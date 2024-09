Inglaterra de los 70 a través de la lente de un extranjero

Este artículo apareció originalmente en VICE Francia.

Antes de la construcción del Eurotúnel, que fue abierto a los pasajeros en noviembre 14 de 1994, los franceses veían a Inglaterra como una tierra extraña y distante, donde los punks con crestas, los adolescentes borrachos y las abuelas conservadoras vivían en perfecta armonía. O al menos así era como el fotógrafo Gil Rigoulet veía a Inglaterra.

No cambió de opinión cuando visitó el país en los 70 y 80, queriendo documentar los muchos movimientos sociales y musicales emergentes. «Para mí, Inglaterra fue la cuna de subgéneros musicales asombrosos», nos dijo. «Primero, fui allá a cubrir el festival de Reading, donde me sorprendió ver a rockeros y motociclistas peleando felizmente unos con otros. Eso es algo que no veía en mi país, movimientos extremos que contrastaban con una sociedad muy tradicional».

En esa época, muchos franceses llegaban a Inglaterra en ferry. Según Rigoulet, el viaje mismo era una aventura. «Era un viaje bastante largo y la gente se emborrachaba en el recorrido. Por el movimiento del barco, había vómito en todas partes. Cuando por fin llegamos, sentimos que habíamos descubierto un nuevo mundo con gente, carros y costumbres completamente diferentes». Sus fotos, casi todas en blanco y negro, buscan mostrar el contraste que para él caracteriza a la Inglaterra de esa época con el humor y la compasión propias de su trabajo. Rigoulet dejó estas fotos guardadas en su archivo personal durante 30 años, pero finalmente las está exhibiendo en galerie 247, en París, Francia. A continuación presentamos la muestra que nos envió.