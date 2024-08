Peter Jackson está produciendo un documental sobre la etapa final de los Beatles

Hoy, hace exactamente 50 años, John, George, Paul y Ringo tocaron juntos por última vez. “¿El Palladium o el Sahara?”, consideraron como venues potenciales, según narra Starr en Anthology. “Tendríamos que llevar todas las cosas, mejor vamos a la azotea”, dijo Lennon. El 30 de enero de 1969, los Beatles subieron al techo del número 3 de Savile Row para tocar por 42 minutos en un set que se convertiría en un mito dentro de la historia de la música popular contemporánea, y que sería parte de las sesiones de grabación de Get Back, que a la postre se convertiría en Let It Be, el punto final en la trama del cuarteto de Liverpool.

Para recordar la fecha con mayor melancolía, Apple Corps ha anunciado hoy que Sir Peter Jackson –director de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit– y WingNut Films se encuentran trabajando en un documental sobre el proceso de grabación de Let It Be, con más de 55 horas de material inédito disponible grabado entre el 2 y el 31 de enero, día de la última aparición en vivo de los Fab Four.

“Las 55 horas de material visual nunca antes visto y las 140 horas de audio que nos han ofrecido, aseguran que esta película se tratará del retrato definitivo con el que los fans de los Beatles han soñado por tanto tiempo. Es como una máquina del tiempo que nos va a llevar a 1969, para sentarnos en el estudio a ver cómo estos cuatro amigos hacen gran música juntos”, establece Jackson.

En ese sentido, Jackson ha sido enfático en dejar claro que, de alguna forma, el documental mostrará que las últimas horas de los Beatles no fueron tan amargas como suele creerse. “Me siento aliviado de descubrir que la realidad es muy diferente al mito”.

Cabe destacar que el trabajo está siendo avalado y con cooperación total de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison, según reporta The Guardian. Aún no hay una fecha estipulada para su estreno, aunque se espera que llegue antes de la reedición original del documental de Let It Be dirigido por Michael Lindsay-Hogg que está previsto a estrenarse el próximo año.

