Estos policías de Toronto se drogaron tanto con cannabis que tuvieron que pedir refuerzos

La policía de Toronto ha tomado una postura notablemente dura contra los dispensarios de mota, pero, según múltiples declaraciones, dos oficiales se pusieron tan pachecos el domingo después de confiscar e ingerir comestibles en una redada que tuvieron que pedir ayuda.

NEWSTALK 1010 informó que dos oficiales de la 13a División hicieron una redada el sábado por la noche y luego el domingo por la mañana se comieron algunos de los productos comestibles mientras seguían trabajando. Cuando no se pusieron pachecos con suficiente rapidez, los oficiales cometieron la novatada de comer más, según la fuente policíaca de NEWSTALK 1010. La mota eventualmente les pegó, y los oficiales supuestamente estaban tan pachecos que tuvieron que llamar a sus colegas para pedir ayuda.

CBC identificó a los oficiales como Vittorio Dominelli y su compañero.

El Servicio de Policía de Toronto todavía no ha respondido a la petición de declaraciones de VICE. Mike McCormack, presidente de la Asociación de Policía de Toronto, quienes representan a los oficiales, confirmaron que dos miembros de la 13a División están siendo investigados por la unidad de estándares profesionales, pero dijo que no podía confirmar los detalles de dicha investigación. Mientras tanto, CBC informó que los policías han sido suspendidos.

Según NEWSTALK 1010, los oficiales pachecos se asustaron cuando empezaron a alucinar y llamaron a otros policías y a una ambulancia desde su patrulla. Pero cuando llegaron los refuerzos, uno de ellos supuestamente empezó a correr en pánico y un oficial que lo seguía a pie se resbaló y se lastimó la cabeza con el hielo.

CBC Toronto informó que los policías fueron llevados al hospital para recibir tratamiento.

McCormack no pudo asegurar si someterán a los oficiales a una investigación criminal, pero la idea que los policías no tienen aguante no parece tan sorprendente.