Polly Nor convirtió sus ilustraciones en instalaciones

La artista británica, Polly Nor, ha dado el siguiente paso en nuestro brillante mundo del arte contemporáneo y ha llevado sus creaciones a la realidad a través de pieles colgando, una instalación, una serie de dibujos a mano alzada y las ilustraciones digitales que la han hecho famosa.

«It’s Called Art Mum, Look it Up» es la versión tridimensional de las ilustraciones de esta artista; además de presentar sus trazos a mano alzada y sus ilustraciones también propone una instalación que trae a la vida los cuartos en los que sus mujeres se quitan el disfraz y pueden mostrarse como realmente son. El nombre, igual de sarcástico que sus piezas, se refiere a las veces que ella ha recibido mensajes de adolescentes preguntándole cómo le pueden pedir a sus mamás que les compren un protector para el celular o una playera estampada sin generar pánico en las pobres señoras. Seamos realistas, las ilustraciones de Polly Nor si sacan de onda a los de la vieja escuela.

El universo que ella ha creado consiste en mostrar a las mujeres conviviendo con sus demonios internos en solitud, echándose un cigarro y una chela. De fondo, es una constante ver una habitación llena de plantitas, frases inspiracionales enmarcadas y las pieles que usamos diariamente para ocultar lo que en verdad somos –tiradas en el suelo o aventadas en un clóset. Ella nos presenta el detrás de escenas de todas nosotras cuando llegamos a casa y estamos solas; nos quitamos las máscaras y podemos ser auténticas, sin miedo a ser juzgadas por los demás. Polly Nor nos da la alternativa de no huir de nuestros demonios cuando podemos aceptarlos y entablar una bella amistad con ellos.

Puedes ver más fotografías de su exhibición en Protein Studios, Londres, Inglaterra, abajo:

Si quieres recordar la honestidad, belleza y proeza en las ilustraciones de Polly Nor, haz click aquí.

