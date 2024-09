Planes para la semana: Grafiti en Soacha, origami y mucho arte contemporáneo

Se nos acabaron los puentes. Se acabó Rock al Parque. No han pagado y, como no somos gringos, no hay fuegos artificiales por el 4 de julio. ¿Cómo no estar deprimidos?

Pues bueno, aquí les traemos seis razones para pararse de la cama: explosiones pictóricas, una afilada descarga musical y, cómo no, todo el poder del arte urbano.

Aquí nuestra agenda cultural de esta semana.

Origami vs. Sushibot

Este jueves 6 de julio llega a Charlot Teatro (Calle 70A #9-51) el llamado ‘gastroteatro con ingredientes para el intelecto’. En una combinación entre arte, origami y gastronomía, la tercera edición del evento ‘Producto Local’ ofrecerá una selección de makis y uramakis para comer, así como una exposición y demostración en vivo de origami sobre billetes (además de mucha pola y montaditos).

Los sushis de #8baits se venderán desde las 6:30 de la tarde, a las 7:00 será la exposición de Andrés Duque y a las 8:00 la demostración en vivo y el evento «DOBLE SU BILLETE». Caigan con su mejor papel moneda pa’ gastar y doblar.

Cuatro exposiciones en la Galería El Museo

También el próximo jueves 6 de julio a las 7:00 p.m. se inauguran simultáneamente cuatro exposiciones en la Galería El Museo (calle 81 # 11- 41). En la Sala de Proyectos, «Eva» de la artista caleña Cynthia López, en la Sala Principal, «Liberaciones simbólicas» del peruano Jorge Cabieses y «La caja vacía», del bogotano Manuel Calderón, y en la Sala de Piezas Únicas, «Cocktail Clothes», la muestra del barranquillero Marco Mojica.

Y si les traman las cosas en vivo, aprovechen que Cynthia López, además, realizará un mural in situ ese día.

Lo más áspero del arte urbano de Soacha

En la sede de Soacha del Centro Colombo Americano de Bogotá (centro comercial Prado Verde, local 201, Ciudad Verde. Cra 38 No. 17-21) se inaugura la exposición Trazos Convergentes, una curaduría de Alejandro Triana, que reúne a siete artistas urbanos de la escena del grafiti de Soacha. Desde el writing hasta el realismo, en las miradas de estos grafiteros y muralistas convergen con diferentes miradas del contexto y las historias que a diario se viven en el municipio.

La exposición se inaugurará el 8 de julio de 2:00 a 4:00 de la tarde. Habrá también fotografía, intervenciones in situ, entre otras actividades. La entrada es libre.

Pura pintura en Casa Cano

El jueves 6 de julio, a las 7:00 de la noche, se inaugura FLESH en Casa Cano, una exposición de pintura que recoge el trabajo de 16 artistas colombianos e internacionales que se sumergen en descifrar estéticamente el cuerpo humano como territorio, «pintura visceral», como afirman los curadores.

La lista de nombres es impresionante, no hay excusa para no echarse la pasadita: Gabriel Silva, Nicolás Uribe, Rossina Bossio, Germán Tellez, Daniel Orduz, Camilo Calderón, Luis Caballero, Santiago Diaz, Andres Kal, Paola Rodríguez, Felipe Alonso, Gabriel Ángel, Juliana Ríos, Irvin Rodríguez, Marcello Castellani y Diana Millán.

La exposición estará abierta al público hasta el 16 de agosto.

Dos expos de arte contemporáneo

En Más Allá se viene la inauguración de la exposición individual de Sebastián Arriaga. Instalación, video y stickers para no perderse.

En La galería, se viene una exhibición colectiva, Riesgo Antrópico, cuyo titulo se deriva de una de las ultimas series de Juan José García en conjunto con el trabajo de Hernando Velandia y Eduard Moreno. En el proyecto, «se señalan algunas de las políticas de intercambio económico que se están gestando al interior de la agenda transaccional del estado colombiano; las cuales parecen contradictorias respecto a la forma en que se administran los recursos naturales y las instancias de legislación».

Una ñapita para los amigos de Medallo…

Como antesala del Distritofónico, habrá un concierto de Mula, Las Áñez, y Trip trip trip en el Museo de Arte Moderno de Medellín a las 7:30 de la tarde este miércoles 5 de junio.