Plato fuerte: López Obrador mete freno al monopolio de la comida para cárceles

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que su gobierno “no va a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación”, en clara referencia a La Cosmopolitana, la compañía que tiene el monopolio de los servicios de alimentación en todas las cárceles federales del país, a pesar de que se ha visto involucrada en varios episodios de crisis de salud y violencia entre la población penitenciaria, debido a la mala calidad de sus servicios.



“Ni en este este caso de la venta de alimentos, ni en la adquisición de otros servicios” se va a seguir contratando a empresas “que tengan mala reputación”, respondió este miércoles 20 de marzo, a pregunta expresa sobre la compañía que forma parte del Corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas.

VICE y Quinto Elemento Lab publicaron la serie de investigación “El Cártel de la Comida” (25, 26, 27 y 28 de febrero), en la que revelaron que La Cosmopolitana ha monopolizado las contrataciones públicas sobre alimentos, a pesar de una trayectoria de problemas de calidad e higiene de los mismos, en específico, a su mayor cliente, las cárceles federales. El reportaje documentó que, de 2002 a 2019, la empresa ha recibido 704 contratos por cerca de 29 mil millones de pesos, la mitad de ellos proveniente de su negocio con las prisiones federales.

Precisamente en agosto de este año vence el contrato plurianual que tiene con las cárceles federales –Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– por más de 5 mil millones de pesos y que fue obtenido por adjudicación directa.

La Cosmopolitana, además, brinda otra decena de servicios a los penales, entre los que están lavandería, jardinería, pintura y mantenimiento.

“Se está cuidando que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y con honestidad, en todos los casos. Sí había muchos abusos, en general, en todo, estaba podrido el gobierno, putrefacto; (había) una corrupción generalizada. Entonces, estamos limpiando, para decirlo con claridad, de manera coloquial, aunque suene fuerte, estamos limpiando el cochinero, con todo respeto a los cochinos. Entonces, se acaba la corrupción en todo”, agregó AMLO en su rueda de prensa en Palacio Nacional.

Posible conflicto de interés

Respecto a Julio Scherer Ibarra, actual consejero jurídico de la Presidencia, AMLO indicó que, efectivamente, antes de entrar a su gobierno, éste fue abogado de La Cosmopolitana, y que por ello no va a atender nada relacionado con la revisión de contratos de la misma.

“Pues ahora si a él le tocara atender este asunto, no podría, por cuestiones no sólo de conflicto de intereses, sino por cuestión ética, moral”.

Indicó que hay otras instancias para ello, como la (Secretaría de la) Función Pública y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que es la que concentra todo lo relacionado con las compras y adquisiciones. “No estamos permitiendo nada de irregularidades, cero corrupción, cero impunidad”, dijo.

Respecto a la deuda de mil 800 millones de pesos que el gobierno de Peña Nieto le heredó, AMLO dijo que su gobierno tendrá que responder “porque si existe un contrato y hay una deuda que tiene el gobierno, que tiene la institución, la tenemos que asumir. Lo que estamos buscando es la revisión de todos estos contratos, que también esta es otra característica de este régimen corrupto, la firma de contratos a muy largo plazo, contratos a 10, a 15, 20 años”, agregó.



El presidente se ha referido en varias ocasiones al monopolio de ciertos proveedores de gobierno, no sólo en comidas para reclusorios, sino también medicinas para el sector salud.

El 8 de marzo, una semana después de la serie publicada por VICE y Quinto Elemento Lab, AMLO comentó en su conferencia matutina: “Aquí tenemos el problema de las compras, que lo vamos a ir resolviendo. Debe de haber 500 mil proveedores y las compras del gobierno se le hacen al 1.5 por ciento de todos los proveedores y así está todo, no sólo es la comunicación”.

Y añadió: “Hay una tendencia al monopolio, en la compra de las medicinas, monopolio; en la compra de los alimentos para los reclusorios, monopolios; (hay) una empresa que abastece el 90 por ciento”.

La investigación periodística divulgada en este medio reveló informes gubernamentales inéditos que daban cuenta de la mala calidad de los alimentos, los cuales, en ocasiones, contenían cucarachas, gusanos y larvas. La mala calidad de los alimentos abonó a que detonara el único motín en cárceles federales de este siglo, ocurrido en febrero de 2013 en el extinto penal de las Islas Marías.

En entrevista a finales de febrero con VICE y Quinto Elemento Lab, Francisco Garduño, director de las penitenciarías federales, indicó que el gobierno estaba renegociando la deuda con La Cosmopolitana, y aseguró que aún no podía adelantar si van o no a renovarles el contrato, pues “sí es preocupante que me dijeran que no me van a dar el servicio el día de mañana; y por eso estoy dejando (esto) en manos de Hacienda, que ellos dispongan lo correspondiente”.

Ayer, en la conferencia mañanera, AMLO parece haber tomado una decisión: el gobierno federal “no va a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación”, dijo.

