más vivirlo cada día.

Luis, vendedor ambulante

VICE: ¿Cuál es tu definición de amor?

Luis: Mal momento para preguntarme, estoy peleado con mi esposa y ya no creo en el amor… Pero sí es un sentimiento muy bonito que debes vivir. El amor no importa con quién sea porque está en todos: familia, pareja, amigos. Todos merecemos vivir el amor.

¿Quién es la persona que más quieres?

A mi esposa y después a mis hijos porque creo que así va el orden, primero a tu pareja que es con quien te unes y luego a los que vienen.

¿Qué piensas de San Valentín?

Hay que festejarlo, ir a comer, pasear en algún lado… tomar unas cervezas. No lo sé. Es el día que se le dedica al amor y hay que respetarlo. Cada quien debe saber cómo.

