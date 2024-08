La pesadilla inmobiliaria del mes: vivir en un ‘parking’ por 60.000 €

‘La pesadilla inmobiliaria del mes’ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com .

2017 ha sido el año en el que la vivienda ha perdido por completo su decencia. Tras varias temporadas de especulación en el mercado de alquiler de las viviendas turísticas hemos llegado a un punto en el que la gentrificación de ciertos barrios ha eclosionado en un problema real para la convivencia en la ciudad. Fruto de todo esto, los alquileres empezaron a subir sin control, expulsando a vecinos y revalorizando auténticos cuchitriles. Esta presente sección es una buena muestra de ello.

Videos by VICE

LEE: La pesadilla inmobiliaria del mes: alquila una habitación de hospital

Las cosas no pintan mejor para el 2018 y estoy seguro que todos nosotros tenemos varios conocidos que les cae cerca la renovación de su contrato de alquiler. Sin ir más lejos, mi colega Nico, que regenta una tienda en el barrio barcelonés del Raval, no tiene muy claro cuánto le van a subir el alquiler este año, algo que podría poner en peligro la continuidad del negocio. Estamos hablando de un local que reformó y acondicionó. Y hay más. En el barrio de Sants-Badal, Alba, mi vecina de abajo, tiene que renovar el contrato y no solo le van a subir 100 euros el alquiler —de 525 euros a 625 euros por un piso de dos habitaciones—, sino que tendrá que firmar un nuevo contrato y volver a pagar las comisiones a la inmobiliaria.

En el Eixample, más de lo mismo. Alberto tiene que pasar de pagar 580 euros a 720 euros por un ático con terraza de dos habitaciones, con la excusa de unas reformas en la escalera y el ascensor. Esto supone una subida de un 20 o 25 por ciento. Mis colegas Sergi y Lucas, por un piso en el centro de la ciudad de tres habitaciones, antes pagaban 750 euros y ahora pasarán a pagar 950 euros (un 21 por ciento más). Y así todo, Anna ahora pagará 750 euros (antes 622 euros) por un piso en la Esquerra de l’Eixample de Barcelona por un primer piso de una sola habitación.

LEE:

Y esto solo en Barcelona, otras ciudades como Madrid, Valencia o Bilbao están sucumbiendo también a las mismas políticas de alquiler.

Para finiquitar este año os traemos una vivienda sin cédula de habitabilidad —aunque el propietario la sigue llamando “vivienda”— de 25 m² útiles (a reformar) situada en un bajo. No os quiero arruinar el artículo pero os diré que, básicamente, se trata de un maldito parking.

¿Qué es?: Un garaje para un coche no excesivamente grande, todo hay que decirlo.

¿Dónde está?: En el barrio de Poble Sec, Barcelona. Este barrio es un buen ejemplo de cómo se pueden vender pisos absolutamente pequeños y destruidos a precios de escándalo.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Tienes al lado una de las salas de conciertos y discoteca más importantes de la ciudad, el Apolo, cosa que siempre viene bien. En esa zona está el “Triángulo de la diarrea” (así lo llaman los nativos), un conglomerado de comercios de restauración tremendamente baratos que te aniquilarán la flora intestinal.

¿Cuánto cuesta?: El garaje/vivienda cuesta 60.000 euros, cosa que significa que, una persona que cobrase el salario mínimo interprofesional tendría que pagar durante 86 meses el alquiler con el total de su nómina. Siete años seguidos de comer agua y aire. Buen plan.

La historia no tiene mucho truco, es solamente esto: un garaje. Hay una reja que da a la calle la cual tendrías que levantar cada vez que quisieras acceder a tu hogar. Lo peor debe ser cerrarlo desde dentro, te quedas ahí de pie, en la oscuridad, con la nariz rozando la reja y preguntándote qué has hecho tan mal como para merecerte esto. Escuchas a la gente riendo en la calle, a los perros ladrando y los carritos de bebé aplastando pipas y paquetes de tabaco tirados en la calle y tú aquí dentro, en silencio. A fuera hay vida, dentro no hay nada. Nada. Tú.

Al fondo a la izquierda hay un baño sin ducha, pero tranquilos, a varias calles de aquí encontrarás un gimnasio en el que podrás ir a ducharte. Haz un trato con el recepcionista y seguro que te dejará entrar a ducharte a cambio de un zumo de melocotón o algo, son buena gente los del gimnasio.

En el garaje, aparte del baño, no hay mucho más. No. Solo es eso. No hay ventanas ni puertas. Hay un zócalo muy pronunciado en la pared de la izquierda del inmueble que puedes utilizar para sentarte un ratillo. Si tienes invitados también podéis sentaros todos en el zócalo y charlar sobre, no sé, zócalos o garajes.

Este pisito sería el denigrante aborto al que nos ha llevado el embudo del desastre inmobiliario de esta ciudad, un no-piso en el que alguien pretende que viva una persona humana. Sí, el garaje, está en un barrio “joven”, en crecimiento, céntrico, pero no debería —bajo ninguna circunstancia— considerarse una vivienda. No es una vivienda. No es un parking. Es la vergüenza de una ciudad. Esto es la crueldad de la gentrificación en estado puro.