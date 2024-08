La pesadilla inmobiliaria del mes: vive en una oficina en medio de un polígono industrial

‘La pesadilla inmobiliaria del mes‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

Avenida de la Industria 13, Alcobendas. Cuando uno lee esa dirección la imagen que se viene a la cabeza no es precisamente la del típico barrio norteamericano de casas unifamiliares con jardín frontal y cochera en superficie. Tampoco imaginas por ahí al pequeño Toby jugando con su coche radiocontrol mientras su hermano Kevin llega a casa conduciendo su flamante Chevrolet descapotable que el abuelo Walter le regaló por su graduación. No, en la Avenida de la Industria 13 de Alcobendas no hay nada de eso. Seguramente no pasen por ahí ni el afilador ni el tapicero.

En Avenida de la Industria 13, Alcobendas, la vida tiene pinta de ser un trasiego constante de furgonetas tipo Renault Express y Citroen C15 que paran por allí para descargar. Se colocan en doble fila, abren los portones de atrás, y mientras el mozo hace el viaje para dejar las cuatro cajas de grifería que lleva, aparece el autobús 213 con dirección El Pardo y empieza a pitar como si no hubiera mañana. Y esa situación con los 40 grados que viene haciendo en Madrid cada tarde pues es poco menos que el paraíso. Eso es lo que yo me imagino, veamos la realidad.

¿Qué es?: Pues según el anunciante, podría ser casi todo. Pero vamos, que es una oficina sin amueblar.

¿Dónde está?: Avenida de la Industria 13, Alcobendas. Lo que viene siendo un polígono industrial, en Alcobendas.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Nunca he estado por allí, pero informándome a travésde Google Maps veo que hay buenos planes. Hay un horno de pastelería industrial, un laboratorio farmacéutico especializado en un medicamento similar a la Viagra, y como no, muchos concesionarios de coches.

¿Cuánto cuesta?: 450 euros al mes más IVA con dos meses de fianza. Visto así, el precio no parece lo peor.

Vaya por delante que en este artículo no se pone en duda la valía del inmueble para su uso profesional o como oficina, que es lo que realmente es, aquí hablamos de su ofrecimiento como estudio o loft. Algún día entraremos en la burbuja que hay entorno a la palabra loft, solo nos queda por ver un todo a cien o un súper que se haga llamar loft.

El inmueble es una estancia grande, vacía y desangelada, posiblemente tenga eco y todo. La definición del piso no puede ir mucho más allá porque sencillamente no hay nada más, hay una terraza grande (posiblemente pensada para que los trabajadores saliesen a fumar) y muchos enchufes. ¿Echáis de menos algo?

Mejor empecemos por lo que sí tiene. Tiene un hall enorme, lejos de la castiza garita de portero que se estila en el centro de Madrid, Avenida de la Industria 13, Alcobendas, nos ofrece una recepción rollo Hotel Barceló de Puntacana. Los buzones de correos no se quedan atrás, allí tras la mudanza tendremos que ir a poner nuestro nombre en la ranurita de la Oficina 27C, por ejemplo. Al lado de Cerramientos Guijarro, frente a Distribuciones Alcoviandas y justo debajo una startup llamada Fastcobendas para pedir comida a domicilio.

«Actualmente no tiene nada, ni cocina ni baño. El baño que hay es comunitario». Nueve de la mañana, la gente de Fastcobendas entrando a una reunión con unos inversores extranjeros y de repente… tú en albornoz y con el iPhone escuchando a Katy Perry a todo trapo.



Por cierto, los pasillos son abiertos, lo que en invierno le puede dar a ese paseo un toque de aventura que no viene nada mal para reforzar las defensas. Hay un punto de vista preocupante en todo esto y afecta sobre todo a esa gente que solo es capaz de ir al baño en casa y jamás utiliza el del trabajo. Aquí la frontera entre una cosa y la otra es inapreciable, esta gente tendría muchas dudas.

Otra cosa ya sería el tema de la cocina, ahí el anunciante no ofrece plan B. Una posibilidad sería negociar con él unos cheques gourmet o algo así para salir del paso. Pero también nos ahorra todo ese jaleo de limpiar los cacharros, fregar e ir a comprar Fairy, por no hablar de la factura del agua, no hace falta ni darse de alta.

Conclusión: ofrecer este habitáculo como vivienda es una broma de mal gusto. No tiene baño, cocina, y lo que es más importante, no tiene persianas. En España eso se considera anticonstitucional. Pero bueno, también es verdad que Avenida de la Industria 13, Alcobendas, es una realidad paralela.