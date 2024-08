Poemas y metáforas ilustradas retratan la vida posmoderna

Las ilustraciones de Andrea Uccini, artista italiano ubicado en Dinamarca, se sienten como una declaración metafórica de los sentimientos que compelen a los humanos a actuar. Inspirado en la vida diaria, el trabajo de Uccini se puede ver en periódicos, revistas y en la web, haciendo constantes reflexiones de la condición humana en la sociedad posmoderna. Escenarios que rozan ingeniosamente entre situaciones comunes con detalles surrealistas entablan una conversación sobre temas extremadamente variados, invitando al espectador a profundizar a los espacios que no había reconocido como existentes en cualquier temática.

La pedimos a Uccini que nos explicara tres de sus obras y cómo acceder a ellas. Abajo, puedes ver la ilustración con su respectiva explicación. Después de ellas, degusta más ilustraciones cortesía del artista.

Al ver sus obras se podría sentir como una invitación incompleta o faltante de elementos para tener una visión completa sobre lo que se está intentando decir. Sin embargo, lo que recomienda Uccini es precisamente hacer lo contrario y no sobrepensarlo, sus obras hay que interpretarlas, «con simplicidad. Creo que mi ilustración no tiene nada que esconder», comenta Uccini. «Todo está ahí. Me gusta pensar y hacerlo de manera que sea metafórica mas no surrealista. Algo que la gente haya sentido en sus vidas. Los editores aman el surrealismo, donde un hombre puede ser más pequeño que una hormiga para que el concepto tenga sentido. A mí me gusta hacer las cosas tal y como son en la realidad, pero encontrar situaciones que rozan lo surreal de manera orgánica. La mayoría de las veces esas obras no las escojo y se convierten en obra personal. Eso funciona conmigo.»

«El hombre sentado que está tejiendo un mameluco de bebé con tela de su corbata lo hice a partir de un artículo sobre los hombres y sus carreras profesionales. En él, se explicaba qué hacer y qué priorizar cuando un bebé llega a tomar el lugar más importante de su vida. Me pareció que era una buena idea tomar algo suyo para formar una cosa nueva separada de él».

«El hombre cayendo con un globo habla sobre la confianza en uno mismo, sin importar que las posibilidades sean limitadas. Esta ilustración fue algo muy difícil de hacer porque ya hay muchos artículos y dibujos que hablan sobre ello. Intenté hacer algo extremo aquí. Encontrar los extremos de lo que significa ‘la oportunidad’ me llevó a inspirarme en un precipicio. Hay que apegarse únicamente a la esperanza que tienes, en este caso el globo, que todos ven como una cosa inútil para sobrevivir. Arriesgarse sin miedo…»

«Esta última es sobre decidir parar una historia de amor o una relación. Mi hija me ayudó con esta. ¡Emoticones! El mensaje de corazón roto de cuando dos personas se separan. El único problema fue colocarlo en un tono más poético. Entonces pensé que puedo cortar una cosa en dos: un cuchillo… muy violento, pero una podadora de pasto en un jardín lleva a cualquiera a pensar sobre la vida en familia, silenciosa, flagrante. Este contexto me pareció el mejor para acercar al lector a algo con lo que se pudiera relacionar».

El beisbolista mejor pagado de la liga.

Vida después de la muerte.

Enseñarle a los niños a protegerse en línea.

La visión positiva puede afectar el acercamiento a sucesos negativos.

¿Podemos escapar el envejecimiento?

Parálisis económico.

Aprender a confiar.

Si quieres ver más ilutraciones, visita el sitio de Andrea Uccini.

