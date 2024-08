Pieles inglesas abrasadas, gorros de Papá Noel y cerveza: así es la navidad en Benidorm

Daniel Jordán nació muy cerca de Benidorm, antaño ciudad milagro del modelo de turismo familiar franquista, hoy uno de los lugares de recreo favoritos de los mejores hijos de Albión. Creció entre pieles chamuscadas, luminosos, rascacielos y playas abarrotadas por jóvenes borrachos y viajes del IMSERSO, así que cuando empezó a hacer sus pinitos con la fotografía aprender a mirar aquello a través del objetivo era inevitable, casi un destino que ya estaba escrito.

Al turismo masivo le dedicó ya un juego de memoria en el que había que emparejar unos turistas de manual con otros, Flash. Para cerrar este ciclo y dedicarse a otros menesteres e inspirarse en otras realidades acaba de publicar My Kind of Present, un libro de fotos disparadas en Benidorm durante los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2019. Visto ahora, parece casi un presagio de lo extraño que sería el año que entraba.

VICE: Daniel, ¿Cómo que decidiste pasar la Navidad en Benidorm?

Daniel Jordán: Me bajé a casa de mis padres, como cada año. Crecí muy cerca de Benidorm, en Alfaz del Pi.

¿Tienen algo de distinto estas fiestas allí?

No son tan diferente de puertas para adentro. El ritual familiar navideño es el mismo que en cualquier otro punto de España. Es en las calles donde se respira algo único. Sobre todo en la playa de Levante, es como si estuvieras en otro país.

No es tu primer proyecto en la zona y los guiris y el turismo masivo son uno de tus intereses como fotógrafo. Le dedicaste un juego de cartas, de hecho, a los turistas. ¿Por qué te inquieta o qué le ves a este tipo de ocio, a este turismo que todo el que no lo practica suele odiar?

Realmente este libro lo hice para marcarme un punto y final con esa temática. Ahora mismo me interesan muchísimo más otros campos de la fotografía como la moda o el bodegón, pero necesitaba hacer el libro para poder cerrar este capítulo tranquilo. ¿Que qué le veo al turismo? Supongo que en el caso de My Kind of Present intenté enseñar un fenómeno que era desconocido para la mayoría de gente, pero que yo como levantino conocía de primera mano y sabía que existía. El mérito lo tiene la ciudad, no yo. Yo he sido nada más que un oportunista.

Has convivido desde crío con esa realidad, la del turismo masivo. ¿Qué recuerdas pensar sobre ello de niño y cómo fue cambiando tu manera de mirarlo hasta convertirlo en una de tus inspiraciones, de los ejes de tu trabajo?

Me di cuenta de lo que es Benidorm cuando me vine a vivir a Madrid. Hasta entonces para mí aquello era la normalidad y pensaba que lo que pasa allí pasaba en todas partes. Ahora ya sé que no.

Con la puesta en valor de “lo popular”, con su exotización revestida de normalización, de ausencia de prejuicios -desde la música considerada hasta ahora del lumpen hasta la estética del chándal- mucha gente ha empezado a admirar Benidorm de manera irónica, exótica. ¿A ti te gusta preirónicamente, como le gusta a Martin Parr?

Claro, a mí Benidorm me encanta. En ningún momento quiero ridiculizarlo ni mucho menos. Al fin y al cabo, me he criado allí. Si trabajé sobre Benidorm es porque lo conozco muy bien y me sentí digno hacer un trabajo sobre la ciudad.

En las fotos salen guiris todo el rato. ¿Alguno te dijo algo?

En general la gente es muy receptiva, le encanta que le hagan fotos. Se sienten halagados porque ellos al fin y al cabo están compitiendo por ver quién llama más la atención.

¿Tienes algún truco o técnica?

A veces digo que trabajo para un periódico local que se llama Costa Blanca News.

De todas ellas, ¿cuál es tu foto favorita?

La del hombre que está en los lavapiés y le están ayudando a ponerse el zapato.

Con la crisis del coronavirus parece que el turismo masivo va a dejar de ser, al menos temporalmente, una realidad. ¿Cómo te imaginas Benidorm este verano?

Así.

Puedes consultar los trabajos de Daniel Jordán aquí, comprar My Kind of Present aquí y seguirlo en @danieljordanpompa.

