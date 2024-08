Política de privacidad relativa a ‘El móvil de VICE’

Sobre nosotros

Quiénes somos: Somos Vice Iberia Media Group, S.L. (en adelante, “VICE”) y nuestra oficina en España se encuentra en la calle Álava nº140, Ático (08018) de Barcelona. Por otro lado, nuestra oficina principal en Europa se encuentra en New North Place, London, EC2A 4JA.

Contacto: Para cualquier cuestión relacionada con nuestra Política de Privacidad, por favor, contáctanos a través de EUPrivacy@vice.com.

Finalidad del tratamiento

Utilizaremos tus datos personales, en concreto, tu voz, para su publicación en relación con nuestros contenidos (videos y/o fotografías) en nuestras redes sociales: Twitter: @VICESPAIN; Facebook: VICE España e Instagram: vice_spain.

No realizaremos acción alguna respecto a los datos relativos a tu número de teléfono, nombre y/o Nick Name o fotografía de perfil de What’s App a los que pudiéramos llegar a tener acceso con motivo del envío de tus notas de voz.

Derechos

En caso de arrepentirte del envío de tu nota de voz, escríbenos a nuestro What’s App (+34.657.603.686), y para el caso de querer ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, oposición puedes hacerlo a través de una petición escrita dirigida a EUPrivacy@vice.com.

Naturaleza de esta Política

Esta Política de Privacidad detalla el tratamiento que VICE realizará sobre tus datos personales en el caso que remitas una nota de voz al Móvil de VICE. Por lo tanto, esta Política de Privacidad NO aplica al tratamiento de tus datos personales que VICE podrá realizar en relación con otros servicios; servicios que ya tienen su propia Política de Privacidad.

Puedes consultar la Política de Privacidad genérica de VICE aquí.

_______________________________________

¿Qué abarca esta Política?

En VICE nos tomamos en serio tu privacidad. En este sentido, esta política tiene la intención de facilitarte información acerca del tratamiento de tus datos personales en relación con el envío de notas de voz al Móvil de VICE. En concreto, esta Política:

• establece la tipología de datos personales que recogemos;

• explica cómo recopilamos tus datos personales;

• explica el tiempo durante el cual conservaremos tus datos personales;

• explica si compartimos tus datos personales con terceros, o no;

• establece la base jurídica conforme a la cual tratamos tus datos personales;

• explica la consecuencia que tiene una negativa por tu parte a facilitarnos los datos personales que podamos solicitarte;

• explica si se toman decisiones automatizadas, o no;

• detalla si se realizan transferencias internacionales, o no;

• explica los diferentes derechos y opciones que dispones en relación a tus datos personales; y

• explica cómo puedes contactarnos.

_______________________________________

¿Qué datos personales recogemos?

Utilizaremos tus datos personales, en concreto, tu voz para su publicación en relación con nuestros contenidos (videos y/o fotografías) en nuestras redes sociales (Twitter: @VICESPAIN; Facebook: VICE España e Instagram: vice_spain).

Tan solo utilizaremos la nota de voz que nos proporciones a través de What’s App. No haremos alusión a tu persona como remitente de dicha nota ni usaremos otra información personal que podamos llegar a conocer a través de What’s App. Es decir, no realizaremos acción alguna respecto a los datos relativos a tu número de teléfono, nombre y/o Nick Name o fotografía de perfil a los que pudiéramos llegar a tener acceso con motivo del envío de las notas de voz.

________________________________________

¿Cómo recopilamos tus datos personales?

No recopilaremos ningún dato personal tuyo que no provenga directamente de ti.

Tan solo recopilaremos aquella información que nos proporciones a través de What’s App, o aquella información que en casos puntuales te podamos solicitar y que tú accedas a facilitarnos.

________________________________________

¿Cómo y por qué utilizamos tus datos personales?

Utilizaremos tu voz para su publicación en relación con nuestros contenidos (videos y/o fotografías) en nuestras redes sociales. Asimismo, te informamos que la nota de voz que nos remitas podrá ser editada de forma que la podamos reducir o acortar para ajustarla a nuestras publicaciones, evidentemente, sin que ello pueda alterar el contenido o esencia de tu mensaje.

No utilizaremos ningún otro dato personal para ninguna otra finalidad. No obstante, de forma puntual y siempre que tú nos facilites tu consentimiento para ello, podremos usar tus datos personales para atender o responder a cualquier pregunta, queja o comentario que nos remitas o para verificar que cumples con los requerimientos necesarios para participar en relación con el envío de notas de voz a nuestro What’s App;

________________________________________

¿Conforme a qué base jurídica utilizamos su información?

Estamos habilitados a tratar tus datos personales porque tú nos has facilitado tu consentimiento para ello. Al enviarnos tu nota de voz a nuestro What’s App entendemos que nos estás otorgando tu consentimiento libre, específico, informado e inequívoco mediante una clara acción afirmativa, esto es, el envío de tu nota de voz a nuestro What’s App.

En el caso que no quieras que hagamos uso de nota de voz, por favor, háznoslo saber al mismo What’s App al que enviaste tu nota de voz o mediante petición escrita a EUPrivacy@vice.com.

________________________________________

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

Conservaremos tus datos personales durante el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con los fines contenidos en la presente política de privacidad y nuestras obligaciones legales, sin que en ningún caso supere el plazo de 2 años.

________________________________________

¿Con quién compartimos tus datos personales?

No compartiremos tus datos personales con ninguna tercera entidad.

Tan sólo podríamos revelar tus datos personales a terceras entidades cuando tengamos el deber de revelar o compartir tu información para cumplir con una obligación legal que nos lo exija. ________________________________________

¿Qué pasa si no nos proporcionas la información que nosotros te podamos solicitar?

En caso de que no nos proporciones los datos personales que pudiéramos solicitarte en relación con las notas de voz enviadas a través del servicio de mensajería en línea de What’s App, podríamos tomar la decisión de no publicar tu nota de voz en nuestras RRSS. ________________________________________

¿Se tomarán decisiones automatizadas o se utilizarán tus datos para crear perfiles?

No, no utilizaremos ninguna tecnología para crear perfiles ni tomaremos decisiones automatizadas en relación con tus datos personales.

________________________________________

¿Transferimos tus datos fuera del EEE?

No, tus datos personales no serán transferidos fuera del EEE.

________________________________________

¿Cuáles son tus derechos?

La ley te otorga una serie de derechos en relación con tus datos personales. Estos son:

1. El derecho a ser informado – Tienes derecho a recibir información clara, transparente y fácilmente comprensible sobre la manera en la que utilizamos tu información y tus derechos. Es por ello que te facilitamos dicha información en esta política de privacidad.

2. El derecho de acceso – Tienes derecho a obtener acceso a tu información (en caso de que la estemos tratando), así como a otros tipos de información (similar a la proporcionada en esta política de privacidad), a fin de que estés informado y puedas comprobar que usamos tu información de conformidad con la legislación en materia de protección de datos.

3. El derecho a rectificación – Tienes derecho a que se corrija tu información en caso de que la misma sea incorrecta o incompleta.

4. El derecho de supresión – También se conoce como “derecho al olvido” y, en definitiva, te permite solicitar la eliminación o supresión de tu información siempre que nosotros no tengamos una razón de peso para seguir utilizándola. Esto no constituye un derecho general de supresión; existen excepciones.

5. El derecho a limitar el tratamiento – Dispones de derechos que te permiten “bloquear” o impedir que se siga usando tu información. Cuando se limita el tratamiento, podemos seguir conservando tu información, sin que podamos, no obstante, seguir usándola. Conservamos listas de gente que han solicitado el “bloqueo” a que su información siga usándose a fin de asegurarnos que la restricción se respete en el futuro.

6. El derecho a la portabilidad de los datos – Dispones de derechos que te permiten obtener y reutilizar tus datos personales para tus propios fines en diferentes servicios. Esto te permite mover, copiar o transferir tu información fácilmente entre nuestros sistemas de IT y terceras partes de una manera segura, sin que ello afecte a tu usabilidad.

7. El derecho a oponerse – Tienes derecho a oponerte a ciertos tipos de tratamientos realizados en relación a tus datos personales.

8. El derecho a retirar el consentimiento – En todo caso, tienes el derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento (aunque, en caso de que lo hagas, ello no significará que todo aquello que hayamos hecho con tus datos personales hasta ese momento con su consentimiento sea ilegítimo).

Generalmente, damos curso a las solicitudes y proporcionamos información de forma gratuita, pero podremos cobrar un canon razonable para cubrir los costes administrativos que nos suponga proporcionar información en relación con:

o solicitudes infundadas o excesivas/repetidas, o

o copias adicionales de la misma información.

Alternativamente, podríamos tener derecho a negarnos a dar curso a una solicitud.

Por favor, valora tu solicitud de manera responsable antes de enviarla. Te responderemos tan pronto como podamos. Normalmente, lo haremos en el plazo de un mes desde el momento en que recibamos tu solicitud pero, en caso de que la gestión de la solicitud vaya a tomar más tiempo, te contactaremos para informarte al respecto.

Si consideras que no hemos tratado tus datos personales de conformidad con la normativa aplicable, puedes presentar una reclamación frente a la autoridad de control competente, a través de la página web www.agpd.es.

________________________________________

¿Cómo puedes contactarnos?

En caso de que no estés satisfecho con la manera en la que gestionamos tu información, o si tienes cualquier otra pregunta sobre cómo tratamos tus datos personales, contáctanos en EUPrivacy@vice.com.