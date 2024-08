Platicamos con los desarrolladores de la primera terapia con RV para dejar de fumar

Artículo publicado por VICE México.



Uno de los problemas de salud más grandes a nivel mundial, de acuerdo con la OMS, es el tabaquismo. Una adicción que engancha al consumidor, en muchos casos, hasta matarlo. El problema en América es alarmante, según el estudio publicado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), uno de cada cinco adultos mayores de los 15 años en América es fumador y el tabaquismo es acelerador de los cuatro tipos de enfermedad más mortales del mundo: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y diabetes, que, entre otras cosas, son culpables del 70 por ciento de las muertes anuales a nivel mundial.

Videos by VICE

A partir de una fusión entre tecnología y psicología, nace la primera terapia para tratar el tabaquismo hecha a partir de realidad virtual a través de un programa de 21 días para dejar de fumar. Nicolás Rosencovich, director general del proyecto MindCotine, es un ingeniero biomédico especializado en neurociencia que en el pasado ha trabajado con programas de diagnóstico mental y de donde conoció a Emilio Goldenhersch, psicólogo organizacional, con quien desarrolló MindcCotine en tanto la evolución terapéutica del producto y, finalmente, con Cristian Waitman quien aportó la tecnología virtual.

Un proyecto ingeniado en Córdoba, Argentina, llevado a cabo en México y puesto en práctica en Estados Unidos y Argentina, presentado en China, y en las universidades de Harvard, Yale, University of Texas y en la Universidad de la Comunicación en México. Como startup, fondeado públicamente, cumplió la meta sin mayor problema y terminó por mandar más de mil kits por todo el mundo: Egipto, Suecia, Brasil, México, Arabia Saudita, entre otros.

Funciones y ambiciones del proyecto

Nicolás nos contó cómo funciona MindCotine: “Nuestra solución es tratamiento de enfermedad virtual para dejar de fumar de manera accesible en formato de aplicación móvil autoasistido y remoto. Esta terapia lo que hace es por medio de escenarios de relieve virtual estimula el deseo de fumar. Está demostrado que la realidad virtual es muy eficiente generar estos efectos a nivel cerebral. Nosotros podemos saber así cuándo está generando este deseo, conjuntamente se trabaja con una terapia que busca disminuir la reacción neuronal a ese estímulo.

“Imagina que en una fiesta dan ganas de fumar un cigarro, entonces se ve este escenario donde es esa situación lo que ven lo asimila, entonces en ese momento se van trabajando distintas escenas con distintas emociones, vínculos hacia la adicción y la persona se estimula menos poco a poco y así puede elegir no fumar más. Entrenan como disminuir esa reacción. Entonces en el mismo momento que te estimulo, te estoy entrenando para que no te estimules. El estímulo inicial yo no te lo creo, ese ya está creado por la sustancia adictiva. Lo genera la nicotina y el marketing del trabajo.

“Nuestro primer producto es el tabaco, pero se puede aplicar a todas las adicciones. Y queremos sacarlo a otros productos, como los carbohidratos para tratar la obesidad”.

Nicolás Rosencovich.

Fases de la terapia

Nicolás: “Está la primera semana que es introducción a la meditación guiada a la adicción porque es en general para respirar mejor y técnicas diseñadas para adicciones adaptadas al tabaco. Y mientras tanto se entregan los contenidos donde se pasa por distintos escenarios sobre la emoción de fumar. Por ejemplo, un jugador en un partido que no puede seguir por fumar. Pero al final depende de cómo avanza la persona.

“Hay tres variables sobre las que se trabaja el tratamiento: 1, cuánto tiempo consumes; 2, tu entorno, el ambiente donde está si lo combate o lo propicia; 3, tu motivación, ¿qué te motiva a dejar de hacerlo? Pero en eso hay niveles, el primero donde el fumador no sabe que le hace daño; el segundo donde sé que es malo pero no lo dejo, luego otro nivel donde se que es malo pero no sé como dejarlo y así sube hasta querer un cambio de vida para no volver a fumar jamás”.

Nicolás agrega que para poder llevar a cabo un programa exitoso es necesario mantenerse al margen o con mucho cuidado sobre los juicios que uno puede hacer sobre su propia recuperación. “Nuestro proyecto entre más te mantienes, más probabilidades de éxito tienes y eso está ligado a tolerar el fracaso”, comenta. “La mayoría de los fumadores tienen como un piloto automático, sienten la necesidad y la satisfacen. Se debe generar una distancia entre el deseo y la acción. La mejor forma de encarar esto es tener compasión de ese proceso. Poco a poco lo irá sintiendo porque es una práctica. La práctica hace al maestro y más que una adicción hay que ser persistente y compasivo”, señala.

Si quieres más información visita su sitio o la página de Kickstarter que comenzó todo.