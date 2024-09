La policía neoyorquina pide boicotear a la ‘depravada’ filmografía de Tarantino

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El sindicato de policía de Nueva York ha llamado a un boicot contra las películas de Quentin Tarantino, después que el director de cine participara en una protesta contra la violencia policial en la ciudad de Nueva York el pasado fin de semana.

Tarantino voló desde California para acudir a la tercera manifestación de #RiseUpOctober [alzamiento de octubre] y que fue organizada por la Stop Mass Incarceration Network [detengan a la red de encarcelaciones masivas].

«Cuando veo asesinatos, no me abstengo… a un asesinato tengo que llamarlo ‘asesinato’ y a los asesinos tengo que llamarlos ‘asesinos’», dijo el director de cine frente a una multitud en Washington Square Park, según publicó el New York Post.

Patrick Lynch, presidente del sindicato de policías de la ciudad de Nueva York Patrolmen’s Benevolent Association, llamó a Tarantino «proveedor de degeneración» en un comunicado el domingo.

«No es ninguna sorpresa que alguien que se gana la vida glorificando al crimen y a la violencia es también alguien que odia a la policía», expresó Lynch. «Los agentes de policía que Quentin Tarantino llama ‘asesinos’ no están viviendo en una de sus depravadas fantasías de ficción cinematográfica, están arriesgando y, a veces, sacrificando sus vidas para proteger a las comunidades del crimen y el caos».

Lynch afirmó que los neoyorquinos «necesitan enviar un mensaje» a Tarantino: él no es bienvenido a Nueva York para «vender calumniosas ‘ficciones policíacas’». Lynch no ofreció detalles sobre cuales son los planes sindicales para la aplicación del boicot.

Alrededor de 300 manifestantes se reunieron para manifestarse el sábado en el Washington Square Park de Manhattan y marcharon tres kilómetros desde la Sexta Avenida hasta Midtown. Oficiales del Departamento de Policía de Nueva York, ataviados con uniformes antidisturbios, arrestaron a 11 personas, entre ellas una mujer de 70 años de edad, informó Gothamist. La mayoría fueron detenidos por alteración del orden público, por obstruir el paso de peatones o por no dispersarse.

La protesta se produjo cuatro días después que un policía de la ciudad de Nueva York, Randolph Holder, fuera asesinado a tiros tras perseguir a un sospechoso en el este de Harlem. Holder es el cuarto oficial de policía de Nueva York que ha sido asesinado en cumplimiento de su deber en los últimos 10 meses. Cuando el Post consultó a Tarantino sobre este suceso y su presencia en la manifestación, él calificó el incidente de «lamentable» y añadió «hemos volado para contar las historias de todas estas familias…. ese policía que fue asesinado, eso es una tragedia también.»

La octava película de Tarantino, una típico wéstern estadounidense titulado The Hateful Eight [El odioso ocho], llegará a los cines el día de Navidad.

