Piolines y fake news: personas nos cuentan lo peor de sus chats familiares

El internet vino a cambiarnos la vida, y también la de nuestros padres, tías y abuelos. Y aunque el libre albedrío nos permite decidir con quién sí y con quién no tener interacción en redes sociales, los chats que arma el miembro de tu familia que más le entiende a WhatsApp son un mundo aparte.



En ese espacio no mandas tú, ni tu política de selección de contenidos. Ahí mandan tus apellidos, el honor de tu linaje. Podrás silenciar e ignorar cuanto quieras los deseos de buenos días y de buenas tardes y de buenas noches, pero en algún momento serás señalado como el que nunca comparte imágenes inspiradoras de Piolín, o desea feliz cumpleaños a las cuñadas. Lo sentimos, aunque tienen sus ventajas prácticas, nadie se salva de los chats familiares.

Por esta razón hablamos con algunas personas, quienes amablemente accedieron a contarnos sus preocupaciones emocionales acerca de este espacio virtual que deben vaciar periódicamente, para que no acabe con la memoria de sus celulares. Si te sientes identificado, estaría bien que compartieras estas tristes historias con otros.

Montse

Mandan cadenas sin sentido y cuando tengo ganas de hacerla de pedo, desmiento o les llevo la contraria en lo que mandan.

Cin

Los odio porque siempre mandan videos pesadísimos motivacionales. Siempre hay 30 personas felicitando al cumpleañero al mismo tiempo, y luego todos se pelean en el chat por una tontería o malentendido.

Jesús

Más que molestarme por el Piolín de la tía Lulú, me preocupa como en las redes sociales de mi familia, y supongo que de muchas otras, se difunden fácilmente noticias y cadenas falsas, sobre todo en temas de salud o de desastres naturales.

Yo tolero las publicaciones de los santitos y las bendiciones. Con eso final de cuentas no pasa nada. Pero hay publicaciones molestas sobre que ya van a cobrar por el WhatsApp o falsos virus, que me parecen temas alarmistas.

Lo que no está nada chido es andar abriendo cadenas sobre salud, que si tal enfermedad se cura con limón, o bicarbonato, o que otra enfermedad no existe. Por lo menos deberían estar más abiertos a la crítica, así seamos familia. Como ellos son viejos y ya vivieron no se les puede decir nada. Uno es el que queda mal siempre y no agarra la onda.

Francisco

Mi chat familiar es bien chido. A veces alguna que otra cadena pendeja, pero el 95% está chingón.

Aarón

¿Por qué mandan imágenes de Piolín con frases motivacionales que de poco, o nada, le sirven a la gente? Prefiero un “buenos días” de corazón, que una imagen de Piolín reenviada.

Antonio

Odio los chats familiares, porque te llenan la memoria con imágenes que no sirven para maldita sea la cosa. Lo peor de todo es que una vez que mandan algo, toooodos empiezan a contestar y a poner emoticones y/o gifs, “porque somos bien unidos”. Mientras más melosa la imagen, más emoticones con corazones, es como una fórmula matemática.

Finalmente todos tenemos un tío chistorete que siempre tiempo está mandando esta clase de contenidos sosos. Claramente vemos que lo reenvió porque le pareció chistoso, y a su vez alguien se lo reenvió a él. Es como Inception: da miedo saber desde donde viene cada meme que comparten.

Daniel

Memes de Piolín (y no de los divertidos). Además tienen imágenes para todos los días de la semana. Entonces te levantas un jueves y encuentras 17 imágenes de “Feliz y Bendecido Jueves”, de diferentes tíos.

Dulce

Me chocan las fake news. Que digan que el ébola ya llego a Canadá, que se inventen nuevas formas de transmisión del VIH, o cosas por el estilo. Odio que se crean la información más del año del caldo que se encuentran en Facebook, así como que manden imágenes de Piolín con mariposas color arcoíris que dejan glitter por todas partes. Otra cosa que no soporto es que me envíen Jesucristos caucásicos de ojos azules.

Estamos en 2019 y me sorprende que para ellos las cadenas de: “Si no pasas este mensaje a 10 personas, te vas a morir”, aún sean novedad. No me gustan las tías que no se aguantan y se terminan saliendo del chat porque se ofendieron. Entiendan: no son de Protección Civil, ni psicólogos. Gracias.

