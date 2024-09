Harriet Were una fotógrafa que no necesita luces ni Photoshop

Harriet Were es una fotógrafa de Nueva Zelanda que toma fotos de chicas lindas y lugares hermosos. Lo cual es algo bastante inteligente, porque si hay algo que abunde en ese país son sus lindas mujeres y sus paisajes. Harriet divide su tiempo entre la publicación de editoriales de moda y popularizar su blog de fotografía Harry Were. Este blog es la mezcla perfecta entre fotos que te dan ganas de ir a tomar unas vacaciones, y gente que probablemente se ve más saludable y relajada que tú.

VICE: Pareciera que muchos artistas neozelandeses se están yendo para el extranjero, ¿Planeas quedarte?



Harriet Were: . No para siempre. Hay muchos lugares para ver y mucha gente para conocer. Definitivamente seguiré llamando a Nueva Zelanda mi hogar, hay cierta magia aquí.

Viviste en París, que obviamente es diferente, y mucho más romántica. ¿Prefieres una locación antes que la otra?



No tomé muchas fotos cuando vivía en París. Solo tenía la videocámara vieja de mi papá, y no tenía dinero para comprar o producir cinta. Hubiera deseado tomar más. Tengo más mails de mi experiencia que fotos. No prefiero ninguna locación en específico. La locación es perfecta a donde quiera que vaya. Por el momento mi locación perfecta es Nueva Zelanda, y quiero que eso se vea reflejado en mis fotos, no me interesa ocultarlo.

Tu trabajo se ve muy natural, al desnudo. ¿Tienes algun proceso específico?

Trato de mantener todo muy simple. Me apoyo bastante en la luz natural, en vez del flash, y así capto mejor la atmósfera. Me gusta enfocarme en las chicas y la gente tal como son, sin poses. No edito fotos, ni sé usar Photoshop. Las imperfecciones y la timidez no solo son normales, sino que son hermosas. Ojalá la gente se sienta identificada con mis fotos.

Tus fotografías con modelos parecen como material que no iba a ser publicado. ¿Qué le pides a las modelos antes de ser retratadas?



No les pido nada. Siempre quiero fotografiarlas tal y como son, y de una manera en la que se sientan cómodas. A veces es difícil evitar todas esas miradas sexies y esas poses a las que están acostumbradas. No me gusta mucho usar maquillaje ni peinados para las fotos, las modelos son bonitas naturalmente, son jóvenes y frescas. Quiero que la gente se fije en eso.

