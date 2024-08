“Que me amarre a un parquímetro”: Personas nos cuentan su fantasía sexual más loca en seis palabras

Artículo publicado por VICE México.

No todos tenemos el sexo que queremos —ni el que merecemos—, pero todos tenemos deseos incumplidos al respecto. La sociedad criminaliza lo que sobrepasa los límites de la moral, lo que no entiende, o lo que se le antoja y no puede confesarle al mundo. Pero, ¿nosotros qué culpa tenemos de eso?

La psicología y la vida misma indican que las pulsiones reprimidas siempre hacen daño a la larga. Freud decía que gran parte de ellas vienen simbolizadas en lo que soñamos y que se trata de esos pensamientos locos que incluso dormidos nos apenan. Hay incluso quien, sin ser psicoanalista, asegura que la gente que no exterioriza estos temas incluso puede somatizarlos y enfermarse. Quién sabe.

Nosotros apelamos al instinto más básico de supervivencia de algunas personas y les preguntamos sus fetiches o fantasías sexuales más ocultas. El resultado fue maravilloso. Sólo leyendo las repuestas uno puede entender por qué tuvieron que pasar entre cinco y seis millones de años de evolución para dotar al ser humano de una imaginación tan privilegiada.

Lee abajo algunas bellas muestras.

“Que me den en el escritorio.” — Gabriela, 26 años.

“Quiero hacerlo en un baño público.” — Dania, 27 años.

“Un puño siempre es buena opción.” — Josué, 27 años.

“Balcón de un hotel en Cancún.” — Roberto, 36 años.



“Hacerlo con el del fierro viejo.” — Laura, 25 años.

“Y con el de los tamales.” — Laura, 25 años.



“Quiero coger públicamente en el Zócalo.” — Gabriela, 27 años.

“Hacerlo volando en un globo aerostático.” — Mapi, 26 años.



“Yo sí me daba al Peje.” — Ana, 34 años.

“Coger mientras suena la alerta sísmica.” — José Miguel, 26 años.

“Coger con alguien bajo el agua.” — Álvaro, 30 años.

“Hacer un dos romano bien chingón.” — Miguel, 26 años.

“Quiero ser penetrado por un robot.” — Ángel, 29 años.

“Coger en alguna parroquia del pueblo.” — Irma, 20 años.



“Coger con sobrecargo en pleno vuelo.” — Miguel, 26 años.

“Ser actor de una película porno.” — José J., 33 años.

“Coger en una piscina de hotel.” — Juan, 32 años.

“Que me sometan como un perro.” — Miguel, 26 años.

“Que me la mamen con halls.” — Luis, 32 años.

“Sexo anal interracial, africana o asiática.” — Sergio, 25 años.

“Una de día, otra de noche.” — Valentín, 21 años.

“Coger sobre una mesa con buffet.” — Alejandro, 34 años.

“Que me penetren con un tamal.” — Alejandro A., 25 años.

“Que me nalgueen recio mientras cogemos.” — Alberto, 29 años.

“Que me folle con su pie.” — Anabel, 18 años.

“Sexo virtual en Japón ¡Me apunto!” — Anabel, 18 años.

“Mamársela a alguien mientras está conduciendo.” — Ana M., 30 años.

“Tener una orgía con luchadores enanos.” — Luis A., 36 años.

“Que me amarre a un parquímetro.” — Alejandro A., 25 años.

“Desviarme coxis por sesión de nalgadas.” — Alberto, 28 años.