La pesadilla inmobiliaria del mes: duerme en esta ranura por 675 euros

‘La pesadilla inmobiliaria del mes‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

¿Qué es?: Estudio de 37 m2 cuya superficie útil debe ser bastante inferior a la anunciada (ya lo veréis). No tiene habitación pero dispone de baño y cocina. En fin, tendréis que dormir en el suelo pero podréis cocinar y luego cagar lo que hayáis cocinado previamente.

¿Dónde está?: No sé por qué hay tantos pisos de mierda en el barrio de Gràcia barcelonés. Por lo menos hemos reseñado tres en esta sección, cosa que es bastante si consideramos que la mitad de los pisos son de Madrid y la otra mitad de Barcelona. Bueno, está claro, Gràcia es un barrio de esos que se ha convertido en una especie de decorado para la modernidad viejuna en el que los alquileres han subido tanto que no hay más remedio que vender mierda a precio de oro.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Tenéis dos opciones. A) Ser un pureta con dinero que hace cosas de pureta con dinero, como andar con chanclas de 200 euros, llevar gafas de sol con la montura de madera (500 euros), hacer brunchs con chicas jóvenes a las que os querríais follar pero que no podéis porque son becarias de vuestro estudio de diseño y sería feo y también ir a manifestaciones con un lacito amarillo para que liberen a los presos políticos. O B) Ser un pureta con dinero que hace cosas de pureta con dinero, como andar con chanclas de 200 euros, llevar gafas de sol con la montura de madera (500 euros), hacer brunchs con chicas jóvenes a las que os querríais follar pero que no podéis porque son becarias de vuestro estudio de diseño y sería feo y también ir a manifestaciones con una bandera de España y otra de Catalunya para apoyar la unidad de España.

¿Cuánto cuesta?: Podría ser peor, son 675 euros al mes. Puede conseguirse, de algún modo, puede conseguirse.

Videos by VICE

Hace escasas semanas encontramos en Madrid un piso en el que el futuro inquilino tenía que meterse en una pequeña ranura en lo alto de una pared para dormir. Aquí lo tenéis, por si queréis consultarlo.

El piso de ese artículo nos fascinó tanto que pensamos que nunca encontraríamos una mierda de tal magnitud, pero —¡maravilla! (esto es irónico)—, el gran mercado del alquiler de España nos ha brindado otro piso similar, pero esta vez en Barcelona. Es el hermano catalán de esa indecencia inmobiliaria.

Veamos pues, cómo es este piso de Barcelona. Haré como si os estuviera vendiendo el inmueble y vosotros fuerais los clientes, ¿vale? ¿Os apetece jugar? Sí, bien. Empecemos.

§

Pasen, por favor, yo entraré después de ustedes. Una cosa, entren con los ojos cerrados, por favor. Es que tengo una sorpresa para ustedes.

Pasen, poco a poco, no quiero que se atrabanquen con los vibradores que tengo tirados por el suelo. Es broma, no hay dildos, evidentemente. No dejaría unos vibradores tirados por el suelo en un piso que pretendo alquilar. Sería raro, ¿no? Además, yo no utilizo dildos, al menos no esos que carecen de un pequeño delfín para el clítoris. En fin, tranquilos, no hay nada en el suelo. Caminen sin miedo. Bien. Deténganse. Sobre todo no se giren en ningún momento. ¿Lo han entendido? No se giren. Bien. A la de tres tienen que abrir los ojos.

Uno, dos y…

…tres.

Bien, a la derecha tienen la puerta de entrada al inmueble, un cuarto piso sin ascensor, exterior, como pueden ver, muy luminoso. Está orientado hacia el sur-este, por lo que por la mañana hay mucha luz (ideal para vermuts con los amigos) y por la tarde nos queda un ambiente fresquito y de luz tenue, en absoluto bochornoso, ideal para una lectura de media tarde antes de preparar la cena. A la derecha queda el baño y a la izquierda está la cocina. Síganme, les enseñaré la cocina. Y sobre todo, no se giren, por Dios.

Bien, la cocina es sencilla, ya ven. Para una pareja joven como ustedes es perfecto, una cocina eléctrica para lo básico (calentar la leche de la mañana, hervir agua para la pasta…), para salir del paso, vaya. Supongo que ustedes son de socializar con la gente e ir a comer fuera en restaurantes y todo eso. La gente joven ya no cocina. Cocinar es de pobres, dicen, JAJAJAJA. ¿No? En fin. Aquí también está la lavadora, que no hay lavadero. Mucho mejor tener un baño grande que no un lavadero y un baño pequeño en el que tener que cagar con las piernas dobladas, ¿no? JAJAJAJAJA. Bueno, pasemos al baño. Al salir de la cocina, sobre todo, cierren de nuevo los ojos. Es una sorpresa, no quiero que la vean antes de tiempo. Venga, venga, esos ojos cerraditos. Muy bien. Vigilen con los vibrado…, ¡que no! Que es broma. He hecho una broma sobre repetir la broma de antes de los dildos. ¿Saben? Una broma sobre la broma, ¿me siguen? Capas de bromas. Bueno, cójanme de la mano, yo les acompaño.

Aquí está el baño. Es sencillo pero mejor que mear y cagar en un cubo, ¿no? En fin. El calentador está aquí al lado de la ducha, a la izquierda, así que intenten no mojarlo mientras se duchan, que podrían romperlo o electrocutarse ustedes.

Otro detallito, nada. Como ven solo hay baldosas en la parte baja de la pared, tendrían que intentar ducharse sin mojar las paredes pintadas, que si no generarían unas humedades terribles y toda la pintura se iría a la mierda. Pueden ponerle un plástico o cualquier otra mierda, eso ya depende de ustedes, de si pueden controlar el chorro de agua o si creen que están en un jodido balneario.

Bien, ha llegado el momento. Ahora se viene la sorpresita. Salgan del baño y cierren los ojos, gírense hacia la izquierda, están de espaldas a la entrada de la vivienda, ¿de acuerdo? Bien, voy a contar hasta tres, cuando diga tres, abran los ojos.

Venga. Uno, dos y…

…tres. ¡TACHÁN!

¿Veis esta mierda de aquí el fondo? ¡Pues aquí es donde tendréis que dormir! JAJAJAJJAJAJAS. Joder, vaya cara os ha quedado, colegas. Meted un edredón o algo y, venga, a tumbarse. Me gustaría ver cómo os lo hacéis para follar, en serio, aquí, en este piso, la gente no dura ni dos semanas, se van en seguida, antes de abrir las cajas de los libros. Acercaos, no tengáis miedo, mirad bien esta RANURA.

¿Qué debe medir de alto esto? ¿Medio metro? Ni idea, no he tenido pelotas de medirlo. El caso es que esto es “vuestra habitación”. Este espacio inhabitable con el techo bajo reduce los metros cuadrados de la vivienda considerablemente, vaya tela, ¿no? Suena a timo. En fin. Ahí dentro tenéis luces, interruptores y enchufes, por lo que si queréis leer un manual de cómo pegaros un tiro no tendréis ningún problema.

Y eso es todo. Si me quieren acompañar a la salida, hay otros cretinos esperando abajo para ver este piso. Por cierto, al bajar, no les digan nada a los otros sobre lo de “la sorpresa”. A ustedes no les han dicho nada y ha valido la pena, ¿verdad? Tendrían que haber visto sus caras de estupefacción. En serio, las mejores hasta el momento.

§

Bien, salgamos del juego. ¿Os ha gustado al experiencia de visitar un piso? Claro que sí. En fin, la semana que viene nos vemos de nuevo con algún otro piso de mierda, ¿vale? Ahora que ya sabéis abrir links, podéis echarle un ojo a los otros pisos de esta sección, son innumerables horas de diversión deprimente asegurada. ¡Hasta la semana que viene!

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.