Planet Uterus anuncia que dos posibles álbumes de Traumprinz vienen en camino

Buenas noticias para todos los fieles seguidores del siempre fino y misterioso Traumprinz. Planet Uterus, la cuenta de SoundCloud ligada al artista y a proyectos asociados como Prince Of Denmark y DJ Metatron, ha anunciado la llegada de dos álbumes a cargo de dos nuevos nombres del circuito: DJ Healer y Prime Minister Of Doom.

Aunque no se ha revelado una conexión directa entre estos nuevos proyectos y el artista anteriormente ligado a Giegling, en el más reciente post de la cuenta de SoundCloud se puede encontrar una página llamada http://www.allpossibleworlds.de, donde puedes adquirir los LPs Nothing 2 Loose, de DJ Healer; y Mudshadow Propaganda, de Prime Minister Of Doom.

Aún no hay fechas confirmadas para dichos lanzamientos, ni información relacionada a sellos o adelantos previos de audio. Por ahora, puedes calmar las ansias escuchando «sell out», un track posteado por Planet Uterus hace unas horas.