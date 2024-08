¡Piedad! ¿Podrían los raperos dejar ya de endosarnos a Rick & Morty?

Run the Jewels ha lanzado un nuevo video para «Oh Mama», pero en lugar de ser protagonizado por Killer Mike y El-P, el clip tiene a los queridos ciudadanos de Adult Swim Rick y Morty en modo Tarantinesco en sus quehaceres habituales – ya sabes, en sus típicas escapadas interdimensionales, cubiertos de viscosidad y vómito y bla, bla, bla, bla.

Miren, lo entiendo Rick y Morty cosechan mucho amor porque logran combinar el humor tosco de Family Guy con arcos oscuros y ciencia ficción teórico-especulativa. Muchas personas que no han experimentado The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (que encontró comedia absurda en la astrofísica décadas antes que R & M) o literalmente cualquier anime de ciencia ficción (Neon Genesis Evangelion es tan psicológico y tan descabellado) encuentran este show increíble ¡y eso está bien! Yo personalmente pienso que los monos son feos y sus bromas no son para mí, pero si Rick y Morty son su introducción a cómo ideas embriagadoras tales como las paradojas del tiempo y los universos paralelos se pueden incorporar a una ficción agradable, diviértanse y permitan que este programa sirva como una puerta de entrada a otras propiedades que te ofrecen un mismo colocón.

Por supuesto, el programa ahora se ha asociado con cierto tipo de fanático de internet dedicado, de corte liberal y generalmente masculino quien elogia a R & M por sus elementos científicos quien afirma que los que no les gusta el show son incapaces de entenderlo dado que su coeficiente intelectual no es lo suficientemente alto . Después de publicar este blog probablemente tenga a una horda de estos tipos, adoradores de Jordan Peterson, mordisqueando mi timeline en Twitter insistiendo en que «simplemente no lo entiendo». No todos los fanáticos de Rick y Morty son los que lanzaron berrinches en línea y en la vida real en McDonald’s después de que no participaron adecuadamente en la campaña de marketing viral de salsa de Szechuan, pero estos son los más ruidosos.

El hecho de que tanto RTJ como Logic, actos hip-hop de alto perfil, estén usando a Rick y Morty para comercializar su música un año después de que el programa se vincule irreversiblemente con sus peores seguidores y se convierta en una especie de remate sobre los pseudo-intelectuales simplemente se ve como otro caso de gente subiéndose al tren del mame cuando ya es demasiado tarde.

Dicho esto,va «Oh Mama»; la asociación entre RTJ y Rick y Morty es una buena sinergia de marca, ya que Adult Swim fue esencial para que Killer Mike y El-P trabajen juntos en primer lugar. El dúo (RTJ, no R & M) incluso encabeza el Adult Swim Fest que estará teniendo lugar en octubre Teniendo en cuenta esa historia, este video no es tan vergonzoso como Logic usando una parodia autorreferencial de Rick y Morty como la introducción de su álbum. Puedes ver el video de «Oh Mamá» arriba.

