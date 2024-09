Fui a un picnic de chihuahuas en Central Park

Ada Nieves tiene la intención de dominar el mundo, chihuahua por chihuahua. Desde 2004, esta diseñadora de moda para mascotas residente en Nueva York ha sido la organizadora de la versión neoyorquina de Chihuahua Nation, un término genérico con el que se designa a una serie de encuentros de estos animalitos que se celebran por todos los EUA, desde Beverly Hills hasta Orlando. La sección de Nueva York se fundó en 2002 y hoy cuenta con más de 900 miembros humanos.

«Es verdad eso que dicen de que los chihuahuas son como las patatas fritas: no tienes bastante con uno», me explicó en su email Nieves, que ha vestido a todo tipo de criaturas, desde pollos hasta ratas. «Son los compañeros perfectos».

Videos by VICE

Nieves se crió con una familia de chihuahuas, por lo que llegado el momento decidió comprarse los suyos, también (actualmente, sus cuatro perritos son actores con sus propios sueldos y agentes). Cuando su marido tuvo que irse a combatir a Irak, le regaló a Vanilla, un chihuahua blanco, para que le hiciera compañía durante su ausencia. No era el primero que tenía. Poco tiempo después, nació Chihuahua Nation.

Todos los meses, los propietarios de estos pequeños se reúnen para celebrar fiestas perrunas, eventos de «Chi-lloween», picnics y otras actividades. Estos encuentros son toda una oportunidad de socializarse tanto para perros como para humanos. Aunque Nieves sigue siendo la reina de los chihuahuas, cuenta con la ayuda de otros organizadores para coordinar las secciones del club en otros lugares de los EUA. Cuando no celebran eventos con sus mascotas, sus miembros colaboran en la labor de encontrar hogares de adopción para los chihuahuas que lo necesitan.

Un cálido día acudí a un picnic de perritos organizado por Chihuahua Nation en Central Park. «Estaremos pasada la estatua del peregrino. No tiene pérdida», me dijo Nieves. Desde la distancia, vi un mar de mantas y seres humanos, como cualquier otro grupo que se reúne en el parque. A medida que me acercaba, comprendí lo que Nieves quería decir. Sobre una manta azul había casi 20 chihuahuas (algunos con vestidos y sombreros para protegerlos del sol) y dos gallinas llamadas Beyoncé y Lady Gaga, de las que luego supe que habían sido nombradas chihuahuas honoríficas del día. Por mostrar cierta solidaridad, llevé como invitada a Sasha, mi mezcla de chihuahua y pomerania. Con sus escasos 8 kilos, era el animal con mayor tamaño de la fiesta.

Después de asistir a una de las reuniones de la sección de Nueva York, llegué a la conclusión de que Chihuahua Nation era una especie de camarilla. Sus miembros pasaban un rato agradable, comiendo queso y galletitas saladas, y se ponían al día sobre los acontecimientos que han tenido lugar desde la última reunión. Mientras los humanos se dedicaban a estos menesteres, los chihuahuas buscaban la aprobación de Beyoncé y Lady Gaga.

Aprovechamos la llegada del frío para recordar los cálidos días de verano y morir de amor con las fotos del picnic de chihuahuas en Central Park.