‘El enano’ de Juego de Tronos tuvo una banda de funk en los 90

Como ya han demostrado en numerosas ocasiones varios documentos en vídeo, los hombres barbudos de Juego de tronos parecen haber nacido con el don de dominar diversas disciplinas, en especial la del canto. Aunque la serie está en fase de hibernación profunda hasta la emisión de su última y posiblemente fatídica temporada, en 2019, su presencia en casi todas las facetas de la cultura pop sigue muy vigente, y seguirá siéndolo porque nos gusta la música y nos gustan los dragones. Hay ocasiones en que los astros se alinean y el universo nos hace un regalo en el que se conjugan ambos mundos, y en esas ocasiones es cuando podemos ver a Tyrion Lannister tocando la trompeta en una banda de funk.

Como tantos otros actores en la década de los noventa, Peter Dinklage (que interpreta a Tyrion en la serie) también estuvo en una banda de rock. Según NME, la formación se llamaba Whizzy y, aunque no hay demasiada información al respecto, en la prensa musical de la época se los describe como un grupo de “funk-punk” con elementos de rap. No sabemos si sonaban más a Faith No More o a Red Hot Chilli Peppers, aunque uno puede hacerse una idea echando un vistazo a las increíbles fotos que circulan de la banda.

Quizá la mejor síntesis del grupo la encontramos en esta reseña de Columbia Spectator Review de un concierto que celebraron en Williamsburg, Nueva York.

Lo siguiente es un extracto de la letra de “Omnivore Lord”. Aquí hay que hacer un ejercicio de imaginación y acompañar las letras con una buena línea de slap-bass, por ejemplo:

“Soy omnívoro, pero hago mucho más que eso

Monto una fiesta con el micro

Hago salir a la gente a la pista

Pero cuando se acaba el tinglado y terminan mis rimas

Me voy a la cocina

porque necesito comida”

Ya sabemos que los Lannister se pegaban un buen festín de vez en cuando. Si quieres saber un poco más sobre Whizzy, haz clic aquí.

