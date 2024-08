Pitbull sampleó “Africa” de Toto y tenemos que hablar de ello

¿Se acuerdan cuando Pitbull era una clase de Rey Midas contemporáneo convirtiendo todas las canciones donde su voz aparecía súbitamente en auténticos bangers de radio? Parece que yo tampoco. El tiempo ha pasado para Armando Christian Pérez, quien irremediablemente tuvo que ceder el trono de las colaboraciones forzadas, abriendo así un nuevo capítulo en su carrera, esta vez, como compositor de temas bien

El más reciente de ellos llega bajo el nombre de “Ocean to Ocean”, track en colaboración con Rhea que forma parte de la banda sonora de Aquaman, y en la que nuestro brillante Mr. Worldwide tuvo a bien samplear “Africa”, alabanza ochentera original de Toto.

Videos by VICE

No vamos a juzgar el resultado, lo único que podemos decir es que si estás a punto de escuchar la canción, no esperes otra cosa que no sea unos de esos remixes hechos en VirtualDJ que la gente sube a Youtube mezclando un tema de los Bee Gees sobre una base techno con la voz de 50 Cent encima.

Para hacer más grande el mito de “Ocean to Ocean”, Pitbull suelta shootouts como aspersor epiléptico, tirando menciones a Banksy, 2Pac, Gatsby, y hasta al hijo de Carlos Slim. Toda la nata reunida alrededor del fuego de Mr. Worldwide.

Y bueno, obviamente los comentarios negativos ya se acumulan a granel, porque sí, el esfuerzo está lejos de ser el más afortunado, pero siendo totalmente objetivos, Pitbull no vino a destruir nada, menos cuando se trata de una canción que se ha convertido en un meme prostituido. Además, ¿no es eso lo que tanto se pide? ¿la absurda reivindicación de los reggaetoneros? Pues ahí está, las devoluciones de coherencia se hacen en la otra caja.

Como sea, escucha “Ocean to Ocean” abajo. Aguas con los corajes.

Conéctate con Noisey en Instagram.