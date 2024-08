La pesadilla inmobiliaria del mes: vive en el altillo más inseguro de Barcelona por 750 euros

‘La pesadilla inmobiliaria del mes‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

¿Qué es?: Tenemos ante nosotros un piso de 33m2 con una habitación, baño, cocina americana, cuatro tiestos con hierbajos de plástico de esos del Ikea (“parece mentira como alegran el salón”) y un altillo hecho con plaquitas de madera muy finas en el que se sostiene un sofá.

¿Dónde está?: El barrio de Sants, poco a poco, se está convirtiendo en un criadero de pisos turísticos que desplazan a los vecinos hacia el extrarradio. De la misma forma, las viejas tiendas familiares que llevaban décadas en el barrio están siendo sustituidas por franquicias o nuevos establecimientos que pretenden (y no logran) dar un aire brooklyniano al barrio. Hay una fuerte resistencia vecinal en contra de todo esto pero la máquina neoliberal es un ente difícil de detener.

¿Qué se puede hacer por ahí?: Lo mejor que se puede hacer es ir a dormir pronto el viernes por la noche, levantarte el sábado a las nueve, desayunar tranquilamente e ir al mercado de Sants a comprar cuatro mierdas y luego tomarte unas cañas en el bar del mercado hasta que se haga de noche y te des cuenta de que estás completamente bolinga.

¿Cuánto cuesta?: La idea es pagar 750 euros cada mes (más una fianza de dos meses al entrar). Está claro que es un modelo de vida insostenible. Por suerte hay un KFC por ahí cerca por lo que podrás quemar tu tristeza a base de pollo rebozado. Recuerda, las lágrimas siempre se llevan mejor con un poco de frito.

Vayamos al grano. Está claro que el piso es minúsculo y que cuesta 750 euros al mes, algo totalmente indecente, sí. Pero lo que no podemos ignorar es ese altillo, por favor. ¿Qué es un altillo? Bueno, pues es un truco que utilizan algunos propietarios para incrementar el espacio habitable de una vivienda de mierda. Normalmente se utilizan para dar solución a los problemas de pernoctación que surgen en todas esas viviendas que consisten en un único espacio. Como nadie quiere tener la cama en medio del salón y al lado de la cocina americana, se eleva una plataforma para poder incorporar esa cama en la estancia, creando un falso segundo piso. Mirad, esta es la idea:

En este piso que tenemos hoy en la sección, el propietario ha decidido instalar un segundo “salón” encima del “salón” en vez de una cama. Claro, el apartamento ya cuenta con una habitación en la que se ha metido una cama, así que el altillo ya no hace falta utilizarlo para reposar. Pero este no es el problema. Que cada uno ponga lo que quiera en sus altillos, solo faltaría. Como si uno quiere instalar una jaula en la que meter los hijos que ha tenido con sus propios hijos, no somos nadie para opinar sobre lo que haga cada uno en el ámbito privado ¿no? En fin, solo pretendo remarcar esta repetición extraña de espacios en un pisito de 33m2, lo absurdo del tema. Es como quedarte sin comida y que te aparezca un genio mágico de esos que salen de una lámpara y utilizar los tres deseos para pedirle tres servilletas.



Pero como digo, esto da igual. Si han decidido tener dos salones, pues por algo será, sus razones tendrán. La gente hace cosas raras y no podremos entenderlos hasta que no entramos en sus cabezas y entendamos sus problemas, movidas y motivaciones que les llevan a hacer algo que, en un principio, se nos plantea como indecente. Es lo que pasa con Charles Manson o Albert Rivera, por poner un par de ejemplos.

Aquí lo que hay es un tema de seguridad, de integridad física. Fijaos en la base de esta plataforma de madera.

Si bien en un principio parece que hayan enganchado dos palés contra la pared, un vistazo más detallado nos revela que tenemos una viga de hierro (derecha) tapada por una madera que soporta unos listones de madera puestos de forma perpendicular. Sobre estos, hay unas placas finas de madera, de un centímetro y poco de grosor, repartidas sobre la base. Estas tablas son el suelo del salón elevado. Con esta explicación pretendo evidenciar que quizás este no sea el mejor material ni la mejor disposición para asentar una base firme que garantice estabilidad y, por lo tanto, que garantice la supervivencia del inquilino.

Deambular sobre ese altillo se tornará una actividad tremendamente peligrosa. ¿Quién tiene agallas suficientes como para sentarse (incluso tumbarse) en ese sofá? ¿Cuánto peso más pueden soportar esas maderitas? Además, el color blanco transmite fragilidad, cosa que no ayuda. Tendrían que haber pintado de negro esas placas para poder engañar a nuestro cerebro y hacerle pensar que se trata de un material mucho más fuerte y resistente. Un nuevo material irrompible. Pero no, caminar por ahí arriba es un auténtico acto de fe.

Como punto final, dejadme comentar la escalera. Normalmente las escaleras con las que se accede a estos altillos tiene una sutil inclinación, para facilitar el acceso, la ascensión… Ya sabéis. En este caso, dado el poco espacio del piso, la escalera está en una disposición totalmente vertical. Además, termina a escasos centímetros del falso suelo, cosa que significa que tendrás que arrastrarte por la superficie para poder acceder al segundo salón, agarrándote con las uñas como un cadáver renacido saliendo del averno. En fin, que para subir al altillo tendrás que ejecutar un teatrillo lamentable delante de los invitados que estén tomando unas mimosas en el salón de verdad, el de abajo.

Ahora, encima de tener que vivir en tugurios pequeñísimos y extremadamente caros, tendremos que vigilar que estos mismos pisos no NOS MATEN.

Si te has quedado con ganas de más, esta es la descripción del inmueble.

