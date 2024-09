Peter Griffin confunde seriamente a Daft Punk en un reciente capítulo de ‘Family Guy’

Siempre es divertido ver cómo Seth MacFarlane y compañía se mofan de la cultura pop contemporánea. En esta ocasión, y luego de hacerlos ganar un Grammy por solo pisar el botón demo de un teclado Casio, Daft Punk vuelve a estar en la mira de la serie americana ‘Family Guy‘.



En su más reciente episodio, el tonto querido por todos, Peter Griffin, confunde el inconfundible «Around The World» de Daft Punk, con «Movin’ Out (Anthony’s Song)» de Billy Joel. La aplicación de identificación de música, Shazam, también recibe un poco de publicidad en el proceso, y el promiscuo Glenn Quagmire, casi que amenaza a Peter por semejante equivocación. Puedes mirar el fragmento aquí arriba, y volver a revivir la aparición previa de Daft Punk en la serie aquí. Ah, en el programa también apuntan contra Lana del Rey, insinuando que su música suena como un pedo.



