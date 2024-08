Polimá Westcoast, Young Cister y Gianluca son responsables hablando de desamor

Sí hay una movida que desde ahora debe ponerse en mayúsculas, subrayarse con marcatextos fosforescente y clavarse en tus listas, es la del trap hecho cruzando los Andes. Hablamos de propuestas que le han dado otra dimensión a la simpleza del skrt en su sentido más primitivo, aportando con nuevos valores estéticos y líricos, donde las uñas pintadas y los cortes a lo Spock cohabitan con la interiorización personal del sadboy moderno. Donde tantas cosas por decirse se pueden montar con simpleza sobre un 808, y donde los requisitos de la calle –drogas, entornos hostiles y nueva vida de lujos– dejan de ser parte de las personalidades de sus autores. “Anti-fama”, como dice Gianluca.

Y dentro de esa movida –no necesariamente alejada a lo que ya hacen nombres como DrefQuila o Pablo Chill-E en otros niveles–, hay cuatro nombres trascendentes en el futuro próximo. De Gianluca ya hemos hablado tras entregar uno de los materiales más sólidos del continente durante el año pasado, siendo Young Cister –productor de su más grande éxito a la fecha, “Siempre Triste”– uno de sus aliados de crimen frecuentes. A ellos añadimos un par de personajes más, Polimá Westcoast, de origen angolés y ya con un par de hits del trap chileno en su colección, y el Ambidieztro, el productor más relevante de la región –ha trabajado con los tres antes mencionados, y se encargó junto a Steve Lean de la producción de S.U.N.O. de Pablito Chill-E.

Por segunda vez en su breve historia tras “Caigo”, estrenada el año pasado, el Poli, Cister y Gianluca se han unido bajo la doble mano santa de el Ambidieztro en “Esto No Es Una Canción de Amor”, lanzado apenas horas atrás y producida por Rehm. La premisa está implícita, hablamos de una canción de puro desamor, pero que tiene el preciso toque de no caer en el victimismo o aflicción comunes en tracks de este naturaleza. No, acá se asumen las cosas de manera propia –”Es que soy demasiado hippie, solo evito el problema”–, y se le da vuelta a la página con madurez adolescente –”Perreando ya te olvidé, del amor ya me cansé”–.

Escucha “Esto No Es Una Canción de Amor” al inicio de la nota, y sigue pendiente de la saga del trap chileno.

