La pesadilla inmobiliaria del mes: vive en una casa de muñecas en una azotea

‘La pesadilla inmobiliaria del mes‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

El inmueble que hoy nos ocupa no tenemos claro si es realmente una pesadilla o un sueño mal ejecutado. Es complicado imaginar las condiciones que deben darse en una cabeza para que una persona decida invertir un dinero en poner una casita de madera en una azotea. Además en una azotea de Ciempozuelos, donde no será por falta de descampados, bancales y campo en general para poder hacerla a ras de suelo.

Videos by VICE

Posiblemente sea el sueño de un romántico, de alguien que siempre ha querido vivir en la montaña, rodeado de naturaleza, animales y cierto olor a campo.

O quizás la idea de alguien que en la niñez vio muchísimos capítulos de Heidi con la mala suerte de ser del sur de Madrid. Apenas 70 kilómetros más al norte lo habría tenido más fácil.

¿Qué es?: Una preciosa casita de madera de color azul de 18 metros cuadrados.

¿Dónde está?: En Ciempozuelos, a unos 40 kilómetros al sur de Madrid capital. Está muy cerca de Valdemoro, una de los santuarios de la corrupción inmobiliaria en España.

¿Cuánto vale?: 270 euros al mes con los gastos de calefacción, luz y agua incluidos. Más un mes de fianza.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Pues Ciempozuelos tiene una plaza bastante apañada y luego hay excursiones fabulosas bastante cerca, desde el parque de la Warner hasta el Palacio Real de Aranjuez. O incluso puedes ir a comprar melones en Villaconejos.

Si no tuviéramos la certeza de que la casa además de ser minúscula está edificada sobre una azotea de Ciempozuelos, podría pensarse que es la típica casa de Los Hamptons donde Matthew McConaughey descubre que realmente la chica que le gusta es la novia de su mejor amigo. La carpintería blanca, la fachada de madera y el aspecto exterior despiertan una ternura tremenda, como si fuera imposible no ser feliz ahí dentro.

Lo mejor de la casa es que 18 metros cuadrados construidos son 18 metros útiles, es lo que tiene no tener cimientos ni pilares, va todo en neto. Pero hablemos de cómo debe ser llegar al portal y compartir ascensor con el vecino del ático y bajar ambos en el cuarto. Entonces te mira de reojo una vez, dos, mete su llave en la cerradura, vuelve a mirar… y se decide a hablarte.

— Perdone, ¿usted adónde?

—Soy nuevo, voy arriba, a la azotea.

— Nunca he subido ahí. ¿Va a tomar el sol?

— No… yo es que vivo ahí.

— Ah… bueno, que vaya bien el día. [Cierra rápidamente y acto seguido se pone a mirar por la mirilla]

El interior del sobreático es bien rústico, al más puro estilo casa rural. Pared rugosa de yeso, gres en el suelo, ladrillo visto de diversos calibres, se ve que el casero no escatima en fantasía rural. El caso es que es aspecto no es malo, pero resulta complicado obviar que la distancia entre la cama y cocina apenas es de dos palmos. La casa tiene hasta chimenea, el problema es que no es tuya, es el escape de humos de los 50 vecinos que viven debajo. Así que ese efecto de respirar aire puro puede tornarse en una suave y cálida brisa con olor cazón en adobo.

Conclusión: Es difícil dar un veredicto sobre este lugar. Especulación inmobiliaria está más que claro que hay, porque pretender ganar dinero alquilando una casa montada por fascículos es de ser muy negociante. ¿Pesadilla inmobiliaria? Solo alguien muy friki se metería a vivir en esa choza.