La pesadilla inmobiliaria del mes: vive en un armario por 500 euros

¿Qué es? Se ofrece como estudio céntrico, pero realmente es un bunker de madera con todas las necesidades para poder sobrevivir ahí dentro a un ataque nuclear.

¿Dónde está? En la calle Huertas, en pleno centro de Madrid. Un zona castiza donde las haya, cerca de la Plaza de Santa Ana, Sol, Plaza Mayor y todo el meollo del ocio para guiris.

¿Qué se puede hacer por ahí? La situación del inmueble trastero, invita a salir de fiesta constantemente. Si en la calle Huertas se hicieran encierros taurinos, los cabestros no podrían cruzar de la cantidad de relaciones públicas de bares que hay. Eso o llegarían al destino llenos de flyers y descuentos de un euro en la primera copa. Es una zona de referencia para ir de terrazas, de tapas y a pasar la tarde, eso sí, con cuidado porque te pueden dar algún sablazo. Aunque, pensándolo dos veces, si te has quedado con este piso es que el timo grande ya te lo han dado.

¿Cuánto cuesta? El precio es de 500 euros al mes, no detalla si hay mes de fianza, pero si indica que lo mínimo que debemos aguantar en este tugurio es un año. Tremenda tortura.

Lo primero que pensé al ver este lugar es que si el juez Llarena manda a Alemania las fotos de este sitio como futura presión para Puigdemont, no solo deniegan su extradición sino que además llevarían a España ante tribunal de La Haya. Aquí hemos reseñado pisos horribles, lugares tenebrosos, algunos estéticamente indignos, pero la angustia que me entró viendo el anuncio de este piso creo no la sentía desde que el profesor de matemáticas me sacaba a la pizarra a resolver cualquier ejercicio.

Llama poderosamente la atención la entrada a la vivienda: se accede a través de un patio interior muy florido y lleno de vegetación que no invita a pensar que el lugar al que nos dirigimos es un antro inmundo. A saber qué era este sitio en la primera mitad del siglo XX, es casi mejor no imaginarlo. Hablamos de 19 metros cuadrados, 15 de ellos útiles, que no tienen ni una sola ventana y cuya distribución recuerda más a una maleta de mano y a sus compartimentos, que a una vivienda.

La sensación es que los milímetros están más aprovechados que los sondeos en la sede de Ciudadanos. El ala noble de la casa es una oda a la carpintería, con puertas correderas, puertas normales, escaleras, armarios en altillo y el colchón donde menos te lo esperas… es un disparate tremendo, una amalgama de productos colocados ahí según vayan encajando. En menos de cinco metros cuadrados tienes el baño, dos armarios, una escalera y el dormitorio. ¿Cómo puede ser esto?

En la parte de abajo está el baño y una cavidad para dejar abrigos y camisas. Hay que decir que el sanitario es la única dependencia de este atroz inmueble que no tiene revestimiento de madera. Creo sinceramente que el baño es el mejor sitio de la casa para pasar 20 minutos sin tener taquicardias o sudores fríos.

Subiendo por las escaleras llegas a la gran joya de la casa y lo que la hace diferente a todas las demás. Estamos hablando de algo difícil de asimilar, es un colchón colocado dentro de un armario, tan metido con calzador que no deja espacio ni para dejar el móvil en un lugar que no sea cama.

¿Qué tiene de positivo dormir dentro de un armario? Pues que no hace falta persiana, puedes incluso sacarte el dormitorio al patio, te cierras ahí y no entra la luz. Aunque también es verdad que el piso no tiene ventanas.

Luego está el armario de verdad, en el que se deja la ropa. Su lugar en la casa es lo mejor del mundo: por su situación es posible que para colocar alguna cosa en ese armario haya que quedar suspendido en el aire. Bien agarrado por unos arneses para no arriesgar, o igual colocándose de pie en la escalera. 500 euros al mes por tener que coger las camisetas de un armario mientras haces equilibrios dignos de un funambulista. Parece un poco caro.

La visita virtual continua muy mal cuando ves que la televisión de 14 pulgadas y tubo catódico está en lo alto. Si no hay sitio para ese trasto, ya te puedes hacer una vaga idea de lo complicado que va a ser colocar la compra en esa casa. Luego echas una mirada alrededor y se te viene el mundo encima. Todo el espacio para el menaje y productos de hogar se reduce a un mueble negro no demasiado grande al que además han tenido a bien quitar un cajón para incrustar ahí el microondas. Y esa es otra, según el anuncio dice tener cocina, pero en las fotos no aparece; no sería raro que estuviera dentro de esos cajones y se desplegara como el Inspector Gadget al abrir uno de ellos.

Tampoco está mal el mobiliario para hacer vida, que se reduce a dos taburetes, una mesa y un sofá, que igual para pasar una tarde funciona, pero para echar un par de año igual es un poco justo. Pensar que la única silla con respaldo es el retrete hace difícil el convencerse de que este lugar está bien para vivir. En definitiva, si esto costase 300 euros, pues bien, pero por 500, es un atraco tremendo. No lo recomendamos, y mucho menos para vivir.



