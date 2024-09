La policía turca carga con violencia contra el desfile del día del orgullo gay en Estambul

Personas que participaban ayer en el desfile anual del orgullo gay en Estambul fueron atacados y dispersados con cañones de agua y golpeados con balas de goma y gases lacrimógenos después que la policía turca se movilizó para dispersar a la multitud.

Las personas estaban disfrutando de la fiesta antes de que un vehículo de la policía con un cañón de agua montado en la parte superior llegó empezó a rociar a la multitud. Un vídeo colgado en las redes sociales mostró a un manifestante en actitud desafiante portando una bandera arco iris antes de que la potente corriente de agua golpeara sus pies y lo enviara volando hacia atrás.

«En todos los países el día del orgullo es una celebración donde acude una gran variedad de personas, pero en Turquía, el gobierno islamista es muy sensible ante esta cuestión y no es permisivo, entonces lo convierte en una cuestión política y esto no se supone que sea política», dijo Damla de 27 años a VICE News en Estambul. «Tratan de repelernos como si fuéramos mosquitos»

El comité LGBTI organizador de la Semana del Orgullo en Estambul, dijo en un comunicado en Facebook que el evento que fue planeado con mucha antelación fue de repente «prohibido» por la Oficina del Gobernador de Estambul, que argumentó el mes sagrado musulmán del Ramadán como la razón. Un desfile de orgullo trans se celebró la semana pasada en Estambul sin incidentes.

«Llegamos a la plaza de Taksim media hora antes de que comenzara el desfile y vimos que la policía comenzaba a bloquear las vías de acceso», comentaba Ekim, de 26 años, dijo VICE News. «Pensamos que esto iba a ser un desfile pacífico, pero la policía nos recibó con gases lacrimógenos … Bloquearon todas las pequeñas calles y callejones que conducen a la calle Istiklal, donde supone que el desfile debía tener lugar».

La primera marcha del orgullo gay se celebró en Estambul en 2003 con sólo 30 personas, pero en 2011 acudieron 20.000, según el diario Hurriyet Daily News de Turquía.

Un cámara de la agencia de noticias Dogan dijo que la policía parecía paraba a los manifestantes antes de llegar a la plaza de Taksim, que en el pasado ha sido un punto de inflamación de las protestas.

El desfile tuvo lugar tan sólo dos días después que el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual en los 50 estados de Estados Unidos. Una foto mostraba al Cónsul General Charles Hunter asistir al desfile para mostrar su apoyo a la comunidad LGBT en Turquía.

Después que los cañones de agua obligaron a los manifestantes a marchar en una dirección, se dieron la vuelta y siguieron desfilando por la calle desafiando a la policía. Muchos manifestantes se dirigieron a la cercana Cihangir, donde se reunieron en un ambiente festivo con música de baile, aplausos y silbidos mezclándose con bocanadas ocasionales de gas lacrimógeno de la policía mientras perseguía a gente por las calles colindantes a la zona. Otros se reunieron en Tunel, lugar en el que por lo general finaliza la marcha del orgullo, donde también fueron reprimidos por la policía.

Más tarde, la policía antidisturbios con vehículos blindados y armados con cañones de agua cargaron repetidamente contra pequeños grupos de manifestantes en la céntrica calle Istiklal — la ruta de la marcha planeada — disparando tanto gas lacrimógeno y como con el cañón de agua mezclado con gas pimienta. Tanto manifestantes como transeúntes — incluyendo muchos turistas — fueron dispersados, y utilizaron las banderas que sostenían y cualquier otra cosa que tenían a mano para taparse la boca en un intento de contrarrestar los efectos del gas.

