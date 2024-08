Lo que la plataforma porno que utilizas dice de ti

Las personas solo tienen que preocuparse de dos cosas, por conseguir comida que les mantenga con vida un rato más y tener siempre controlado un poco de material masturbatorio. De hecho es realmente el material masturbatorio lo que les mantiene con vida. Sin comer una persona podría aguantar, no sé, unas dos semanas, pero sin masturbarse, se moriría a los dos días. Y claro, para masturbarse siempre hace falta material masturbatorio. Y no me vengáis con eso de “es que yo me masturbo con la mente” y estas chorradas. Es evidente que ese “masturbarse con la mente” ya es en sí mismo material masturbatorio.

¿Cómo crees que se masturbaban los neandertales? ¿Cómo crees que se masturban los animales? Esa peña no tiene acceso a internet ni a revistas ni a nada. Se masturban con la mente y ese es su XHamster. O es que cuando lo haces con la mente se supone que no piensas en nada, es un vacío frío y solitario que te hace eyacular. Incluso en ese caso, esa nada, seguiría siendo material masturbatorio.

Videos by VICE

Además, una mente puede ser mucho más demencial que lo que una plataforma de internet pueda ofrecer, una mente puede imaginarse gacelas con cara de persona chupando penes de hierro, no sé. Porque, joder, el que dice que “se masturba con la mente” realmente pretende decir que “yo es que no me masturbo con las guarradas esas de internet con las que os masturbáis todos, yo me masturbo con calidad, con sentimientos, sensaciones y emociones”. Sí, claro: gacelas con cara de persona. Así que zanjemos el tema de una vez por todas.

La gente se masturba y lo hace recurriendo a diversas fuentes de materia prima. Esto es lo que vamos a analizar hoy, esas fuentes, haciendo especial hincapié en el tipo de gente en la que te conviertes cuando utilizas esa fuente.

MIRA:

MATERIAL DE NO INTERNET

Se sabe que es factible masturbarse con revistas, calendarios, películas de VHS, daguerrotipos, pintadas rupestres o cromos de coches, PERO ya casi nadie lo hace. La gente se tumba en la cama con el móvil conectado al wifi y eso es todo. Algunos lo hacen en ordenadores de escritorio o laptops en la cama pero lo más habitual es utilizar un teléfono móvil, como concluye este estudio de Pornhub.

El onanismo sin internet resulta tremendamente vintage, y eso significa que es algo tan desagradable como la pinta que tiene Johnny Depp dentro y fuera de las películas, esa estética entre Steampunk, rockero obsesionado con las guitarras y de señor divorciado que baja al súper 24 horas a las tres de la mañana para comprarse unos frankfurts de pavo. Si quieres seguir siendo un individuo respetado en esta sociedad, mastúrbate con internet, por Dios. Recuerda que ahora la realidad no se llama “realidad”, ahora se llama, simplemente “no internet”.

PÁGINAS AGRAGADORAS DE VÍDEOS

Humildemente creo que esto es lo que utiliza la mayoría de gente, básicamente, porque es lo que yo utilizo. Así funciona el cerebro humano, ¡menudo desastre! Aquí se incluye toda esa ristra de webs como PornHub, Redtube, YouPorn, XHamster, PornTube, IceGay.tv, Beeg, iXXX, Rubias19, Conejox o Yanks. Hay un abanico infinito, para todo tipo de tendencias y parafilias sexuales. Hay incluso vídeos de mujeres que son tratadas como animales a los que se les extrae leche. Es increíble. En fin, ya sabéis: “tants caps, tants barrets”.

Estas páginas que acumulan una cantidad ingente de material son el canal más directo, son el camino fácil. El agregador te propone unos vídeos en su página de inicio (“novedades”) pero si no te satisfacen puedes pasar página y navegar por las entrañas del dominio en busca de lo que te haga falta. Dado la cantidad de contenido, a veces uno (buscando una acto onanista rápido) puede terminar invirtiendo mucho tiempo en estas páginas, acumulando pestañas y pestañas de material sin acabar de decidirse del todo, buscando la pieza perfecta, el Grial del porno. Esto puede generar cierta ansiedad, pues uno entra esperando resultados inmediatos pero solo se encuentra con que el laberinto se va complicando cada vez más.

Son también las páginas favoritas de los que se masturban en el trabajo, sobre todo los funcionarios y los cargos públicos, gente que no quiere liarse a registrarse en sitios oficiales y que les pillen y salga todo en un periódico digital. Les mola estas páginas gratuitas porque, la verdad, están acostumbrados a comer gratis y viajar gratis, así que es lógico masturbarse, también, gratis.

Dejadme hacer un inciso.

¿Vídeos en HD o en no HD?

Las personas que utilizan uno u otro formato son muy distintas. La exigencia cambia y el usuario también. Normalmente esto no va ligado a un modo de vida concreto, me explico. El usuario de HD no hace falta que sea un perfeccionista que cuelga los cuadros de su casa con una armonía perfecta, como tampoco una persona que un día te invita a su casa y ves que tiene los platos de la cena de ayer aún encima de la mesa no será obligatoriamente alguien que consume vídeos de baja calidad.

Normalmente a la gente vieja (los nacidos en los 1985 para abajo) les da igual si un vídeo es de alta o baja calidad, al fin y al cabo su historial de masturbación en internet está plagado de píxeles y su visión de anciano ya está muy deteriorada y tampoco pueden apreciar la diferencia entre HD y un vídeo convencional. Son los jóvenes (millennials y lo que venga después) los que exigen calidad, pues son peña que ha crecido con vídeos de streaming en HD que no pueden permitirse bajar su nivel básico de exigencia a la hora de masturbarse.

PÁGINAS COMISIONADAS

Con esto me refiero a los portales que no incluyen únicamente vídeos, a esas páginas porno que son como “revistas digitales” que crean cierto contenido (artículos, concursos, noticias, galerías) y que comparten algunos vídeos de alguna página con la que tienen algún tipo de trato. Me refiero a páginas como Orgasmatrix. Creo que este formato está de capa caída porque cuando alguien quiere masturbarse solo quiere masturbarse, no leer, y consultar estos portales sin la intención de masturbarse (solo para de informarse sobre el mundo del porno) es de auténtico chalado.

Los que consumen estas páginas son personas que confían en el criterio de un tercero para llegar el comisariado de sus pajas (por lo que son personas inseguras, indecisas y muy confiadas) o sino son auténticos pornófilos que, aparte de tener un orgasmo, quieren también estar al tanto de lo que se cuece en el pornomundo.

PÁGINAS OFICIALES

Algunos individuos están dispuestos a pagar una cuota mensual para que una productora les sirva en bandeja material masturbatorio. Erika Lust, Xart, Brazzers, Hegre, Suicide Girls, etcétera. Gente que va directa a la fuente y no quiere que su material esté manchado por la presencia de otros vídeos o incómoda publicidad. Aunque parezca mentira, los que están más enganchados a estos canales son personas de clase media baja. Años y años de masturbarse en agregadores de vídeo han culminado en una fidelización sin igual hacia una marca que ahora se ha convertida en su única vía de escape. El sistema funciona.

PÁGINAS DE FOTOS ERÓTICAS SIN MOVIMIENTO, QUIETAS, COMO CUADROS, ¿SABÉIS?

Hay gente que se sigue masturbando mirando fotos. Incluso se las descarga y se las manda por mail para tenerlas siempre “a mano”. Hay gente así de la misma forma que sigue habiendo gente que, pese a los miles de artículos que salieron diciendo que era una mierda, siguen comiendo panga.

REDES SOCIALES

A veces las pajas más interesantes son las que se encuentran fuera de los circuitos oficiales de porno. Aquí se encuentran todas esas personas que siempre están abiertas a una buena sesión de onanismo, gente que no tiene unos horarios ni unas plataformas muy marcadas para masturbarse y que puede hacerlo con todos tipo de inputs, incluso con esos que se alejan de una estética claramente pornográfica.

En fin, gente a la que le gusta masturbarse con conocidos, la fantasía definitiva. Esto es, de hecho, lo más normal del mundo: los chavalines siempre han tenido fantasías con sus compañeros de clase y dudo que un campesino de la Edad Media pudiera imaginarse algo que no formara parte de su realidad.

Instagram: Entre influencers casi en pelotas, modelos de la hierba y locos del cosplay, Instagram contiene un buen surtido de material. A veces también se encuentran clips cortos de películas porno, pero duran muy poco online, pero el tiempo suficiente para “utilizarlos”. Durante los meses de verano (playa, bikinis y cuerpos desnudos) Instagram se convierte en una buena granja de pajas.

Twitter: Existen las “sextuiteras”, gente que se dedica a subir contenido erótico autoproducido. También hay cuentas que suben fotos y vídeos, en una especie de simulación de los agregadores de vídeos porno.

Tumblr: Esta plataforma es muy pornográfica e incluye millones de vídeos, imágenes y GIF totalmente explícitos y para todo tipo de gustos. Igual que con Twitter, no juega tanto al morbo que tiene Instagram de tener al alcance a conocidos o personas reales detrás de las fotos, aquí encontramos sobre todo fotos o piezas cortas de productoras de porno. Os lo juro, hay mucho porno.

Facebook: Hicimos un artículo sobre la gente que se masturba con Facebook.

CHATS PORNO

Esta peña que utiliza Chaturbate y todo esto, en fin, están más cerca de lo que parece. Incluso puedes ser uno de ellos.

WHATSAPP

Hay gente que se está masturbando mientras hablas con ellos por WhatsApp. Esto es un hecho. Les encanta saber que la otra persona está al otro lado de la conversación. Luego están esos grupos de WhatsApp en los que la peña se pasa fotos y vídeos porno, en una especie de versión digital de ese sofá en el que los adolescentes se sentaban y se masturbaban viendo una porno.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.