Platicamos con la pareja que ha tenido sexo en un escenario durante los últimos 16 años

Artículo publicado originalmente por VICE Países Bajos.

Casa Rosso es un teatro erótico en Amsterdam, hogar de un sex show de 90 minutos compuesto por nueve presentaciones diferentes. Los actos son variados, desde una mujer fumando un cigarro usando la vagina, hasta una dominatriz que humilla a un voluntario de la audiencia.

Videos by VICE

Otros dos actores son Erica y Udy, quienes, durante los últimos 16 años, han estado teniendo sexo en vivo en un escenario giratorio frente a turistas, parejas y hombres con abrigos colgados sobre su regazo.

El acto de la pareja va más o menos así: Udy entra al escenario y comienza a darle sexo oral a Erica. Luego tiene una erección, y desde allí realizan algunos trucos sexuales al ritmo de la música. Él la penetra mientras se pone en cuclillas con las piernas abiertas, o ella se balancea sobre sus brazos mientras él la gira en el aire. Después de unos ocho minutos, las cortinas se cierran y comienza el siguiente acto. Aproximadamente una hora y media después, Erica y Udy están de vuelta en el escenario.

Aunque parece que tienen sexo placentero todos los días, varias veces al día, probablemente es un trabajo bastante difícil. Para saber exactamente qué tan difícil, me encontré con ellos después de uno de sus shows, el primero de la noche. Udy estaba un poco gruñón cuando salió del escenario. “Primero necesita comer algo”, dijo con una sonrisa Erica. Después de haber comido algo, estaba de mucho mejor humor, explicando cómo ambos llegaron a los Países Bajos en 1989: Erica de Liberia y Udy de Curazao. Han estado juntos por casi 20 años.

VICE: Entonces, después de tres años de salir, ¿por qué decidieron hacer esto?

Erica: Siempre pensamos que sería divertido trabajar juntos, como abrir una panadería o tener nuestra propia tienda. Pero finalmente nos registramos en una agencia de modelos eróticos.

Udy: En ese momento no sabíamos que tendríamos sexo en vivo. Al principio nos pidieron estar en una telenovela erótica. Nos dijeron que teníamos que audicionar en algún país de Europa del Este, pero todo eso podría llevar meses. No quería esperar, así que pregunté si podíamos hacer un show en vivo. Antes de darnos cuenta, estábamos en Casa Rosso un jueves por la noche, viendo uno. Audicionamos poco después de eso.

¿Cómo les fue en la audición?

Udy: Terrible.

Erica: Todo lo que pudo salir mal, salió mal.

Udy: No puedes prepararte para un momento en el que estás desnudo frente a un grupo de extraños por primera vez. Tuve una erección hasta el momento en que tuvimos que subir al escenario. Las cortinas se abrieron y estaba de pie frente a muchas personas y de repente mi pene comenzó a actuar increíblemente extraño: estaba erecto, pero tirando hacia adentro al mismo tiempo.

Erica: Yo era mucho más tímida de lo que esperaba. Descubrí que el sexo en el escenario es muy diferente a tener sexo en casa.

¿Entonces en casa no haces ese tipo de sentadillas o bailes rítmicos?

Udy: Nuestra cama no gira.

Erica: Y el sexo en casa es mucho más íntimo.

¿Cómo es coger delante de una audiencia?

Erica: Da un poco miedo. En el escenario, soy como un caballo con anteojeras: evito todo contacto visual con el público, soy demasiado tímida para eso. Cuando alguien me toma una foto, nunca miro directamente a la cámara. Sin embargo, escucho muchas cosas y me enojo mucho cuando las mujeres se ríen a carcajadas en primera fila.

Udy: Soy un verdadero exhibicionista. Me gusta que me miren, así que miro mucho al público para ver quién me está viendo. Sin embargo, tengo que mantener la concentración para no perder mi erección. El otro día, había una pareja sentada en la primera fila y la mujer no llevaba ropa interior. Cada vez que miraba a la audiencia, su novio la empujaba y ella abría las piernas. Durante un momento como ese, tengo que concentrarme mucho para ignorar ese tipo de cosas, porque no puedes controlar a la audiencia, y aunque hacemos múltiples shows cada noche, es diferente cada vez.

Tienen sexo en el escenario varias veces por noche. ¿Cómo se mantienen físicamente?

Udy: Bueno, depende de cómo me sienta. Cuando me siento bien, todo funciona y lo disfruto. Pero cuando no me siento bien, o no he comido bien, o no estoy en mi mejor momento mentalmente, tengo que concentrarme mucho más. Ni el viagra me ayuda en esos momentos.

Erica: Udy no necesita viagra la mayor parte del tiempo. No tiene una erección enseguida, pero tan pronto como comienza a caer sobre mí, se pone duro. Es el tipo de persona que no se excita hasta que la mujer está disfrutando. Y afortunadamente no se viene cada vez, de lo contrario tendríamos que llamar a una ambulancia al final de la noche.

¿Aún así tienen sexo en casa?

Erica: Jaja, qué linda pregunta, ¡por supuesto que tenemos sexo!

Udy: Siempre he sido un monstruo con una gran libido, nací para este trabajo. Para mí, es raro sentir que no quiero ir a trabajar, y en las noches no siento que Erica siempre me tenga que motivar a seguir. Afortunadamente, nunca peleamos, porque eso dificultaría el trabajo.

Erica: Estamos juntos y nos divertimos, lo cual no es algo que se pueda hacer en otros trabajos. Y este trabajo realmente ha sido terapéutico para nosotros de alguna manera, porque tenemos que disfrutarnos cada noche y tener intimidad.

No creo que ver a un montón de turistas riéndose de tu cuerpo desnudo sea muy terapéutico.

Erica: Probablemente pienses que es como una carnicería, donde estás siendo juzgado, pero no lo siento así. Si fuera modelo o caminara en desfiles de moda, sí me sentiría juzgada. Pero las personas que vienen a ver nuestro show están mirando algo completamente diferente. Y debido a que soy muy tímida en mi vida diaria, en esto he encontrado una manera de expresarme al mundo. Sé que es un poco extraño.

Udy: Como dije, soy exhibicionista; de lo contrario no podría hacer este trabajo. No es el tipo de trabajo para el que quieres presentarte cuando no te apetece. Es como si hubiera convertido mi hobby en mi profesión.

¿Alguna vez te has sentido vulnerable o inseguro en el escenario?

Erica: No, en realidad no.

Udy: Bueno, ella se siente segura conmigo, pase lo que pase. Si algo se saliera de control, tengo que ser un hombre y protegerla. Puede parecer bondadoso, pero no siempre soy así. A algunos compañeros de trabajo les han aventado cubos de hielo en el escenario. Nadie se atrevería a hacerme eso.

Suena a que es una muy buena profesión.

Erica: Todo el tiempo nos equivocamos. Pero pienso en que Rihanna y Beyoncé también se equivocan a veces.

Udy: Ha habido veces que he querido renunciar, pero eso pasa con todos los trabajos. Y cuando mi hijo entró en la pubertad, ya no quería que hiciéramos cosas en televisión. Estaría mirando televisión y de repente vería a su padre tener relaciones sexuales con su novia. En ese momento, dejamos de hacer apariciones en los medios.

Erica: Hemos estado haciendo esto durante 16 años, y este trabajo nos ha permitido hacer muchas cosas. También le da de comer al niño, así que no me puedo quejar.

¿Se dedicarán a esto por el resto de tus vidas?

Udy: No quiero seguir haciendo esto para siempre. Pero es diferente a ser un actor porno: tienes un buen salario mensual y cierta estabilidad. Pero me gustaría probar algo diferente algún día.

Erica: Me gustaría tener mi propio negocio, preferiblemente una tienda en línea. Gracias a este trabajo puedo ahorrar, así no tendré que pedir un préstamo cuando empiece el negocio. Por el momento, estoy increíblemente agradecida de despertarme con un latido cada mañana.

Conéctate con Vice en Instagram.