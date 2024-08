La pesadilla inmobiliaria del mes: vive en una cocina por 750 € al mes

‘La pesadilla inmobiliaria del mes’ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

2018 no defrauda y seguimos viendo cómo la aparición de micropisos ultracaros no decrece, sino que sigue en aumento. Si hacemos un sencillo ejercicio de proyección exponencial veremos que, dentro de tres años, estaremos pagando 1.500 euros por un piso (por decirlo de alguna manera) de 10 m². Y será una “ganga”, habremos tenido suerte de encontrarlo.

Videos by VICE

Frente a esta situación, ya está bien de encontrar aún más problemas y seguir siendo tan críticos, debemos ser optimistas e improvisar soluciones. ¿Que me ha tocado vivir en un cubo oscuro? Pues bien, puedo quejarme o mover el culo, utilizar el cerebro y tensar las cuerdas de la realidad para forzarme a ser feliz en esta madriguera. ¿Cómo? Bien, el tipo que alquila el piso que veremos hoy tiene una buena propuesta. Estad atentos.

La cocina, tu piso

¿Qué es?: Una cocina en la que puedes… cocinar.

¿Dónde está?: La cocina se encuentra en Sants, el barrio barcelonés que encontramos justo antes de penetrar en el Hospitalet, por lo que nos encontramos en los límites de Barcelona. Aun así muchos barceloneses lo frecuentan, sobre todo aquellos con claras inclinaciones por las políticas de izquierda y la lucha vecinal. Hay muchas sudaderas de Obrint Pas y flequillos raros. Se están construyendo bastantes edificios nuevos y feos pero el barrio sigue teniendo ese encanto de barrio obrero limítrofe.

¿Qué se puede hacer por ahí?: En las calles alrededor de Plaza de Sants hay bastante ambiente nocturno pero también puedes ir a manifestaciones o comerte unas anchoas en alguna vermutería. Cerca está la estación de Sants, por si te rallas de Barcelona y quieres largarte de nuevo a Cuenca.

¿Cuánto cuesta?: Por estos 25 m² de cocina tendrás que pagar 750 euros al mes. Si aparte de trabajar haces trabajos manuales remunerados en casa (como montar bolígrafos o coser bajos de pantalones) quizás te quede dinero para comprar comida y poder, en fin, cocinarla en tu cocina.

LEE: La pesadilla inmobiliaria del mes, dúchate en el salón

Como he dicho, se trata de una cocina. La cocina está bien, es ancha y parece cómoda, lo que significa que puedes manejarte fácilmente con recetas que requieran grandes ollas o por si tienes que preparar anchas bandejas para canapés. En fin, es espaciosa, pero hay dos problemas.



Primero. Esas anchas ollas de las que he hablado no las podrás utilizar porque la cocina solo dispone de una vitrocerámica enana y, de hecho, tampoco vas a poder lavarlas porque solo hay un minifregadero en el que no cabe ni un bebé, quizás no cabe ni tu propia mano, cosa que lo convierte en un aparato completamente inútil.

Estas escaleras, ¿dónde llevan exactamente?

Segundo. La cocina es ancha pero es que el piso es la cocina. No hay nada más. Si quieres preparar copiosas bandejas de canapés para tus amigos vas a tener un gran problema, pues no tendrás sitio donde meter a tus amigos para que se coman esos canapés que has preparado en tu piso-cocina. Es más, ¿por qué invitas a tus amigos, si no se puede hacer nada en tu casa? ¿Cómo los has convencido para que vengan? ¿Qué les has dicho? “Venid a mi casa y veis mi cocina. Tengo fogones y armarios, será divertido. Podemos cocinar toda la tarde. Podemos hacer cosas en la cocina”.

Cuando en la oficina hables con algún compañero sobre hábitos alimentarios y te digan eso de que “yo es que no tengo mucho tiempo y siempre como en la cocina” tú dirás que “yo también” y sentirás una enorme punzada en el orgullo.

Quizás estoy exagerando. Si os fijáis, ahí al final hay como una escaleras muy verticales. Parecen estanterías para las conservas, las patatas y las cebollas pero no, son unas escaleras. Estas escaleras nos ofrecen un rayo de esperanza pero espera, nos llevan aquí:

Impresionante

Esto es una especie de zona de chill en la que puedes desplegar esa mesa y comer ahí los jodidos canapés con tus invitados. Aun así, me temo que este altillo está destinado a albergar un edredón o algo, un sitio en el que poder tumbarte y dormir. Porque hay que dormir de vez en cuando, ¿no?

Instálate algo ahí, ni que sea una toalla que haga las funciones de cama, ya que debes tener en cuenta que este espacio será también tu salón y tu estudio. De hecho, este altillo es tu casa, aquí tienes que desarrollar todas las actividades vitales que no sean cocinar.

Y bueno, no sé si te has fijado, pero no hay ni una sola vía de acceso al exterior, ni una sola ventana que te demuestre que el mundo sigue estando ahí fuera cuando entras en este cubículo. Ya no pido una ventana que dé a la calle, con un pequeño agujero que me abra paso hacia un patio interior horripilante ya me conformo. Pero no, no hay nada. No hay aberturas.

La ventana

Pero en fin, no seamos tan negativos. ¿Qué elemento puede hacer que nos sintamos más cómodos en este espacio extraño y abyecto?

Sí, la ficción de una ventana. La fantasía siempre ha sido lo que ha salvado a la humanidad de las garras del tedio y las injusticias. Y la verdad es que funciona, hace que la cocina o el salón o lo que sea parezca una espacio más habitable.

Pero un momento, ¿qué pone debajo de la ventana falsa?

«The beautifull rien ost of the jigsaw for Ally»

Me ha costado entenderlo pero al final he deducido que ponía “the beautiful views out of the window for alley”, que según Google Translate significa “las hermosas vistas de la ventana para el callejón”, sin duda una forma de aumentar el autoengaño por si la imagen no es suficiente para caer en este trampantojo existencial.

Captura de pantalla de Google

Si os interesa, podéis buscar este texto en inglés y encontraréis cientos de tiendas en las que podréis comprar este magnífico póster salvavidas, o si vais justos de dinero, en Google Images hay muchos resultados que podréis imprimir para convertir vuestro infernal hogar en un maravilloso sitio en el que vivir, un sitio que estará justo al final de un bello camino repleto de altos y verdes árboles.

Vivir engañado y feliz es mejor que saber la verdad y estar siempre profundamente triste.