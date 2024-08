Personas que cogen con los calcetines puestos nos dicen por qué lo hacen

Este texto fue publicado por VICE México.

Me gustan mis calcetines. Son una parte importante de mí y me gusta lucirlos. Paso mucho tiempo seleccionándolos y espero que la gente los admire y me pregunte sobre ellos. Creo que no tiene sentido que me los quite para coger porque, a menos que alguien me vaya a besar los pies, no hay problema si mis dedos están cubiertos.



Hoy, 9 de mayo, se celebra el Día internacional del calcetín perdido. Un día importante, ya que, ¿a quién diablos no se le ha perdido un calcetín en casa de algún ligue? Parece que toman vida propia cuando salen de nuestros pies y se esconden para no tener que volver a ser nuestros. Me ha pasado muchas veces y prefiero verlo como dejar una parte de mí en casa de las personas con las que he cogido.



Para celebrar en grande este día, le preguntamos a algunas personas que cogen con calcetines puestos por qué lo hacen. También les pedimos una foto de los calcetines que tenían puestos al momento de entrevistarlos.

Calcetines de Itza. Foto cedida por Itza.

VICE: ¿Cuáles son tus calcetines favoritos para coger?

Itza: No tengo calcetines favoritos para coger, sólo uso los que tengo puestos. Nunca pienso en quitármelos.

¿Alguien te ha dicho “quítatelos”?

Nadie me ha pedido que me los quite, pero regularmente les da gracia o ternura.



¿Cuáles son tus calcetines favoritos para el día a día?

Me gusta usar calcetas largas que estén hechas de algodón, me cubren el tobillo y así no me duelen por el frío.



¿Por qué los usas cuando coges?

Los uso porque no me estorban para nada. Regularmente nunca me quito los calcetines porque me siento incómoda, tenerlos me da confort.



Calcetines de Nelson. Foto cedida por Nelson.

VICE: ¿Cuáles son tus calcetines favoritos para coger?

Nelson: Mis medias favoritas son las tobilleras y son las que suelo tener puestas cuando voy a coger porque casi siempre estoy en indumentaria deportiva o informal. Creo que son las que prefiero porque son cortas y medio disimulan que llevas calcetines.

¿Alguien te ha pedido que te los quites?

Me preguntan a veces por qué me dejo las medias, pero no me piden que me las quite, a menos que quieran lamerme los pies.



¿Te han lamido los pies?

Claro.



¿Y tú los lames?

Los pies no son lo mío. A decir verdad, durante mucho tiempo me dieron asco, pero una vez sucedió que me chuparon los pies y descubrí que es muy fácil volverme loco cuando me hacen eso. Me encanta que me laman los pies, pero a mí no me gusta lamerlos. Aún no indago con mi psicoananlista por qué soy así con los pies.

Calcetines de María Paulina. Foto cedida por María Paulina.

VICE: ¿Tienes calcetines favoritos para coger?

María Paulina: ¿Hay gente que se pone calcetines específicamente para coger? Tengo unas favoritas en general, pero no me las pongo para coger.



¿Te han dicho que te quites los calcetines antes de coger?

Sí. Una vez me dijeron que me las quitara mientras me daban sexo oral, el güey se indignó un poco y todo.

¿Qué hiciste?

Le dije que me las quitase él.



¿Y?

Me las quitó y me chupó los dedos.



¿Cuáles son tus calcetines favoritos para el día a día?

Unas negras super suaves, pero sólo las puedo usar en invierno. Mira, ojalá esto sea para un reportaje real y no para masturbarte con el material que andas recolectando.



Te juro que no.

Ok.

Calcetines de Luna. Foto cedida por Luna.

VICE: ¿Te han pedido que te quites tus calcetines para coger?

Luna: Realmente no, pero sin pedirme que me las quite, mi ex novio me las quitaba porque le gustaba comerse mis pies, le ponía mucho eso.



¿Te gustaba que te comieran los pies?

Me daban cosquillas.



¿Cuáles son tus medias favoritas?

Unas altas, apretadas y negras.



¿Por qué coges con calcetines?

La verdad me parece muy sexy, y más si son las que uso normalmente. No veo por qué quitármelos ya que siento que me veo mejor.

Calcetines de Cinthia. Foto cedida por Cinthia.

VICE: ¿Cuáles son tus calcetines favoritos para coger?

Cinthia: Los que traiga puestos. La verdad soy fan de los calcetines, incluso suelo hacer compras específicas de calcetines de colección (a veces salen muy caros). Tengo especiales para toda ocasión. Normalmente si voy a coger es porque voy a realizar algo especial en el día, por lo que escojo cierto outfit y las decisiones recaen en elegir los calcetines adecuados, cuido mucho los que son para ocasiones especiales, que son normalmente los que llamo “ediciones especiales”.

¿Te han pedido que te los quites?

Sí, me han dicho en diversas ocasiones que me los quite. No entiendo por qué existe gente a quienes les molesta que los use. De por sí tengo desagrado por los pies desnudos, me molesta incluso ver dibujos que representen pies. Todo lo relacionado a los pies lo odio a excepción de los calcetines, ya que se me hacen civilizados. Me cae muy mal la gente que quiere que te quites los calcetines para coger, ni que te dieran mejores orgasmos. Además siempre tengo los pies fríos, necesito mantenerlos a temperatura caliente en todo momento, sino me es muy fácil enfermarme de gripa.



¿Cuáles son tus calcetines favoritos para el día a día?

Los que ya he planeado usar desde hace unos años. Los compro en la calle, en los puestos ambulantes y en Tepito. Cuando compro, compro mínimo una docena.

¿Por qué usas calcetines cuando coges?

Dos razones: una es que padezco de pies fríos, sin importar si estamos en verano, siempre están fríos y es muy fácil enfermarme de gripa. Dos, porque odio todo lo relacionado a los pies, verle los pies desnudos a conocidos me causa trauma, de verdad tienen que estar bonitos o estéticos para que no me vea distraída por ellos, siento muy raro cuando alguien tiene la confianza de estar descalzo en mi presencia, sólo no me causa incomodidad cuando se trata de un novio (y eso que no he tenido ningún novio con pies feos).





