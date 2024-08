Pharrell advierte a Donald Trump que tomará acciones legales en su contra

A Pharrell Williams no le gusta que el presidente de los EEUU y gran sacerdote de la estupidez, Donald Trump, toque su música. Especialmente en un rally de esos masivos que organiza, y después de un tiroteo que hubo en una sinagoga de Pittsburgh el sábado pasado. Ayer, a través de la cuenta de Instagram de Pusha T, el productor y trend setter de Virginia envió una carta donde prohibe a la Casa Blanca que Trump vuelva a poner “Happy” públicamente.

“El día del asesinato de 11 seres humanos a manos de un loco ‘nacionalista’, usted tocó el tema de ‘Happy’ en un evento político en Indiana”, escribió Howard King, abogado de Pharrell, en la carta dirigida a la Casa Blanca. “No hubo nada ‘feliz’ sobre la tragedia infligida a nuestro país el sábado y no se concedió ningún permiso para el uso de esa canción para tal propósito”.

Es una movida bastante atrevida por parte del equipo de Pharrell, en un momento en que el arte y el activismo parecen estar más ligados que nunca. La mejor parte de la carta no es que Pharrell desaprueba el uso que hace Trump de “Happy”, sino su petición de abstenerse de tocar toda su música. “Pharrell no le ha otorgado, y no le concederá, permiso para tocar o difundir públicamente y en cualquier forma su música”, dijo King. Tomando en cuenta el puñado de éxitos en solitario y todos los créditos de producción que tiene Pharrell, la biblioteca musical de Trump se acaba de poner muy triste.

