Crestas, gritos y besos: Un playlist de amor punkero

El punk. Ese ritmo rápido, violento, visceral.

El punk. Ese género catártico, liberador.

El punk. Eso que te hace sacar todo ese odio, toda esa rabia, toda esa inconformidad.

El punk. Tan hermoso y necesario que es.

Cuando hablamos de éste género desenfrenado y sobre todo cuando lo tenemos de banda sonora en nuestro día a día, sentimos que todo lo que está mal en el mundo deja de estarlo porque justamente, en muchas ocasiones, se encarga de darle un sentido a la vida caótica que nos tocó.

Pero no todo es pogo, odio, violencia, puño, pata y el descontrol que nos hace sentir mejor, a veces también es lo banal de la vida, pasando de la crítica social, a las borracheras ocasionales y terminando incluso en el amor y obviamente, el desamor. Hicimos una selección de esos temitas para dedicar a la pareja, desde aquellos que hablan del momento en el que se identifica a ese punk amor al otro lado del pogo, pasando por los momentos más cursis y romanticones que se viven en una relación, el rechazo, el desamor y todo lo que venga después.

El amor punkero está aquí señoras y señores, denle play.

Chite – ‘Chica ideal’

Esta es perfecta para cuando llevas tiempo viendo a esa punkera en fiestas o en tu parche y te da como cosa hablarle, pero te has imaginado parchando en serio y coreando, como bien dicen los de Chite, las canciones de Misfits, The Clash y 2 Minutos. Es el propio tema para levantar.



Chite – ‘La punkera de mi barrio’

Esta es para cuando estás frustrado porque te enamoras de esa punkera que nunca te va a voltear ni a escupir, esa con la que te portas como un idiota y a la que le fastidia tu presencia porque no eres lo suficientemente rudo, y entonces recurres a este temita y sientes que es tu historia de principio a fin, pero aún así no vas a dejar de intentarlo.



I.R.A – ‘Mi punk amor’

Este es definitivamente un clásico, es el tema que te enseñó que está bien sentir amor y que eso es lo que le falta a este puto mundo. Es la propia canción de dos minutos en la que además le puedes decir a tu chica lo que sentiste cuando la viste por primera vez y lo que vas a sentir por ella aún después de que te mueras.



Seguimos Perdiendo – ‘Te quiero violar’

Cuando ya no te aguantas las ganas de amar a esa punky tienes dos opciones: escribirle un tema untado de poética callejera o hacer uno donde vayas al grano y le digas «me encantan tus tetas y tu culo y te quiero violar», intentando de que por tu salud mental, el verbo violar sea solo un simil de amar.



Briako – ‘La punkera’

Esta es una versión punk del clásico salsero «La Sirena» y es una invitación perfecta a encontrarse en el pogo violento, emborracharse y callejear. Simple, directo, sincero y real.

Los Maricas – ‘Chica rara’

¿Quién no se ha enamorado de una chica rara que, al igual que uno, quiere matarlos a todos? Esta es la canción definitiva para dedicársela a esa tipa.



Púter – ‘Rata Embotellada’

Aquí la cosa va más por el lado del desamor, porque…pues la vida es así. El amor también se acaba y los recuerdos de esos momentos romanticones se terminan yendo a la mierda. Para esos momentos después de irse sin mirar atrás, este temita es perfecto.



L.M.P – ‘La fastidiosa’

Otra pa’ la tusa. Chao fastidiosa.



El último Ke Zierre – ‘Tus bragas’

Porque en las noches de frío y soledad a veces pensamos en esa muchachita que nos dio de lo suyo, luego se fue con nuestras ganas de vivir y lo único que nos queda es el recuerdo de lo que fue, una botella de vino barata…y sus bragas.



Eskorbuto – ‘A pesar de todo’

Porque no importa lo errática, dolorosa, accidentada, destruída y descontrolada que sea la vida, siempre hay alguien que, a pesar de todo, nos sigue queriendo y eso merece este temita.



2 Minutos – ‘ Como caramelo de limón’

Esta es para cuando estás pelado, sin un cochino peso, sin qué comer, nada. Y entonces llegas y sientes que lo poco que le puedas dar a tu punk amor, simplemente representa mucho más, así sea un maldito caramelo de limón, pero pues…es con el corazón.



Misfits – ‘Helena’

Hay algo con este tema y es que aunque se trate de un asesinato violento, a su vez retrata la posibilidad de un amor por encima de todo.



The Ramones – ‘Baby I Love You’

Esta es para cuando están tirados en la cama, mirando el techo, hablando mierda y simplemente tienes ganas de decirle lo que sientes, que la amas y todas esas cosas, pero pues en la voz de Los Ramones. Esta es para ganar puntos.



The Adicts – ‘I Am Yours’

Con esta solo tienes que decirle, «I am yours/Whenever you want me», el resto es besos húmedos, meterse en un pogo sabroso y ser felices. Sí, muy romanticona, lo sabemos, pero hay tiempo para todo.



La Polla Records – ‘A tu lado’

Los de La Polla saben cómo juntar el fracasado intento de no ser ninguna de las legendarias bandas de punk, con el hecho de que igual importa un culo porque al final estar a su lado, es todo lo feliz que quieres ser.



Los Balde Boys – ‘Me enamoré de una chirreta’

Esta es para cuando estás parchando en la calle, la ves, te ve, parchan, te das cuenta que es firme, se gustan, se reparten los shots de Old Jhon, se dan cuenta que la calle es testigo de ese amor y se dejan llevar.



