Las personas que nunca vieron ‘Friends’ nos cuentan por qué

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

El 27 de mayo, el elenco de Friends se reunirá una vez más para un episodio de reencuentro. El tan esperado especial llega 17 años después del final de la exitosa serie y supuestamente incluirá una lista larga y un tanto extraña de estrellas invitadas como David Beckham, Justin Bieber, BTS, Lady Gaga y… ¿Malala Yousafzai?

Videos by VICE

La sitcom de los años 90 sigue siendo popular hoy en día y es el tema de varios cafés, restaurantes, festivales y raves. La popularidad del programa también es intergeneracional; es admirado por la generación X, los millennials e incluso la generación Z, que son más jóvenes que la serie en sí. En 2019, Friends fue uno de los programas más vistos en Netflix y los suscriptores pasaron 54,3 millones de horas viéndolo.

Ahora, 27 años después de que la serie llegara por primera vez a las pantallas, es difícil escapar de las referencias y los memes de Friends. Cualquier persona puede pronunciar frases como “How you doin’?” (¿Cómo estás?), “Joey doesn’t share food!” (Joey no comparte comida) y “We were on a break” (Estábamos en una pausa) con la certeza casi total de que los demás las entenderán. También hay productos realmente extraños a la venta, como pendientes con forma de Chandler Bing y dijes para las agujetas de los zapatos. Incluso el tema musical está lleno de nostalgia.

Pero, ¿qué piensan las personas que nunca han visto la serie? Además, ¿cómo se mantuvieron alejadas de un fenómeno cultural tan importante y por qué? Les pedimos a algunas que lo explicaran y les preguntamos si se arrepienten de perderse una serie que cambió la cultura pop para siempre.

El hecho de que siempre estuviera en la televisión aumentó mi desinterés por la serie.

“Nunca me han gustado tanto los programas de comedia. Cuando era pequeño, me daba cuenta de que la serie estaba todo el tiempo en la televisión. No creo que alguna vez tuviera la urgencia de verla completa para entender lo que estaba pasando. Creo que el hecho de que siempre estuviera en la televisión contribuyó a mi desinterés por el programa. Está disponible en casi todos los servicios de streaming ahora y siento que ocurre lo mismo”. – Manik K, 29 años

Odio las pistas de risas

“Sé que la serie fue filmada frente a una audiencia en vivo y no tiene risas grabadas como otros programas, pero odio las pistas de risas. El sonido de gente anónima carcajeándose me resulta desagradable. Es como si estuviera esperando a que soltaran una carcajada después de cada línea, pensando que el chiste llegará en cualquier momento. Estar a la expectativa arruina la experiencia. Es también una razón por la que no puedo ver otras series legendarias como Seinfeld, The IT Crowd o The Big Bang Theory. Hace que se me ponga la piel de gallina”, – Anish Hegde, 32 años

Es solo una serie sobre seis amigos que tienen mucho sexo entre ellos.

“Crecí con la parafernalia de Friends a mi alrededor porque mis primos, amigos y compañeros de clase eran grandes admiradores. Pero nunca me entusiasmó ni me sentí atraída. Creo que es solo una serie sobre seis amigos que tienen mucho sexo entre ellos”. – Satviki Sanjay, 20 años

Sé que ‘Friends’ tiene un millón de temporadas, así que no creo que quiera comprometerme a verlas.

“No puedo decir si está sobrevalorada o no porque nunca vi la serie. En la China continental, Friends es lo que ven los millennials para aprender sobre la cultura inglesa y estadounidense. Crecí en Hong Kong y nunca fue algo que mi círculo de amistades disfrutara. Friends pasaba con frecuencia en el canal de televisión en inglés más grande de la ciudad. Probablemente conocía a Jennifer Aniston entonces porque su rostro estaba constantemente proyectado en mi sala. Otra posible razón por la que nunca vi la serie es que soy el tipo de persona que necesita comenzar algo desde el principio, no a la mitad. Por la misma razón, nunca vi una sola película de Star Wars. Sé que Friends tiene un millón de temporadas, así que sí, ¡no creo que quiera comprometerme a verlas! No sé nada de la serie. Supongo que me quedo en blanco como lo hace la mayoría de la gente cuando les hablo de mi jugador de squash favorito”. – Alan Wong

Amablemente ignoro las referencias porque no entiendo la mayoría.

“Por lo general, no veo sitcoms. Además, por las críticas que he leído sobre la serie, asumo que está sobrevalorada. Estoy familiarizado con algunos de los nombres de los personajes. Encontré un meme sobre Phoebe enseñándole francés a Joey hace algún tiempo que me pareció bastante divertido. Si conozco a alguien por primera vez y es un gran fan de la serie, amablemente ignoro las referencias porque no entiendo la mayoría. Antes me sentía un poco aislado cuando me encontraba con memes y referencias de la serie, pero para ser brutalmente honesto, creo que me ha empezado a desagradar más por lo sobrevalorada que está. La serie probablemente sea solo otra sitcom de seis amigos blancos que enfrentan sus problemas de una manera relajada”. – Roshan Abbas Naqvi, 19 años

Es políticamente incorrecta.

“Quería ver la serie mientras estaba en la universidad, pero luego escuché que era políticamente incorrecta y transfóbica, así que dije, ‘No, ni por asomo voy a verla”. Los personajes son los típicos tropos de las sitcoms estadounidenses y no puedo decir que sea fan. La gente hace varias referencias en las conversaciones y como no las entiendo, me dicen ‘Dios mío, no conoces Friends’. Creo que los memes ayudan con cierto nivel de comprensión de la serie, pero dudo que alguna vez la vea”. – Shinjini Chatterjee, 21 años

Demasiado drama.

“La serie nunca pudo captar mi atención durante más de 10 minutos cuando intenté verla debido a la presión de mis compañeros. Demasiado drama para mí. Después de leer y escuchar tanto sobre la serie, siento que los seis personajes seguramente tienen algún tipo de encanto y una gran dinámica de grupo. Parece haber una buena mezcla de sarcasmo y drama (al menos es lo que he llegado a entender vagamente). La gente me juzga cuando les digo que nunca he visto el programa y, sin embargo, no es una motivación lo suficientemente buena para verlo. He estado en un café temático de Friends en mi ciudad varias veces. Aún así, nunca tuve ganas de ver la serie. Todo mi conocimiento sobre Friends proviene de los memes”. – Sriya Rane, 22 años

Creo que es solo otra sitcom estadounidense con los típicos personajes blancos aburridos y no inclusivos que viven sus vidas privilegiadas.

“Nunca la he visto porque no creo que pueda identificarme. Creo que es solo otra sitcom estadounidense con los típicos personajes blancos aburridos y no inclusivos que viven sus vidas privilegiadas. Con el revuelo en torno al reencuentro, siento que soy el único que aún no ha visto la serie. Mis amigos están obsesionados con el programa pero creo que mis gustos son diferentes. Me siento excluido cuando me encuentro con memes y referencias de Friends porque no soy consciente del contexto. Pero está bien, no me siento mal por no ver la serie. Sin embargo, la gente que está entusiasmada u horrorizada con el reencuentro es demasiado para mí”. – Aditya Tiwari, 23 años

Sigue a Jaishree en Twitter e Instagram.