¿Poliamor? Esto piensa sobre el tema uno de los filósofos más importantes de nuestra época

Hipermodernidad, soledad, frivolidad, consumismo, lo efímero… ¿Te suena? Sobre estos temas ahonda Gilles Lipovetsky, el filósofo y sociólogo francés, quien para muchos se ha convertido en un lector que descifra nuestra época desde los 80’s.

Lipovetsky celebra el individualismo que nos da más libertades para decidir, aunque también descubre sus oscuridades a sin tapujos.



Hablamos con él sobre su última tesis: la ligereza (sobre la cual lanza su último libro De la ligereza en 2016), y la relación que esta tiene con las relaciones abiertas y el poliamor.



De entrada, uno pensaría que el poliamor hace más ligera la vida: nos libera del concepto del amor romántico monógamo y abre numerosas posibilidades a la experiencia erótica y amorosa, pero, ¿qué opina Lipovetsky?

VICE: ¿Crees que el poliamor promueve la ligereza que parecemos buscar como sociedad?



Gilles Lipovetsky: Hace un tiempo que existe este fenómeno llamado poliamor, hombres y mujeres que pueden estar juntos pero que se dan el derecho de tener otras relaciones hablando abiertamente de las cosas. La relación con la ligereza es evidente pues por una parte se considera que el amor auténtico es libre y que por lo tanto nada debe constituir un obstáculo a la experiencia amorosa. Uno puede entender las cosas pero parece bastante difícil en términos reales pues la experiencia corre el riesgo de generar lo contrario. ¿Por qué? Por que la condición humana lleva a fenómenos de celos y si hay algo que no es ligero son los celos, es un sufrimiento terrible que no tiene nada de ligero.

¿Qué otros obstáculos encuentras para que el poliamor abone a la ligereza?



GL: La transparencia de decir todo quizá no resulte del todo ligero. Y quizá no sea políticamente correcto decir esto, pero la vida social no equivale a una total transparencia. Es verdad que el ideal moral es la transparencia, aunque para el individuo con cierta ligereza quizá no sea lo mejor decirlo todo.

¿Crees que el poliamor podría implicar frivolidad?



GL: El poliamor puede ser una forma de frivolidad de nuestros tiempos, creo que sí.



Cuando el amor es unívoco es profundo pero no es ligero, y en el poliamor hay una cierta emoción de gozar el momento, me gustas, te gusto ¿por qué no? Frivolidad en el sentido de que no tiene importancia, lo único que importa es el momento. La lectura moral condena este fenómeno pero yo no lo condeno. Si uno piensa en sí mismo, en las experiencias sin mañana, tendrá el gozo del instante, y estos dejan a la persona recuerdos finalmente buenos. Eso no pasa en las relaciones duraderas y monógamas en donde siempre hay un momento en que las cosas resultan complicadas: no se trata de hacer una regla moral, yo no soy moralista pero no debemos excluir la experiencia de frivolidad.



Después de todo en la vida necesitamos o podemos tener diversas formas de vida. Según las edades o momentos uno espera distintas cosas de la vida; cuando uno está completamente enamorado no necesita frivolidad pero hay momentos en los que uno tiene ganas de eso. No por la eternidad, no para siempre. Hay que evitar pensar que solo las cosas con grandes consecuencias y que resuenan en todo nuestro ser tienen valor, quizá los momentos que solo son porque sí, que no tienen una trascendencia, tienen tanto valor como las cosas profundas.



